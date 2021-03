Explotó La Bomba: su ex pareja la denunció por tildarlo de "Negro, sucio, villero e inmundo"

Gladys La Bomba Tucumana está atravesando una delicada situación con su ex pareja, Sebastián Escacena, a quien a mediados de noviembre del año pasado denunció por estafa al asegurar que él no quería devolverle un auto que ella habría comprado cuando aún estaban juntos. Ambos mantuvieron una relación de cinco largos años, la cual tomó notoriedad pública en 2017, durante la participación de la artista en la pista del Bailando 2017.

Otros tiempos: La Bomba y Escacena estaban enamorados.

Escacena acompañaba a Gladys a cada una de sus galas y en aquella oportunidad fue acusado de golpear a los fans de Micaela Viciconte: a uno de ellos le lastimó dos costillas. También tuvo un fuerte encontronazo con Brian Lanzelotta detrás de cámaras. Según La Bomba, su ex la engañó todo el tiempo mientras estuvieron en pareja. Mientras que Escacena afirmó que hubo infidelidades de ambos lado

Lo cierto es que este escándalo sumó un nuevo capítulo en diciembre del año pasado, luego de que se diera a conocer un fuerte y aberrante audio de la cantante de cumbia dirigido a su ex. “¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? Negro, sucio, villero, inmundo. Te metiste en mi casa, negro sucio, ¿cómo podés hablarme así? Vos no sabés con quién te metés, no tenés idea", se la escucha decir a Gladys.

Y sigue: "¿No sabés quién soy yo? ¿No sabés todo lo que te puede ocurrir en la vida? De todo. Si yo me pongo en el papel de demonia….Hasta acá llegó la charla, que andes bien. Yo la verdad que coj... maravillosamente bien. Está muy bien dotado mi novio. Es hermoso, es intelectual, tiene trabajo, es divino. Tiene auto de él, que se lo ganó trabajando".

En la escucha, la participante del Cantando 2020 le cuenta a Escacena que su actual pareja "no toma alcohol, es hermoso y tiene aliento rico". "Es muy hermoso, es muy bonito, tiene los dientes preciosos. Estoy muy enamorada de él y él de mí. Pobrecito, qué triste debe ser para una persona que te conozcan por haber estado con alguien. Me das asco y mucha risa", señala en otro mensaje.

Y concluye: "Vamos a decirle que haga un tratamiento en las piernas para que le bajen las piernas de elefante y que vaya al dentista porque tiene caries mal”. Esta no es la primera vez que la cantante es escrachada por maltratar y discriminar a una persona. En septiembre del 2020, la interprete de La pollera amarilla tildó la ropa que le confeccionó Lana Ferrando, la jefa del vestuario de LaFlia, de ser para una "villera boliviana”.

A raíz de esta polémica escucha, el joven tucumano demandó a la famosa por "discriminación" ante la Fiscalía PCyF N°22. "No es fácil salir a la calle y que la gente te grite 'negro villero'. Estoy muy dolido por la discriminación de Gladys. Todas las cosas que ella dijo me afectaron mucho a mí y a mi familia. Estoy muy triste", aseguró el hombre en diálogo con Clarín.

Mientras que Alejandro Cipolla, su abogado, tildó de "terribles" los dichos de La Bomba y aseguró: "Vamos a llegar hasta el fin de las acciones y esperar a que se haga justicia. Esto generó un perjuicio inimaginable a mi asistido, el cual es objeto de burlas por la magnitud de los dichos. Ella es una persona famosa y sus declaraciones las replicó todo el mundo"

La Bomba fue denunciada por su ex.

En la denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal, Escacena sostuvo que "las referencias aberrantes a mi persona configuran un acto de discriminación, la cual generó un grave perjuicio ya que esos dichos fueron magnificados por la exposición mediática que alcanzaron".