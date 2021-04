Exclusivo: mano a mano con Diego Jr. antes de que salga al aire la entrevista de Matías Morla

Después de muchos meses de silencio y hasta reclusión, Matías Morla romperá el silencio en un mano a mano exclusivo con Jorge Rial. La esperada entrevista, que ya activó el accionar de la Justicia a partir de los primeros trascendidos de sus explosivas declaraciones, será la bomba con la que debutará el programa TV Nostra.

Atento a lo que sucede en la Argentina, BigBang dialogó con Diego Jr., quien seguirá desde Italia todo lo que suceda a partir de la nota del apoderado y abogado de su padre.

Diego Junior habló desde Italia.

"Estoy al tanto de lo que va a pasar", reconoció de inmediato Diego Jr., pese a que al momento de la charla (que tuvo lugar veinte minutos antes del inicio del programa) su reloj marcaba la una de la madrugada. "Es muy tarde acá, así que ya me estoy yendo a dormir. Pero lo primero que voy a hacer mañana es verla", anticipó.

Consultado sobre el mano a mano, Rial anticipó que las bombas más fuertes tendrán a las hijas mujeres del Diez. "De todos los protagonistas que se van a desplegar en la nota, él apunta a una de las protagonistas (ex mujeres e hijas) como uno de los condicionantes para que Diego se muriera. ¡Da un nombre!", dijo el periodista.

De acuerdo con Rial, durante la entrevista Morla evalúa al entorno completo de Maradona y da una "descripción" de cada uno de ellos. "Lo que busca estrictamente es salir a buscar el frente interno por algunas cosas que dice", sostuvo.

Durante ese análisis de la entrevista, el ex Intrusos también se refirió a Jana Maradona, una de las últimas hijas reconocidas por el ex capitán de la Selección Argentina. "Hay una descripción que hizo de Jana que me sorprendió mucho, pero mucho. Nosotros nos comimos un personaje... todos, ¿eh? Nosotros queríamos que el personaje fuera bueno... en una historia donde es difícil encontrar a los buenos", resaltó.

Tv Nostra tiene una entrevista exclusiva con Matías Morla.

El flamante conductor de TV Nostra afirmó que Maradona solo sentía debilidad por Benjamín Agüero, su nieto, y por Dieguito Fernando, el hijo que tuvo con Verónica Ojeda. "Con todos los demás un día estaba bien y el otro estaba mal. A él lo movilizaba Benjamín y Diego Fernando. La Justicia esta avanzando lenta, pero segura. Acá hay dos causas claras", señaló.

De acuerdo con Rial, la primera causa es sobre la muerte de Diego, donde Morla "se siente cómodo" porque no se lo involucra. "Él dice que necesitaba un médico y no un abogado, y la otra es la herencia donde tiene que dar explicaciones y, evidentemente, se siente presionado”, reconoció el periodista. Finalmente, adelantó que Rocío Oliva aparece en un fragmento de la nota de manera muy fuerte y toma un rol polémico en la historia del Diez.