Exigencias y guerra de egos: la disputa entre Juana Viale y Bebe Contepomi por la nota a Coldplay

Finalmente la gira de Coldplay por el país llegó a su fin luego de llenar, nada más ni nada menos, diez veces el Estadio Monumental. Pero antes de despedirse oficialmente, los integrantes de la banda británica ofrecieron una fiesta privada en el restaurante Invernadero, cita a la que asistieron varios famosos como María Becerra y su novio J Rei, Florencia Torrente, Zeta Bosio con su pareja Estefanía Iracet, Sebastián Ortega con Carla Moure y Juana Viale entre otros. Precisamente fue la nieta de Mirtha Legrand la que se robó todas las miradas y en las últimas horas fue el centro del escándalo por una inesperada pelea que surgió luego de entrevistar al líder del grupo musical, Chris Martin.

Resulta que este martes fue el último de los diez shows que Coldplay dio en Buenos Aires en el marco de la gira Music of the Spheres marcando una cifra récord en lo que refiere a espectáculos musicales en el país. Pero días antes, Martin y su guitarrista, Jon Buckland, le concedieron a Juana Viale y a Bebe Contepomi su única entrevista en suelo argentino para el noticiero de Canal 13. "Coldplay no eligió a Bebe Contepomi, eligió a Juana Viale. A Coldplay le mostraron todos los medios que habían pedido entrevistas, Juana estaba entre ellos, y la eligieron. Bebe entra después, cuando se entera de esta elección", contó, sin embargo, Guido Záffora en Es Por Ahí (América TV).

Durante la charla, los músicos hablaron del show, de su propia obra, el compromiso con la ecología y su admiración hacia Soda Stereo. Pero de acuerdo con el panelista de América, la entrevista generó una grieta entre Contepomi, periodista especializado en el ámbito musical y la hermana de Nacho Viale. "Entonces, ayer cuando llega Coldplay al lugar, los productores dicen: 'Bueno, 20 minutos con Juana Viale y 20 minutos con Bebe Contepomi'. Pero no, fueron 20 minutos con los dos. Lo que pasa es que Juana empezó a hablar de ecología, porque el cantante de Coldplay es activista e imagínense la cara de los productores y la mirada de Bebe...", destacó Záffora.

Y sumó: "Juana después le entrega una especie de lámina, de foto de La Patagonia y cuando saca esa lámina... imagínense la mirada de todos. Ahí fue un momento muy tenso. A Bebe al parecer no le pareció muy interesante ese tema". Además, contó que cuando Bebe se enteró de que no había sido elegido para realizar la entrevista, llamó por teléfono al representante de Coldplay y éste le dijo que, como ya los había entrevistado, tenían ganas de "innovar" con Juana.

Lo cierto es que Nacho Viale, nieto e histórico productor de Mirtha y ahora de su hermana Juana, salió al cruce de Záffora y lo tildó de "mentiroso" en las redes sociales. "Bebe Contepomi, crack. Gracias por estar y por tu generosidad", agregó el nietísimo. A lo que el panelista de América TV, respondió: "¿Por qué se enojo? Si Juanita fue la elegida. No entiendo".

Para conseguir la entrevista con Chris Martin, desde El Trece tuvieron que mandar varios perfiles de periodistas a la productora británica que organizó la gira. “Analizaron perfil por perfil, y creo yo -esto no es información-, que también la elección de Juana tiene que ver con la acción que tuvo con Irán”, contó Maite Peñoñori en alusión al video que la conductora subió en Instagram en repudio con la represión de las fuerzas de seguridad iraníes hacia las protestas de mujeres.

La periodista agregó que Martin pidió que tanto Viale como Contepomi estuvieran hisopados y solicitó que nadie le pida selfies. Antes de abandonar el país, los británicos eligieron el Invernadero, el primer bar de Gin Tonic artesanal tirado de Argentina, que está ubicado al pie de la icónica Biblioteca Nacional y pertenece al grupo argentino de empresarios gastronómicos BLA Food Group, como escenario de despedida. Entre los platos que degustaron durante la celebración, se destacaron: el tartar de trucha realizado con palta, aceite de trufa y crocante de papel de arroz; los buñuelos de verdura elaborados con calabaza, espinaca, limón y quinoa con alioli de leche de almendras y la clásica burrata.