¿Extrañan a Holder? Malos entendidos, una áspera depilación y peleas por el baño: las perlitas de GH

La victoria de ayer de Maximiliano Guidici en la prueba semanal renovó los aires de la casa de Gran Hermano, luego de que la anterior semana sea Martina Stewart Usher, del grupo de "los monitos", quien se quede con el rol de líder y con la posibilidad de sacar a alguien de la placa de nominación.

Que el cordobés se haya impuesto aseguró que los integrantes del grupo con el que frecuentaba Tomás Holder no tengan la posibilidad de salvar a alguno el próximo jueves, cuando ya es casi un hecho que por lo menos dos de ellos terminarán nominados, con todas las fichas puestas sobre Martina y Juan Reverdito, y en menor medida, "Nacho" Castañares.

Como premio extra a haberse impuesto en la prueba semanal, Maxi pudo invitar a dos de sus compañeros a ver a una sala especializada "El Gerente", la película protagonizada por Leonardo Sbaraglia y producida por Paramount+. Como voto cantado estaba su pareja Juliana Díaz, y como segundo invitado eligió a Alexis "el Conejo" Quiroga, en desmedro de Thiago Agustín Medina, quien había llegado a la final de la prueba con él.

Juan en la cuerda floja

Uno de los integrantes del reality que peor se encuentra es el taxista Reverdito. El hombre de 42 años se encuentra en la cuerda floja en términos competitivos, y al mismo tiempo, quedó desbordado de que los demás encuentren toda la comida y elementos de higiene que se robaron con su grupo.

El señor aseguró que le "revisaron todo" y que tomó una determinación que comunicó a Martina y Nacho: "Me voy. Si no me voy, me echan". El participante quedó golpeado luego de la salida de su principal aliado, el influencer Holder. Más allá de la buena relación que haya formado en los siete días que convivió con él, la mala gana que tiene el tachero viene de comprender que el juego que planteó junto a "los Monitos" no tiene asidero en el público que decide todos los domingos quién se va y quién se queda en el reality.

"Yo no me metí ni toqué nada", confió Walter "Alfa" Santiago a Reverdito. "Los que se metieron fueron gente que está acá, que le dio por las pelotas que no tenían jabón ni afeitadoras, que estaba todo escondido, y después encontraron las ocho latas de atún. Hay que ser caradura, robarse un atún", completó. Luego fue Nacho quien saltó a defenderlo: "A él (por Juan) le afanaron, por ejemplo, a vos no te robaron nada". Alfa contestó que "está todo filmado acá" y que se iba a poder comprobar eso.

Y luego, el pelado de 60 años, siguió con su crítica al porteño: "Esa actitud que tenés , Juan, es medio...". "¿Medio qué?", se preguntó Reverdito mientras lo invadía la agresividad. "¿Qué sos el rey de la poronga que me decís lo que tengo que hacer o no? Seguí tu camino", protestó Juan. "En otra situación me levanto y lo pongo", confesó Reverdito a su compañero Nacho. El horno no está para bollos en la casa de Gran Hermano.

Chistes y malos entendidos

La diferencia generacional entre Alfa y Daniela Celis, la participante de 26 años de La Reja, comenzó a verse luego de que el señor de 60 años hiciera un chiste que no cayó nada bien en su compañera. "Fue un comentario que me re dolió", comenzó a contar Daniela al resto de sus compañeros. "Estaba afuera y había ruido en la pileta y Walter empezó a decir 'son los terroristas' y después dice 'tené cuidado que te pueden ahogar en la pileta'", relató.

Y luego de decirle que "no se jode con eso", se fue llorando. A sus amigos le explicó que ella tuvo un momento traumático en su vida y que estuvo "seis meses sin salir de la casa", algo que el participante mayor desconocía. "Daniela, fue una broma que hice porque nunca escuchamos un golpe ahí atrás y dije 'ahora viene un grupo y van a tirar a Daniela al agua y a Coti se la llevan, vienen a buscar a la reina", se disculpó el Alfa, quien luego pidió que "no hagan de un granito de arena una montaña".

En el medio de las disculpas estaba Mora Jabornisky, quien lo echó del cuarto diciéndole que la incomodaba su presencia. "Gracias a Dios no somos todos iguales a vos, porque sos insoportable", acusó la misionera. Adentro de la casa desconocen que la imagen de Alfa está creciendo afuera, y mientras más sucedan estas confusiones con intenciones injustas, más apoyo obtendrá.

Depilación

El vencedor del duelo de la placa de nominación del domingo frente a Holder, Agustín Guardis, comenzó a hacerse conocido entre el público por su abundante vello en el pecho. Coincidentes con las normas estéticas de la época en la que vivimos, tanto las participantes como sus pares hombres, le recomendaron que se depile a fondo el pelo de sus pectorales.

El platense, un especialista de los masajes en los pies, se prestó a que experimenten con él y permitió que lo depilen con cera en todo su pecho. La encargada fue Romina Uhrig, la ex diputada nacional, quien -según lo que se pudo ver- disfrutó del dolor de su compañero y lo sintió como un momento de justicia poética por todo lo que deben sufrir las mujeres que utilizan cera caliente para estilizar su cuerpo.

Los gritos de "Frodo", como la bautizaron los televidentes por su parecido al protagonista de El Señor de los Anillos, se escucharon en toda la casa y, el show que dio, fue disfrutado por el resto de sus compañeros, que rieron, sufrieron y se divirtieron con lo que tuvieron que presenciar.

¡Al pique, Enrique!

Esta no fue la única anécdota del joven de La Plata. Es que, durante la soleada tarde que los hermanitos pudieron disfrutar, hubo pileta, sol y malla.

Los momentos al aire libre componen muchas veces lo mejor de los resúmenes de la casa, ya sea por las actividades lúdicas y deportivas que emprenden, por los ejercicios que realizan, o por las conversaciones nocturnas que se dan sobre el verde césped.

Aunque esta vez lo que sucedió sorprendió y tentó a muchos espectadores y espectadoras. Es que Guardis hizo un pequeño quejido y luego comenzó a paso lento a emprender su ingreso a la casa. Mientras más avanzaban los metros, también lo hacían los pies del muchacho.

Y eso que no tenía que llegar a Mordor a tirar el Anillo Único, ¿eh? Pero aun así, ya para el final del recorrido su andar era el de un trote. Corría apurado, como si alguien lo persiguiera de atrás (o por dentro). Es que las mezclas como las infusiones y el frío en el estómago, muchas veces despiertan una digestión más ligera.

Se nominó solo

Quien se puso como principal candidato a abandonar la casa en una futura y posible nominación, fue el Conejo Quiroga, quien dijo algunas de las palabras más prohibidas en el suelo argentino... y más en un año de Mundial. El cordobés estaba acaramelado con la correntina Constanza "Coti" Romero, su actual pareja dentro de la casa, y en el medio de una discusión acerca de fútbol. Allí fue que el joven cometió un pecado mortal para los fanáticos de la redonda y la pasión que genera alrededor de todo el planeta.

"Es mucho mejor Cristiano Ronaldo que (Lionel) Messi", confesó Quiroga en el medio de la charla. No hacen falta más calificativos y palabras analíticas respecto a este muchacho. No hacen falta más testigos ni declaraciones. La fiscalía descansa.