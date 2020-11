Explotó Rocío Marengo tras su eliminación de Masterchef y aniquiló a sus compañeros

El domingo por la noche Rocío Marengo quedó eliminada de Masterchef Celebrity y tan sólo un día después, este mismo lunes, no dudó en disparar contra sus ex compañeros en el certamen de cocina. Invitada a Flor de equipo, el ciclo que conduce Florencia Peña por la mañana de Telefe, la modelo cuestionó la actitud de Vicky Xipolitakis, le pidió a Leticia Siciliani que abandone el programa y afirmó que Fede Bal "se cree el Gato Dumas".

A través de un especie de juego que le propuso la conductora de Telefe, Marengo fue aprobando o desaprobando a algunos de sus ex compañeros. Pero ates de participar, aclaró que los iba a elegir por "impulso" y justificó cada una de sus elecciones. Sobre Claudia Villafañe, por ejemplo, remarcó que la "sorprendió gratamente" y sumó: "Se decía mucho de ella, pero me encantó conocer a una mujer tan simple, sencilla, muy buena compañera”.

A Vicky Xipolitakis no dudó en desaprobarla. “Es fácil jugar y ser simpática cuando presentás cualquier cosa y te dicen ‘qué bien’. No sé si cocina bien o mal, porque yo no pruebo sus platos, pero puedo agarrar el almohadón, te puedo decir ‘qué lindo’. Ahora, puedo mirar bien de cerca la costura y decirte que hay un pelito. Es más fácil cuando todos te festejan y está todo bien. Conmigo fueron muy estrictos", disparó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Al pasar al "Turco" García, la modelo lo aprobó debido a que se trata de un personaje "muy divertido". "Lo conocí en el programa, es lo más, es un divino”. Analía Franchín corrió la misma serte que el ex Racing, por ser su amiga. "Le pasa lo que me pasaba a mí: cuando son tan estrictos, uno se cansa de hacer y nunca llegar. Te agarran un día desmoronada, ‘tanto hice, hice’ y un día me agarraron confiada y a casa”, explicó.

Luego fue el turno del hijo de Carmen Barbieri, a quien no dudó en criticar y le pidió que lo echen del ciclo: "Fede Bal, desaprobado. Se cree que es el Gato Dumas. ¡Bájenlo, por favor! Por respeto a Telefe”. Al igual que el actor, Leticia Siciliani también consiguió un bajo puntaje de parte de Marengo. “'Ay, no tengo ganas'. ¿Cuántas veces le vas a bancar a un compañero que diga ‘no tengo ganas’? ¡Andate a tu casa!", manifestó.

Y agregó: "Está todo el tiempo ‘no tengo ganas, me da lo mismo’. Hay gente ahí (a la) que nos gusta mucho la cocina. Entonces, cuando ves que no tiene ganas, que se vaya a su casa". Ayer por a noche, Marengo tuvo que decir adiós y abandonó el programa de Telefe. “Es inesperado, pero me voy feliz, orgullosa de haber participado en dos ediciones de Masterchef”, había dicho en su última gala de eliminación.