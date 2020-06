Ex Spice Girl denunció racismo cuando estaba en la cima de su carrera: qué hicieron sus compañeras

Melanie Brown, más conocida como "Scary Spice", denunció en las últimas horas que sufrió racismo cuando integraba la exitosa banda inglesa Spice Girls en la década del 90. La cantante se sumó a la ola de cuestionamientos que generó el asesinato de George Floyd en Estados Unidos. Fama, poder y discriminación en la banda pop más exitosa de su momento.

"Gran parte del racismo que sentís como persona de color que crece en una cultura mayoritariamente blanca no se dice en voz alta", reconoció en una entrevista con el Daily Star. "Hubo momentos en los que el racismo era tan obvio, como lo que sufrí en Sudáfrica cuando me obligaron a dejar la ropa de un diseñador en el local. Me acuerdo que estaba con todas mis compañeras porque íbamos a dar un recital para el príncipe Carlos y Nelson Mandela".

En 1996, cuando la banda se preparaba para grabar el videoclip del hit que la lanzó al estrellato, Mel B denunció que los productores le exigieron que se alisara el pelo. "Me acuerdo que cuando estábamos por empezar a grabar Wannabe, teníamos un gran grupo de estilistas y una de las primeras cosas que me dijeron fue: 'Ok, vamos a necesitar que te planches el pelo'".

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Leé también | Una ex Spice Girl reveló que tuvo un affaire con una compañera de banda: “¡Me va a matar!”

"Me negué a quemarropa porque mi pelo era mi identidad y sí, era diferente a todas las otras chicas, pero de eso se trataban las Spice Girls: celebrar nuestras diferencias", reconoció, al tiempo que destacó: "Empecé a recibir cartas realmente emotivas de nenas y sus madres, que me decían lo increíble que les resultara que tuvieran a alguien con quien identificarse cuando bailaban en el patio de la escuela. Me decían que empezaron a atreverse a usar su pelo largo con orgullo, en lugar de raspado hacia atrás o alisado".

La cantante destacó la solidaridad de sus compañeras de banda, pero reconoció que les resultaba muy difícil entender los microracismos que sufría a diario. "Creo que es casi imposible que los blancos entiendan lo que es ser negro o marrón. Me molestó. Me acuerdo que una vez me puse a pensar en cómo podía hacer que Geri entendiera".

"Le pedí que viniera conmigo a uno de estos clubes de blues under de la vieja escuela, a los que acudían todos los chicos negro de la zona. Era un lugar pequeño y estaba lleno. Cuando estábamos paradas ahí, le dije: 'Mirá a tu alrededor y decime lo que ves'. Ella miró y me dijo: 'Todos los demás son negros, excepto yo".

Leé también | "Mi papá cambió el mundo": el crudo mensaje de la hijita de seis años de George Floyd, tras su asesinato

Ese fue el momento en el que Mel B logró visibilizar la situación entre sus compañeras. "Me acuerdo de que la miré y le dije: 'Esto es lo que siento yo casi todos los días. Siempre soy la única chica morena en la habitación'. Fue un momento importante en mi vida".

"La única razón por la que quiero hacer esta entrevista es porque quiero señalar algo que debe destacarse. Gran parte del racismo que uno siente como persona de color, que crece en una cultura mayoritariamente blanca, no se habla en voz alta", cerró.