EXCLUSIVO | El contrato que Wanda Nara y Maxi López firmaron hace 8 años: cuota, bienes y acuerdos incumplidos

Corrían los primeros días de diciembre del año 2013. Había pasado sólo un mes desde que Wanda Nara sorprendió a todos al regresar al país junto a sus tres hijos, Valentino (por entonces 4), Constantino (3) y Benedicto (1 año y nueve meses). En Italia había quedado Maxi López y todavía nadie ni siquiera mencionaba el nombre de Mauro Icardi.

“Está todo bien con Maxi, nos separamos en buenos términos”. Esas fueron las palabras de la ahora empresaria al llegar a Ezeiza. Sin embargo, la aparición mediática de Icardi, sindicado como el tercero en discordia, la rápida confirmación de esa relación y los conflictos con López convirtieron el divorcio en una verdadera guerra mediática.

El divorcio se firmó el 24 de febrero de 2014, pero ni Wanda, ni Maxi estuvieron presentes. Antes de regresar a Italia, ambos les firmaron un poder a sus respectivos abogados para que ultimaran no sólo los detalles de la separación, sino también la división de bienes (que salió seis meses después) y el acuerdo que incluyó el régimen de visitas y la cuota alimentaria correspondiente.

En las últimas horas, López volvió a denunciar en redes sociales a su ex mujer por impedirle el contacto con sus tres hijos. "Feliz día del padre a todos los padres del mundo. Aunque no me dejes verlos desde hace diez meses y te empeñes en cortar lazos, yo siempre voy a estar ahí para ellos. Eso es algo que no vas a poder entender, ni tener la capacidad nunca. Los extraño, mis pollos; pero ustedes ya lo saben", fueron las duras palabras que López le dedicó a su ex mujer, junto a una foto en la que se lo puede ver abrazando a Valentino, Constantino y Benedicto en la torre Eiffel.

Desde el entorno de la empresaria aseguraron que avanzará con una nueva acción legal contra su ex marido por difamación, al tiempo que señalaron que el futbolista lleva tres años sin pagar la cuota alimentaria de los menores; motivo por el cual Wanda exigió el embargo de la lujosa mansión de Santa Bárbara. Pero, ¿qué dice el acuerdo de partes que firmaron al momento de divorciarse? BigBang accedió en exclusiva al documento y te vamos a contar todos los puntos.

Según consta en el documento, López se comprometió a pagar una manutención de 12 mil euros mensuales para cubrir “los gastos de alimentos, indumentaria, escolaridad, salud, viajes y diversión de los menores”. A la fecha, de acuerdo a lo denunciado por la propia empresaria, el futbolista debe al menos tres años, por lo que la deuda supera ya el medio millón de euros.

Frente a la falta de pago, Wanda solicitó el embargo de uno de los millonarios bienes de López: la mansión de Santa Bárbara, valuada en dos millones de dólares. “Ese es el único bien que tiene embargado”, señalan. En efecto, el futbolista tiene, además, otras cuatro propiedades.

Las propiedades de Maxi López en la Argentina al momento de la firma

Mansión en el barrio Santa Bárbara (US$1.800.000)

Dos departamentos de pozo en Las Cañitas (US$500.000)

Tres departamentos en Palermo (US$1.200.000)

Un departamento en Puerto Madero (US$500.000)

Tres vehículos de alta gama (US$800.000)

“Hay un acuerdo de visitas firmado, pero nunca se cumplió. Dependo de la buena voluntad de la madre y no sucede”, se excusó López en su paso por el ciclo de Andy Kusnetzoff en julio del 2019. El conductor le hizo una pregunta clave: “¿Si hay un acuerdo firmado, por qué no le pedís a la Justicia que intervenga?”. López se mostró esquivo y optó por no responder.

En efecto, el acuerdo estipula que los menores deben pasar “la primera semana de cada mes” con su padre. Cabe recordar que, por ese entonces, López jugaba en Catania y se había comprometido a hacer el viaje de más de mil kilómetros para poder recoger a sus hijos. “Cuando vivía en Italia, muchas veces agarraba el auto y hacía muchos kilómetros para verlos; pero cuando llegaba no me abrían la puerta”, denunció López.

El convenio también estipulaba que ambos deberían “coincidir en junio en la Argentina” para compartir las vacaciones de sus hijos, algo que se cumplió en muy pocas oportunidades y que no sucede, claro está, desde el inicio de la pandemia.