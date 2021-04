EXCLUSIVO: Los audios secretos de la reunión entre las hijas de Maradona y los médicos antes del alta

En las últimas horas surgió un audio clave en relación a las circunstancias previas a la muerte de Diego Maradona: el de la reunión que la familia Maradona mantuvo con el cuerpo médico del ex futbolista el diez de noviembre, sólo un día antes de que lo externaran de la Clínica Olivos para comenzar con la famosa internación domiciliaria que nunca se cumplió. Del encuentro participaron Dalma y Gianinna Maradona, Verónica Ojeda, el médico Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el abogado Víctor Stinfale y Maxi Pomargo, secretario del astro.

En exclusiva, BigBang pudo acceder al contenido completo del diálogo, tal vez uno de los últimos momentos en los que los familiares de Diego aún tenían una relación cordial con su equipo médico.

Actualmente, Luque, Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, los enfermeros Dahiana Gisela Madrid y Ricardo Omar Almirón, la médica que coordinaba la internación domiciliaria para la prepaga Swiss Medical, Nancy Forlini, y el coordinador de los enfermeros, Mariano Perroni están acusados de homicidio culposo en relación al fallecimiento del "10".

JANA: Va a estar atendido 24 7 por médicos especialistas, voy a intentar estar lo máximo posible. Me gustaría que se coordine cada día, quién ingresa. Todos los que estamos acá en la lista de que puedan ingresar sin objeción, pero estaría bueno que el lunes y el martes coordinando con el equipo de médicos es lo mejor.

DALMA: Eso iba a decir. Qué es lo que le puede funcionar mejor a él. Tal vez que no estemos todas ahí

GIANINNA: No, no

DALMA: Y que un día esté solo. Organizarnos para eso y creo que todos vamos a estar de acuerdo, pero igual lo digo: tener todas una versión. Sumar todas para el mismo lado o respetar eso. Sabemos que no es una persona fácil, pero no es la primera vez tampoco. Vamos a estar todos para lo mismo y que en cuanto se pueda colaborar todas para lo mismo

JANA: Saber que nada de alcohol, nada de nada. En el caso de que pida, es un no rotundo. Pero estar todos de acuerdo: No uno sí y otro no. No sé la disponibilidad horaria de cada uno, no sé las distancias o qué le conviene a cada uno más

GIANINNA: Eso en el día a día nos lo van a decir los médicos. En lo que tenemos que estar de acuerdo es en que no se puede filtrar alcohol. No se le puede quemar la cabeza con cosas personales, no se le puede estar pidiéndole a él o sobreexigiéndole a él.

JANA: Lo mismo con la medicación y la seguridad. Que ni nosotros ni nadie le va administrar absolutamente nada. Va a estar todo a cargo de los médicos que van a estar ahí.

DALMA: Sí, de Swiss Medical, ponele. Y Agustina también

COSACHOV: Lo de la medicación me parece perfecto, porque si yo aparte voy a supervisar la parte psiquiátrica, obviamente el médico a cargo es Leo (por Luque), pero si yo voy a estar supervisando me gustaría saber de cualquier tipo de medicación, necesidad de refuerzo…. Como últimamente lo veníamos haciendo, pero necesidad de reforzar que es súper necesario para saber si hay que hacer un ajuste

DALMA: Me parece también que ahora, como en cualquier momento, las decisiones las tomamos todos. Sabemos todos lo que pasa y que nadie se manda a hacer una que otro no sepa. Eso es súper importante para que después no haya sorpresas de nada y tiremos todos para ese lado.OJEDA: ¿Quién va a manejar el tema de pastillas y demás del día a día? Porque en ese momento todos van a estar en la vida de Diego. Una sola persona para que maneje. Porque Diego por ahí le duele la cabeza, pide una pastilla a cualquiera que esté ahí. Es importante que una sola persona maneje las pastillas de élJANA: No había nadie que maneje nada. Ni nosotros, nadie.DALMA: Nadie que no sea de Swiss medical, porque para eso hay personasCOSACHOV: Va a haber enfermeros, con la internación pedimos enfermeros que estén especializados en la temática y de más. El plan farmacológico se arma y los enfermeros supervisan. También el acompañante terapéutico, que estuve llamando con él… tiene un rol de supervisar. Podemos dejarlo a cargo de ellos las tomasDALMA: Sabemos que también es más difícil. Ellos están capacitados para poder manejar esas situaciones que por ahí nosotros no podemos o no sabemos manejar la verdadJANA: También dijimos que haya una contención psicológica para todos los que estamos ahí tratando con papá que es bastante rebelde. En cualquier momento que se necesite, que veamos que se os va de las manos, tener a quién recurrirDALMA: También puede pasar que no sepamos cómo abordar una situación que se nos puede presentar una persona que te diga qué es lo que va y lo que no va. Capaz a veces es difícil. Él ahora tiene que estar tranquilo, no tiene que tener un problema. Nadie llenarle la cabeza contra el otro. Que él esté lo más tranquilo.GIANINNA: No lo estamos perjudicando, lo estamos ayudandoDALMA: Había que tomar una decisión, entre todos tomamos esta. Entonces vamos todos para el mismo lado, es fundamentalJANA: Y la comunicación. En algún momento que alguien tenga un problema que pasa algo, automáticamente se resuelve charlandoOJEDA: Tienen mi apoyo, que puedo ir con Dieguito. Obviamente por pandemia todas las que tienen hijos saben que no hay clases, así que de repente tiene 45 minutos de zoom nada más, después puedo estar con Dieguito y contenerlo. Cuando digan ustedes. Puedo ir con Dieguito por supuestoDALMA: En realidad nosotros no.OJEDA: No, por eso; cuando lo consideren los médicos o quien diga. Pero obviamente tienen mi apoyo. Como estuvieron Johny y Mati. Como la otra vez que quería internarse al día siguiente y le dije a Leopoldo: “Tiene que ser ya” porque el mañana para él no va, te va a decir que no. Era un tema que no quería, que sí que no. Hasta que al final le dije: “Diego te tenés que internar sí o sí, es mejor que te internes ahora y que quedes a la noche tranquilo y mañana temprano te hacés los estudios”. Ahí lo convencimos y armamos todo con Jony, Maxi y el doctor y lo llevamos urgente a La Plata. Por eso. Fue un tema.JANA: Habían dos caminos ayer en la reunión de médicos. Una era una internación en un centro y después la domiciliaria y otra la internación domiciliaria directa. Nos pusimos de acuerdo y consideramos que la internación domiciliaria era la mejor manera de resolver esto, de que salga adelante y en el caso de que ya

DALMA: La opción de internarlo en un lugar donde supuestamente era para rehabilitación motora tenía que ser voluntario y eso no iba a pasar jamás. Dijimos si esa opción no va. Va a ser difícil sí. Y si es eso, Dios no quiera falla, tenemos la otra opción

GIANINNA: De última instancia para que no le pase nada. Pero primero poniéndole todas las fichas a la internación domiciliaria

COSACHOV: Me parece perfecto

LUQUE: ¿Puedo hacer un comentario? Creo que hay cosas que por más que las hablemos LAS necesitamos llevar a la práctica y en la práctica vamos a ir aprendiendo cómo hacer. Digo esto, porque para que en un futuro no haya desilusiones o que nadie se ponga triste, ni que falló. Porque va a ser parte del tratamiento. Porque para todo lo que vayamos planificando, Diego tiene mil argumentos para echarlo a la basura

DALMA: Y sin argumentos también

LUQUE: Tenemos que lograr mejorarle la calidad de vida, no sé si va a ser óptimo como decíamos, pero sí mejorarle la calidad de vida. Que cuando haya un problema le busquemos una solución. Pido esto y perdón si me meto en temas familiares, pero lo que uno busca como profesional es que cuando haya un inconveniente, dejemos los problemas personales de lado y busquemos una solución. A veces lo que nos pasa con Agostina es que nos preocupamos más por el afuera, que por el paciente. Y eso no debería pasar

DALMA: Eso no debería ser un tema

LUQUE: Eso no debería ser un tema

GIANINNA: Pero en el momento en el que a nosotras tres nos hablaron a cada una, nosotras tres nos pusimos de acuerdo porque lo que queremos es que esté bien, que viva bien y que sea feliz

OJEDA: Todos queremos que esté bien.

DALMA: Sí, me imagino. Eso no estuvo nunca…

LUQUE: Si todos estamos de acuerdo en eso

OJEDA: Sí, yo estoy de acuerdo. Hablo por mí y por mi hijo

LUQUE: Yo hable casi con todos por separados

JANA: Diego Jr también está de acuerdo

DALMA: Eso no está en discusión

LUQUE: No, porque lo que digo… es el tema personal

GIANINNA: Bueno. También a él se le lleva algo que no está bueno. O sea, los hijos van a estar para siempre y después está todo bien, pero él hay cosas que se hace problema y mala sangre por cosas que no debería. No hables, no digas. No. Acá todos somos mayores, podemos hablar todos y estamos todos reunidos acá sólo por él

LUQUE: Lo que remarcaba es eso. Este tipo de ideas van a surgir miles de problemas y hay que estar mentalizados. Saber que puede pasar y resolver

LUQUE: Ser fuertes y encontrar soluciones porque el hecho de que cuando escuchaba a los doctores que nos proponían la internación. Eso hubiera sido un desastre a mi entender. La internación domiciliaria va a ser re contra difícilGIANINNA: Estamos todos de acuerdo en que nosotras tres ayer dijimos que no lo queríamos internar contra su voluntadLUQUE: En eso estamos todos de acuerdoGIANINNA: Porque por ahí se entiende mal y somos tres hijas de puta que lo queremos internar en contra de su voluntad. Se dicen tantas cosas y tal vez se tergiversa la informaciónVOZ DE HOMBRE: Yo se lo comuniqué recién. Lo primero que le dije. Le dije: “Mirá que acá nadie te quiere meter… salvo los médicos”. Porque por lo menos escudo a las dos guerras, que el otro. Los médicos normales te dicen internarloGIANINNA: Bueno, pero acá estamos todos de acuerdo y después pobre a Maxi le llueven problemas.MAXI: Lo que pasa es que por lo que uno lo conoce, yo no sé si va a ser tan fácilDALMA: NoMAXI: De corazón lo digo. Conmigo tengo doble turno, lo veo dos veces al año. Sáquenme el turno que tengo bastante gente alrededor que me dice cómo estáGIANINNA: Pero es que en realidad eso nos lo tienen que aconsejar los terapeutasMAXI: Vos Tano, ¿qué pensás que necesita?STINFALE: Necesita un equipo interdisciplinario que son varias especialidades que hay que acompañar. Tienen que ser especialistas que sepan del manejo de las adiccionesDALMA: Tal cualSTINFALE: Más allá del síndrome de abstinencia, que es una consecuencia. Si no entienden de adicciones va a ser una pérdida de tiempo. Y sí o sí necesita un médico de confianza que sea el pilar y administrador de todo lo que opine el resto de los especialistas. Necesita un médico que lo escuche y yo vi que a Leopoldo lo escucha, yo lo presencié. Eso es fundamental. Porque sino todos hablan, tienen las mejores intenciones, pero a la hora de ponerlo en la práctica van a rebotar que no se imaginan. Ese médico tiene que estar todos los días evaluando los resultados. Es como un barco en el medio de la tormenta, lo va a tener que ir timoneando. Va a tener un montón de marineros, que van a ser los especialistas, que lo van a ayudarDALMA: Ayer hubo una reunión y hablamos de eso también los médicos le propusieron a ella (Cosachov) una ayuda, si ella estaba de acuerdo de poner a un médico que la ayude con la medicación y el tratamiento. Ella dijo que sí. Está bueno siempre tener una opinión y un respaldo de afuera. A él lo mismo.LUQUE: Un respaldo, síDALMA: Tal vez él pueda escuchar a los médicos más especializados en temas puntualesSTINFALE: Vos necesitás a un médico clínico que vea la cuestión integralDALMA: OkSTINFALE: Es fundamental porque le vas a dar medicaciones que pueden montarse sobre otras medicaciones que pueden generar efectos adversos. Necesitás una visión muy general. A lo que hace un médico clínico, necesitás un psiquiatra, que siga lo que es la farmacología; después la psicoterapeuta y después necesitás algo que se llama psicoeducación, porque si no cambiás los hábitos perdiste. Es un compendio de cosas que se tiene que hacer en conjunto. Imaginate si cada uno actúa por su cuenta. Además, conociendo a tu papá, aparezco yo, que me vio una sola vez, y obviamente no. Necesita una persona a la que le tenga confianzaLUQUE: Comparto todo lo que dijo. Es así. Es por ahí. No es que me haga el pobrecito, pero lo he intentado solo; no he tenido apoyo. Maxi estaba, Vero tb. Pero era ir a chocar contra él. Él diciendo “no” y yo decir “bueno, no quiere”. Ahora con todo esto, siento que esto es lo bueno de esta reunión, el apoyo y la contención para todosDALMA: Creo que más o menos está todo cubierto lo que hablamos ayer, salvo un médico clínico queCOSACHOV: Eso lo tenemos pedidoDALMA: Ah, okCOSACHOV: También pedimos un neurólogo, para que tenga por lo menos una revisión inicial.STINFALE: Igual si es un médico clínico bien completo la evaluación neurológica te la haceCOSACHOV: SíDALMA Si está de más, no importaGIANINNA: Lo importante también va a ser aclararle a los médicos que es muy importante la privacidad.STINFALE: Vos no podés traer a cualquier profesional, porque sino entrás en un vedetismo innecesarioGIANINNA: Tal cualOJEDA: El no se merece además que vayan a hablar. ¿Y quién se encarga de eso? Está bien, Swiss Medical. Pero cómo sabemos que es gente de confianzaLUQUE: Lo vamos viendoGIANINNA: Se puede firmar un contratoOJEDA: Claro, a eso me refieroGIANINNA: Un contrato de confidencialidad. Después si otra persona lo hace por afuera y se cuenta algo específico,LUQUE: Está buena la preguntaSTINFALE: El contrato de confidencialidad es crucial, ciento por cientoDALMA: No creo que tengamos problema con eso, porque también se cubren de esa maneraMAXI: Bueno, pero es re importante. Hay un tema también. Hay un momento en el que Diego se te planta. Pero cuando diego diga: "¿Quién sos vos?"

GIANINNA: La va a llamar a ella, me va a llamar a mí, la va a llamar a Dalma; así sucesivamente. Si todos nos plantamos en la misma posición. Si cuando me llama yo le digo: “Sí, vení papi, vamos a tomarnos una birra juntos” obvio, voy a ser la mejor hija del mundo y una genia.

DALMA: Para él

GIANINNA: Pero soy una hija de puta, porque en realidad lo estoy matando lentamente. De la parte médica algo entiendo por situaciones que viví con él. A Luque lo empecé a conocer recién ahora. Como les dije en su momento, para mi hay que hacer otra cosa. De algo estoy convencido es que Diego lo quiere a él (por Luque), puede ser el mejor del mundo, pero Diego te quiere a vos y contra eso...

OJEDA: Y además confía plenamente

VOZ DE HOMBRE: A mí me dijo, quiero que me opere él (Luque). Así. Yo eso lo tengo totalmente claro. Creo que Leopoldo es una de las piezas más importantes para este caso. Otro paciente: pichicata a dormir y llevarlo a u hospital. A este no lo vas a poder

LUQUE: Es constante que se planta

DALMA: Ya nos pasó acá.

STINFALE: Eso ya es un problema de los médicos. Vos sos dueño de un hospital, ¿qué hacés con Maradona? Primero no entra nadie. Segundo todos estos que están acá, diez minutos y no entra ningún medico de otro lado.

GIANINNA: Pero es re importante seguir eso. Si nos dicen que la casa tiene que ser de esa manera, todos vamos a estar de acuerdo en ayudarlo

STINFALE: Nadie quiere que le pase nada, estamos todos de acuerdo. Pero en la práctica si no está ese médico. Porque Leopoldo va a poder dirigir a todos los médicos, pero nosotros necesitamos más gente enfermeros que esté las 24 horas, no maxi dándole la pastillita. Diego le dice que no quiere y que se termina peleando Maxi con Diego

DALMA: Además tampoco es su función, no tiene por qué estar en ese lugar.

LUQUE: Yo creo que eso es el gran problema. Teórico es todo muy lindo, pero llevarlo a la práctica es muy difícil. Ahora si ustedes me preguntan cuál es la chance de que esto funcione, es baja. Honestamente. Al mismo tiempo creo que es la única. Cuáles son las características o qué hay que hacer para que exista la mínima posibilidad de que funcione? Lo que dijo Gianinna. Tratarlos todos.

STINFALE: Mi humilde opinión como espectador. Hay mucha tierra debajo de la alfombra. Mucha tierra de mucho tiempo. Es muy difícil eso. Con jugadores externos, que te pueden tirar un misil de cualquier lado; con filtraciones, que te pueden tirar un misil de cualquier lado. Y con rencores que en cualquier momento puede salir

GIANINNA: Pero en qué sentido

STINFALE: Cualquiera Gianinna, cualquiera. Una en polémica en el bar y ensuciando a todos para que se colapse

OJEDA: Pero eso es indistinto. Lo importante es que Diego esté bien y que estemos todos de acuerdo en la contención que vamos a tener que darle

STINFALE: Pero acá hay un tema. Cuando Diego vea a un médico que no le guste y se plante. O a un enfermero.DALMA: Sí, la estructura que le vamos a prepararSTINFALE: Bueno, ahí es cuando tienen que llamar, Maxi tenés que llamarMAXI: Lo que había planteado y es un poco lo que hablé, es volver a la forma piramidal que nunca tuvimos. O sea que aprovechando que está toda la familia. Desde mi lado, el de empleado, hacerme responsable que es lo que ya hablé en el sentido de lo que es que no haya alcohol en la casa, las visitas, poder informar y que haya una forma piramidal y una organización que es lo que habíamos planteado. Una organización por día para que no esté solo y no explote solo con los médicos.OJEDA: Pero va a pasar eso. Ponele, está Gianinna; Gianinna no puede más, la llama a la hermana. No pueden las dos, ¿qué hacen en ese momento?MAXI: Una forma piramidal de informar a la familia de cuál es la situación. Diego no hay más alcohol y decirle que el responsable soy yo. El problema y es algo privado mío, nunca hay un responsableJANA: Yo siento lo mismoMAXI: Si yo voy a ser el responsable de que no haya alcohol, yo voy a ser el responsable. Si hay alcohol acá está la persona. Pongo a disposición la responsabilidad. Por eso habíamos hablado de hacer un libro de guardias en donde tengamos anotado todo. Tener una a ver si tenemos miedo a la filtración y tenemos forma de cortarDALMA: Creo que estamos todos de acuerdo en que ahora no hay que exponerlo de ninguna manera. Esté donde esté que él sienta que puede estar tranquilo sin que lo exponganMAXI: En lo que es el trabajo: hacerme responsable. Va a haber una seguridad, con un libro de guardia en la que quede todo constatadoDALMA: Que sea un barrio cerrado también ayuda a que cualquiera no pueda ir, tocarle el timbre y entrarOJEDA: Víctor, ¿vos te referís a eso?STINFALE: ¿A qué?OJEDA: A que alguien externo a la casa quiera entrarVICTOR: Tienen que hacer una lista de las personas que puedan ingresarGIANINNA: Además, es una internación domiciliaria. O sea, yo no puedo ir con mis amigos a ver a mi papáSTINFALE: Por eso esto diciendo que creo que tiene que serOJEDA: Me parece que Diego cuando salga de acá, tiene que ir a esa casa nueva y tener en su cabeza que tiene que hacer la internación tal cual como la hace acá. No es que se va a mudar a otra casa nueva y nueva vidaGIANINNA: El médico nos dijo eso hoy, de ir turnando el no. Hoy le digo no yo, al otro día se lo dice ella. Obvio manejando con gente que lo sepa. Yo lo puedo hacer desde un lugar de hija, no de un profesional.