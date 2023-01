"Extraño a papi": cómo será el operativo para que Cami Homs no se cruce con De Paul en Madrid

Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Camila Homs viajará en febrero a Madrid para estar en el mismo continente que su ex y padre de sus hijos, Rodrigo De Paul. En las últimas horas, trascendieron los motivos, a pesar de la denuncia por hostigamientos y conflictos económicos y vinculares que surgió a partir de la separación de ambos, la cual ya lleva alrededor de un año.

La modelo que dijo "ya está", que "dio vuelta la página" para dejar atrás el conflicto con el futbolista y quien cantó sus pensamientos malévolos sobre su actual novia, Tini Stoessel, va a hacer algo por sus hijas. Pero, aprovechará la oportunidad para hacer algunos trabajos en las europas.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Francesca, la primera de ambos, cumplió cuatro años hace unos días y parece que no para de repetir que tiene un gran deseo de ver a su padre, quien no pudo estar en su cumpleaños por motivos laborales. No obstante, aseguran allegados que tienen una relación muy cercana a través de llamadas, hecho que se replicó durante la fiesta de Disney que le celebraron a su hija.

Esta noticia se da también en un momento en que De Paul está pasando por una situación incómoda en su carrera futbolística luego de haber salido campeón con la Selección Argentina. Aunque recién sumó minutos con su equipo frente al Levante por la Copa del Rey y teme porque el "Cholo" Diego Simeone lo quiera fuera del equipo.

Cami en febrero intentará no cruzarse al futbolista del Atlético de Madrid y, quien intervendrá como mensajero y traspaso, será un amigo de De Paul que ya habría colaborado en esta misión de que los padres de los nenes no estén en el mismo lugar.

La pareja viene de varios meses en los que se pudrió todo. Apenas terminó el Mundial de Qatar 2022 empezaron a secar todos sus trapos sucios al sol. Algunos hasta dicen que "lo hacen porque les encanta que hablen de ellos". Sin embargo, lo que empezó con un simple "Fuck you" de la modelo en redes sociales, terminó en chats y amenazas. Por tanto, ahora ella tiene una denuncia penal de parte de su ex con el que tuvo una relación de 12 años.

Los motivos y detalles del viaje de la modelo con sus dos hijos, los informó el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live. "Cami adelantó su viaje que tenía programado para marzo. Su hija extraña mucho al papá y esto se suma a que ella tiene un par de presentaciones muy importantes en el viejo continente", dijo.