Fabián Doman amenazó con no ir a votar si no lo vacunan: "Haré campaña para que nadie vote"

Con 2.033.060 positivos en el país (144.337 casos confirmados activos) y más de 50.000 fallecidos por coronavirus, las Elecciones primarias comenzaron a ser el foco de debates entre políticos y votantes. El domingo 8 de agosto está previsto que se celebren las Primarias, pero el oficialismo propone adaptar el calendario electoral a las variables epidemiológicas del 2021 debido a la situación sanitaria por el coronavirus.

El gobierno prefiere la postergación de estas elecciones, lo que le haría ahorrar al Estado alrededor de 13.000 millones de pesos. A la Cámara de Diputados ingresó en diciembre pasado un proyecto de ley redactado por el tucumano Pablo Yedlin para suspender las PASO. De los 24 gobernadores, 22 estuvieron de acuerdo. Incluso algunos pertenecientes a la oposición, como Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes).

Sin embargo, el consenso no estuvo con todos los mandatarios: Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad de Buenos Aires) y Rodolfo Suárez (Mendoza) le bajaron el pulgar. En concreto, se están analizando tres posibilidades: postergar todo el cronograma, suspender las PASO o realizar el mismo día primarias y generales, según trascendió de fuentes oficiales en los últimos días.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La alternativa de retrasar las PASO y la general de agosto y octubre -tal como está previsto hoy- a los meses de septiembre y noviembre es la que parece afianzarse tras los recientes anuncios de la oposición de que no acompañará "ninguna de las otras dos opciones". Cabe recordar que el invierno, estación en la que se llevará, por ahora, as elecciones, es el principal factor que el Gobierno busca sortear en medio de la pandemia.

En medio de este debate, Fabián Doman se tomó unos segundos en su programa Doman 910, ciclo que se emite por radio La Red, para confirmar que no irá a sufragar si no consigue vacunarse antes del 8 de agosto. "Si el día de las PASO no estoy vacunado, yo aclaro que formalmente no voy a votar y voy a hacer campaña para que nadie lo haga. Presento un amparo si es necesario", resaltó el conductor.

Y agregó, visiblemente molesto: "Hay una cosa que se llama sentido común. Mirá si yo voy a tener que ir a votar porque el radicalismo tiene que definir la interna entre dos concejales. ¡Dejenme de joder!. Mirá si voy a tener que ir a contagiarme a una cola, por favor. Un poquito de sentido común. Yo no voy si no estoy vacunado y junto votos para que todos aquellos que no estemos vacunados, no vayamos a votar. A mi vieja no la voy a dejar ir a votar".

Este miércoles, el ministro de Salud, Ginés González García, consideró que "es un riesgo innecesario" por el contexto de pandemia realizar las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) en agosto, subrayó que "todo lo que pueda ser evitable, debe ser evitable" en relación a la concentración de personas y evaluó que "es un riesgo innecesario votar en agosto".

A pesar de esto, el ministro remarcó que todavía es pronto para decir cómo estará la situación sanitaria para ese momento, pero volvió a resaltar que "es un riesgo absolutamente innecesario que no debemos correr". "Todo lo que pueda ser evitable, debe ser evitable. Si estamos intentando vacunar a mucha gente (contra el coronavirus) para disminuir la transmisión, cualquier concentración genera ampliación de contagios", agregó.

González García sostuvo que, "en general, en todo el mundo, en el invierno es cuando empiezan las complicaciones, como ocurrió en el hemisferio norte, pero es muy difícil ser categóricos cuando el conocimiento varía tanto".