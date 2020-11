EXCLUSIVO | Diego Jr: "Estoy en contacto con Gianinna, pero no pedí ninguna tutela. Rezo por mi viejo"

Diego Maradona Jr. sigue desde Italia el minuto a minuto de la internación de su padre, Diego Maradona. Pasadas las doce de la noche en el Viejo Continente, atendió el llamado de BigBang y reveló cómo vive el duro momento de salud que atraviesa su padre.

Consultado sobre la noticia de que Dalma, Gianinna y Jana habrían solicitado la tutela de su padre, el también futbolista aclaró: "La verdad es que no sabía nada de eso, lo supe por la prensa. Mi firma no está. No hablé de eso con nadie. Sólo me baso sobre lo que me dicen mis hermanas".

Aunque siempre mantuvo un buen vínculo con Jana, el acercamiento con Gianinna se dio debido a la salud de Diego, quien podría ser operado en las próximas horas. "Sí, estamos en contacto con Gianinna. Con Dalma no hablé. Pero la idea es estar todos juntos y apoyar a papá en este momento. Nada más importa, sólo su salud".

"Todos los hijos estamos de acuerdo en este camino. Lo único que nos interesa es la salud de nuestro padre. De otra cosa no voy a hablar, porque no tiene sentido. Es inútil. Cada uno tiene una cabeza y un cerebro. Yo no firmé, ni voy a firmar nada. Lo único que sí quiero y que me importa es tener toda la información de la salud de mi papá, porque estoy a quince mil kilómetros de distancia y hago lo que puedo".

Diego Jr. lamenta no poder acompañar a su padre, quien permanece internado en una clínica de Olivos. "Me toca vivir este difícil momento a miles de kilómetros de distancia. Jana y Gianinna me están apoyando mucho. También hablo con Vanesa Morla".

"Rezo por mi viejo. En este momento, el resto no es importante. Nunca hablé de una tutela con nadie y no quiero hablar más de este tema, porque el foco tiene que estar puesto en la salud de mi papá. Es lo único que me importa".