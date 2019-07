EXCLUSIVO | El millonario acuerdo que Wanda y Maxi incumplen: embargos y los nenes de rehenes

Corrían los primeros días de diciembre del año 2013. Había pasado sólo un mes desde que Wanda Nara sorprendió a todos al regresar al país junto a sus tres hijos, Valentino (por entonces 4), Constantino (3) y Benedicto (1 año y nueve meses). En Italia había quedado Maxi López y todavía nadie ni siquiera mencionaba el nombre de Mauro Icardi.

“Está todo bien con Maxi, nos separamos en buenos términos”. Esas fueron las palabras de la ahora empresaria al llegar a Ezeiza. Sin embargo, la aparición mediática de Icardi, sindicado como el tercero en discordia, la rápida confirmación de esa relación y los conflictos con López convirtieron el divorcio en una verdadera guerra mediática.

Maxi debe 120 mil euros de cuota y Wanda tiene 150 mil dólares embargados"

El divorcio se firmó el 24 de febrero de 2014, pero ni Wanda, ni Maxi estuvieron presentes. Antes de regresar a Italia, ambos les firmaron un poder a sus respectivos abogados para que ultimaran no sólo los detalles de la separación, sino también la división de bienes (que salió seis meses después) y el acuerdo que incluyó el régimen de visitas y la cuota alimentaria correspondiente.

En los últimos días, Maxi López regresó a la Argentina y, para sorpresa de muchos, aceptó participar del ciclo Podemos hablar. A diferencia del marcado bajo perfil que mantuvo en estos cinco años, el futbolista acusó a su ex mujer de impedirle el vínculo con sus tres hijos. “El último año los vi sólo dos veces”, disparó.

Eso no fue todo. López también sindicó a Icardi como la “otra parte” que impide la relación con sus hijos. Denunció que el delantero del Inter le llegó a cortar el teléfono cuando López hablaba con sus hijos y que fueron muchas las veces que viajó especialmente para verlos, pero que al llegar “ninguno de los dos” le abría la puerta.

El contraataque de Wanda no se hizo esperar. La rubia hizo hincapié en que López no cumple con la cuota alimentaria acordada allá por febrero del 2014. “En efecto, puedo dar fe de que fueron muchas las veces que Maxi fue a ver a sus hijos y no se lo permitieron”, advierten desde el entorno del futbolista, aunque también reconocen: “Pero también es cierto que debe, por lo menos, diez meses de cuota alimentaria”.

¿Qué dice la letra chica del acuerdo al que tuvo acceso BigBang? Según consta en el documento, López se comprometió a pagar una manutención de 12 mil euros mensuales para cubrir “los gastos de alimentos, indumentaria, escolaridad, salud, viajes y diversión de los menores”. A la fecha, al delantero debe 120 mil euros, dado que hace diez meses que incumple con su obligación.

Frente a la falta de pago, Wanda solicitó el embargo de uno de los millonarios bienes de López: la mansión de Santa Bárbara, valuada en dos millones de dólares. “Ese es el único bien que tiene embargado”, señalan. En efecto, el futbolista tiene, además, otras cuatro propiedades.

Las propiedades de Maxi López en la Argentina

Mansión en el barrio Santa Bárbara (US$1.800.000)

Dos departamentos de pozo en Las Cañitas (US$500.000)

Tres departamentos en Palermo (US$1.200.000)

Un departamento en Puerto Madero (US$500.000)

Tres vehículos de alta gama (US$800.000)

“Hay un acuerdo de visitas firmado, pero nunca se cumplió. Dependo de la buena voluntad de la madre y no sucede”, se excusó López en su paso por el ciclo de Andy (x). El conductor le hizo una pregunta clave: “¿Si hay un acuerdo firmado, por qué no le pedís a la Justicia que intervenga?”. López se mostró esquivo y optó por no responder.

En efecto, el acuerdo estipula que los menores deben pasar “la primera semana de cada mes” con su padre. Cabe recordar que, por ese entonces, López jugaba en Catania y se había comprometido a hacer el viaje de más de mil kilómetros para poder recoger a sus hijos. “Cuando vivía en Italia, muchas veces agarraba el auto y hacía muchos kilómetros para verlos; pero cuando llegaba no me abrían la puerta”, denunció López.

Todo se agravó el año pasado cuando el delantero firmó contrato en junio del año pasado con el equipo brasileño Vasco Da Gama. “Viajé tres veces a Europa para verlos y sólo los pude ver una vez”, señaló, al tiempo que aclaró: “Ahora estoy viendo de firmar con algún equipo de Italia para estar más cerca de los chicos. Me encantaría terminar mi carrera en River, pero mi prioridad es tenerlos cerca”.

El convenio también estipulaba que ambos deberían “coincidir en junio en la Argentina” para compartir las vacaciones de sus hijos, algo que sólo se cumplió en dos oportunidades. “El primer año, Maxi estuvo dos horas en la puerta de Santa Bárbara y no se los dejaron ver. Fue todo un caos. Icardi salió y le dijo que no se los daba”.

El reclamo de Maxi a Wanda por 150 mil dólares

La guerra entre Maxi y Wanda sumó un nuevo capítulo hace cinco años cuando el delantero solicitó un bozal legal contra su ex mujer. Pese al recurso extraordinario presentado en su momento por Ana Rosenfeld ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la sala 2 de la Cámara Civil y Comercial de San Isidro ratificó la vigencia del bozal.

En total, los abogados de López presentaron tres infracciones, cada una penada por 50 mil dólares. “Wanda tiene una cuenta en Italia embargada por este tema. Son 150 mil dólares en total lo que se reclama y este año la Justicia va a definir si tiene o no que pagarlos”, precisan desde el entorno de López.