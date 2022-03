Explotó Dalma Maradona y reveló por qué no se habla con cada uno de sus hermanos

Dalma Maradona no tuvo una vida fácil. Creció, gracias a la popularidad de Diego Maradona, con los medios reportando cada uno de sus movimientos. Dueña de un carácter duro (y sin pelos en la lengua), la hija mayor de Claudia Villafañe habló del complejo vínculo que mantuvo con su padre en su paso por LAM.

"Yo hablaba un montón con mi papá, todo el tiempo, desde siempre. La gente dice: ‘Tocabas tantos temas de chiquita’. Y sí, la verdad que sí, porque yo tenía cualquier duda e iba y se lo preguntaba a él. Tanto él, como mi mamá, trataban de explicarme lo que yo quería saber, lo ponían en palabras apropiadas para una edad que yo en ese momento podía entender. La verdad que no me quedó nada por decirle".

Además explicó como era en la adolescencia con su padre: “De adolescente yo era muy injusta, porque todo lo hacía mal, todo lo hacía mal, todo no me gustaba. También entendí que en ese momento era mi papel que él entendiera ciertas cosas, desde pequeño era así. Estoy tranquila porque siempre le decía lo que pensaba. Le gustara o no, y esas son las consecuencias de que toda la gente que lo rodea hoy me juzgue por algo”, dijo.

La joven de 34 años también explicó porque no tiene relación con ninguno con Diego Junior, Jana y Diego Fernando. "No tengo relación con ninguno, y con cada uno es un motivo distinto; si antes me lo preguntabas yo no sabía bien decirte el porqué, ahora lo sé perfectamente”, se sinceró con De Brito. Claro que con su hermana Giannina, su alma gemela, la relación está intacta y pareciera que siempre fue su única heroína en todo el lío que es ser una Maradona.

De Brito, ni lento ni perezoso, y con una insistencia de vendedor de Internet, que le consultó por los motivos de ese alejamiento con sus hermanos y Dalma no titubeó: “En cuanto a Dieguito (Diego Fernando), su madre piensa que no es lo mejor, entonces como él no decide, claramente respeto la decisión de la madre (Verónica Ojeda)”. Sobre sus desavenencias con Jana, también se sinceró y aclaró que en ninguno de los casos tiene que ver con conflictos de herencia.

Luego, el conductor aseveró: “La fantasía es que están peleando por el dinero”. “Sí, pero no sé de qué dinero están hablando, si realmente no hay dinero”, aseguró Dalma. “Con Jana tuvimos discusiones en las que no podemos ponernos de acuerdo, porque realmente desde la base, pensamos muy diferente.“, expresó.