Explosivo casting VIP para Masterchef: los famosos que prometen "incendiar" el reality de Del Moro

Todos quieren continuar con el éxito que tuvo la última edición de Bake Off y, por eso, se volverá a lanzar MasterChef en su versión famosos. Para eso, la producción comenzó con el proceso de selección y tanteo de diferentes celebrities de múltiples rubros. La fecha tentativa de la puesta al aire sería en septiembre aunque, de acelerarse las negociaciones con los participantes, puede llegar emitirse en la segunda quince de agosto.

Ex futbolistas, vedettes, modelos, actrices, actores y personalidades de la farándula forman parte del elenco que desde la productora empezaron a seducir. Uno de los nombres más llamativos, la figurita difícil, que quieren conseguir es el ex futbolista Gabriel Batistuta. El ex delantero volvió a tomarle el gusto a la pantalla.

El Batigol no es el único ex futbolista que está en el listado. El ex defensor de Vélez, Fabián “Poroto” Cubero es uno de los apuntados para estar en el programa. Alejado de la actividad deportiva, durante la cuarentena fue noticia por los videos que subía en Tilk Tok junto a su pareja, Mica Viciconte.

Siguiendo con el ámbito futbolístico, la producción quiere contar con la ex esposa de Diego Maradona, Claudia Villafañe, y su hija Gianinna. La emisión del programa coincidiría además con la serie biográfica de Diego en la que el ex capitán del Selección puso una serie de condiciones. En concreto, 14 puntos poco favorables para su ex mujer, que negoció como una de las condiciones para autorizar a la producción de Amazon a avanzar con la serie.

Además de los cuatro mencionados, la lista la engrosarían Iliana Calabró, Georgina Barbarossa, Rocío Guirao Díaz, Sofía Pachano, Flor Vigna, Valeria Mazza, Gabriel Corrado, Dolores Barreiro, Catherine Fulop y Rocío Marengo.

Para la quinta emisión de MasterChef, Telefe decidió cambiar de conductor. Ya no será Mariano Peluffo quien este encargado de la labor. Su reemplazo será Santiago del Moro, que ya se encuentra conduciendo un programa de entretenimientos en ese mismo canal

Todavía no se informó quiénes serán los jurados del concurso. En las ediciones anteriores los que se encargaron de decidir quiénes eran los participantes que avanzaban fueron el italiano Donato De Santis, el francés Christophe Krywonis y el argentino Germán Martitegui. Krywonis ya es un habitué de los concursos de cocina de Telefe, ya que además fue jurado en las dos ediciones de Bake Off lo que hace pensar que también estará en esta oportunidad.

MasterChef es una competencia que nació en el Reino Unido en 1990, creada por Franc Roddam. En 2005, la BBC revivió y actualizó el formato y desde entonces el programa triunfa a lo largo del mundo.