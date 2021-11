Explotó Wanda: la insólita y "febril" versión que le dio Icardi sobre el encuentro con la "China"

Después de que Mauro Icardi publicara durante el fin de semana llamativos posteos en los que daba a entender que se había vuelto a reconciliar con Wanda Nara, la empresaria volvió a dejar en claro cuál es la situación que atraviesa su matrimonio a través de su vocera autorizada, la panelista de Los ángeles de la mañana Yanina Latorre.

Después de permanecer en el banco el sábado, cuando el Paris Saint Germain se impuso 3-2 ante el Bourdeaux, el delantero publicó una foto desde la pileta techada de su mansión en París, en la que celebró: "Que lindo llegar a casa después de un partido y que tu mujer te espere despierta, la pile y con una bien fría".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero Wanda no sólo no dio acuso de recibo, sino que se encargó de compartir imágenes de su "casa de campo" junto a sus pequeñas hijas, Francesca e Isabella. "Ella viajó de nuevo porque Maxi le tenía que llevar a los chicos. Mauro fue también. Están ahí, en crisis. Él no se quiere separar, ella sí. Es difícil. Los nenes más grandes le preguntan, las nenas no saben nada porque son muy chiquitas", reveló Latorre.

El nuevo cortocircuito que le puso punto final a la primera reconciliación tuvo lugar después de que un ex amigo de Eugenia "la China" Suárez le enviara un mail con toda la información del encuentro que la ex Casi Ángeles mantuvo en París el 28 de septiembre con el futbolista. Tras confirmar la estadía de Suárez, Icardi vociferó una rápida justificación: "¿Y qué culpa tengo yo de que haya venido?". Ante esa respuesta, Wanda volvió a hacer las valijas y partió rumbo a Milán.

"Lo que Mauro después le contó a Wanda es que fue al hotel para no quedar 'como un gil', pero que sólo hubo un beso porque él volaba de fiebre", detalló Latorre, al tiempo que sumó: "Volaba de fiebre, pero como ella ya estaba en el hotel, fue 'para no quedar como un boludo'. Por eso, cuando Wanda escuchó esto, se volvió a ir".