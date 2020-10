Explosiva teoría: ¿es Silvina Luna la tercera en discordia en la pareja Capristo-Conti?

Luego de descubrir -y capturar- los escandalosos chats que Ximena Capristo subió a redes sociales develando una supuesta infidelidad de su marido Gustavo Conti, la panelista de espectáculos Vicky Braier elaboró una teoría detrás del caso.

Así, la integrante del equipo de Bendita TV reunió pruebas que apuntarían a Silvina Luna como la supuesta tercera en discordia entre la pareja.

"Puérpera se burlaron de mi y no es la única. No te hagas la boluda porque te menciono. Agradecé que cuido tu privacidad", señaló Ximena acompañando la publicación de uno de los chats.

"Me quedé pensando cuando leí lo de 'agradecé que cuido tu privacidad, nena'. Dije 'mmm, la conoce'", comenzó a deducir Vicky, quien además notó que en las charlas la misteriosa amante de Conti decía ser de "Géminis con ascendente en Leo".

"¿Saben quién es Géminis con ascendente en Leo? Silvina Luna", declaró la panelista. Una de sus seguidoras le hizo notar, además, que en el 2017 Luna y Conti compartían elenco en la obra Abracadabra y fue en ese verano cuando nació Félix, el hijo de Ximena y Gustavo, de ahí la referencia de la vedette al puerperio. "Todo coincide aunque en esa época Silvina estaba con el Polaco", advirtió Vicky.

Además, la panelista compartió capturas de diferentes comentarios que Conti le dejó a Silvina Luna en publicaciones de Instagram, donde la llama “gorda linda” y “linda gordita”.

Finalmente, Vicky llamó la atención sobre el hecho de que la imagen de perfil que se vislumbra en los chats que compartió Capristo es similar a la de Luna. "Es muy parecida. Si no aclaran rápido yo voy a creer", concluyó.

En la conversación publicada por Ximena, la supuesta tercera en discordia le pregunta a Conti si quiere que lo "apapache", a lo que él contesta que se puede tomar un avión para ir a verla cundo lo "rajen" de su casa. "Te juro que sos única. Siempre estuviste. Sos muy linda", agrega él.

"Años que me callo. Me aburro. En estos textos que recibí, ella le dice que van a vivir de la caza y la pesca. Qué buen chiste", sostuvo Capristo, y agregó: "Idiotas, hagan las cosas bien. Borren todo. Las mentiras tienen patas cortas".

Aunque luego decidió borrar los chats y Conti se llamó a silencio en su Instagram, en Los Ángeles de la Mañana indicaron que la vedette reconoció haber subido esos chats.

"Aparecieron unos chats parecidos a lo que ocurrió con Sabrina Rojas y Luciano Castro en su momento", dijo Ángel de Brito. "Yo le pregunté a Capristo directamente. ¿Sos Sabrina Rojas 2? Y me dijo 'parece que sí, pero yo no soy tan boluda para decir que me hackearon'. O sea, la noto caliente".