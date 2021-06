Explotación, censura y abuso: el brutal mensaje de Christina Aguilera contra el padre de Britney Spears

Fueron muchos los famosos que se solidarizaron en los últimos días con Britney Spears, luego de que la princesa del pop declarara ante la Justicia estadounidense contra su padre y requiriera la nulidad de la tutela financiera y personal con la que vive desde el año 2007. En esta oportunidad, fue Christina Aguilera, quien pese a la enemistad adolescente que supo mantener con la cantante cuando ambas lanzaron sus carreras como solistas, quien no sólo se solidarizó con su colega, sino que puso la lupa en una de las denuncias más graves que Britney realizó ante el Tribunal: su padre la obligó a usar un diu para evitar futuros embarazos.

"Estos últimos días he estado pensando en Britney y en todo lo que está pasando. Es inaceptable que a cualquier mujer, o humano, que quiera tener el control de su propio destino no se le permita vivir la vida como quiera", escribió la cantante desde su cuenta de Twitter, al tiempo que sumó: "Ser silenciado, ignorado, acosado o negar el apoyo por parte de tus 'allegados' es lo más agotador, devastador y denigrante que se puedan imaginar. El daño mental y emocional que esto puede provocar en el espíritu humano no es algo que deba tomarse a la ligera".

En su descargo, Aguilera también hizo énfasis en la grave denuncia que Britney realizó ante la Corte. "Quiero poder casarme y tener un hijo. Tengo un DIU dentro de mí para no quedar embarazada. Mi equipo no quiere que tena más hijos", aseguró Spears ante los jueces que todavía no accedieron a su pedido de anular la tutela judicial.

"Toda mujer debe tener derecho a su propio cuerpo, su propio sistema reproductivo, su propia intimidad, su propio espacio, su propia curación y su propia felicidad", destacó Aguilera. "No estoy detrás de las puertas cerradas de esta conversación tan personal, pero pública. Comparto desde mi corazón lo que he escuchado en los medios. La convicción y la desesperación de la petición de libertad (de Britney) me lleva a creer que esta persona que una vez conocí ha estado viviendo sin compasión, ni decencia por parte de los que tienen el control".

Por último, Aguilera aseguró: "Una mujer que ha trabajado en condiciones y bajo una presión inimaginable para la mayoría, le prometo que se merece toda la libertad posible para vivir su vida más feliz. Mi corazón está con Britney. Se merece todo el amor y el apoyo verdadero del mundo".

Tráfico sexual, depresión y abuso: la descarnada declaración de Britney Spears contra su padre

Britney Spears declaró el miércoles de la semana pasada ante un tribunal de Los Ángeles para avanzar en su reclamo para ponerle fin a la tutela que su padre, Jamie Spears, posee sobre ella, luego del colapso nervioso que sufrió en el año 2007. Si bien desde entonces la cantante de 39 años no sólo retomó su carrera y facturó millones de dólares (debiendo pagarle a su propio padre y a sus representantes casi el dos por ciento de todo lo que produjo en estos 14 años), la sociedad que se encarga de manejar la vida y las finanzas de la bailarina insiste en que no tiene capacidades mentales para poder tomar decisiones sobre su vida, ni su patrimonio.

La situación de la cantante motivó a que sus fans instalaran el movimiento Free Britney (Liberen a Britney), con expresiones a lo largo y a lo ancho del mundo. Sin embargo, hasta ahora, ella había agradecido con mucha frialdad el apoyo y procuró avanzar contra su padre desde la justicia. Es por eso que la declaración del día de ayer marcó un antes y un después en la vida de la cantante: es la primera vez que el mundo entero se entera de su boca el calvario que vive desde hace más de una década.

La cantante lleva cinco años intentando que el tribunal le de la derecha, pero hasta ahora sólo consiguió que haya un "veedor" imparcial que supervise los contratos y sus finanzas, hasta entonces sólo en manos de su padre, con quien mantiene una tirante relación desde pequeña por el abuso doméstico que vivió en su infancia. En efecto, su madre solicitó meses atrás poder tener voz y voto para acompañar a su hija (en especial en lo que a decisiones médicas respecta) y tras la negativa, Britney decidió bajarse de los escenarios y no grabar ningún nuevo disco para presionar a la Justicia.

A continuación, las duras declaraciones que la propia Britney realizó en la última audiencia:

"No soy feliz. No puedo dormir. Estoy tan enojada que ya no es sano. Estoy deprimida. Mi padre y todos los involucrados con esta tutela, incluyendo mis managers, deberían estar presos".

"La última vez que hablé ante usted (por la jueza), me hizo sentir que estaba muerta. Se lo digo de nuevo porque no estoy mintiendo, así quizás puede entender la profundidad y la gravedad del daño que me han ocasionado. Merezco que haya cambios".

"En (el Estado de) California, la única cosa similar a esto de la tutela es el tráfico sexual: obligar a alguien a trabajar en contra de su voluntad, sacándole todas sus posesiones como la tarjeta de crédito, su dinero, su teléfono y su pasaporte".

"Honestamente, no creí que alguien fuera a creerme. Creí que la gente se reiría de mí. Sólo quiero recuperar mi vida. Ya es suficiente. Todo lo que honestamente quiero es demandar a mi familia y compartir mi historia con el mundo".

Britney aclaró que no quiere volver a someterse a una evaluación de salud mental y denunció que su padre la obligó a utilizar un método anticonceptivo para privarla de su deseo de volver a ser madre junto a su nueva pareja, con quien tampoco tiene autorización para casarse. "Quiero poder casarme y tener un hijo. Tengo un DIU dentro de mí para no quedar embarazada. Mi equipo no quiere que tena más hijos".