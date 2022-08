Fabián Gómez se sacó la máscara de Piñón Fijo y pidió disculpas: "Me avergüenzo”

Finalmente Fabián Alberto Gómez se quitó la máscara de Piñón Fijo y habló a corazón abierto en medio del conflicto que se originó con sus dos hijos, Jeremías y Sol, y su ex pareja, Karina Suárez. “Hola gente, habla Fabián Gómez, la persona que interpreta a Piñón Fijo. Demás está decir que fueron días difíciles estos últimos, no solo por mí sino por los que amo, quiero y que pagan las consecuencias por mis acciones”, comenzó diciendo el artista infantil en un audio que publicó en las redes sociales luego de que expusiera días que no puede ver a su nieta Luna, la hija de Sol, por las diferencias que mantiene con su familia.

A raíz de esta fuerte denuncia, los hijos de Piñón lo acusaron de ejercer "maltratos" e incluso, Sol dijo haber sufrido "humillaciones crónicas" en manos del reconocido payaso. "Está desaparecido de nuestras vidas después de tantos maltratos, en mi semana 32 de embarazo. Y fue el último porque me animé a poner límite a las humillaciones crónicas después de 35 años", había asegurado.

Acto seguido, la madre de sus hijos salió a echar más leña al fuego y subió una historia en Instagram con el lema "Desnaturalicemos el maltrato", de la cuenta del Colectivo de educación inicial. “Como bien me dijeron muchas personas, en todas las familias hay discusiones, desencuentros, búsquedas, reencuentros, y nosotros no somos la excepción, en la nuestra también pasan esas cosas", dijo Piñón.

Y siguió: "Yo debo reconocer que soy enfático a la hora de defender mis posturas. Cuando estoy convencido de algo no ahorro energías a la hora de pelear por lo que creo justo, y muchas veces objetivamente quizás no siempre lo sea. Hace unos días, antes de dormir, mi teléfono me recordó una foto y me tomó con las defensas bajas. El cerebro ordenó, mi dedo obedeció y mi corazón hizo también lo suyo".

El humorista infantil aseguró además que si pudiera retroceder el tiempo y evitar hacer la publicación de su nieta, lo haría sin dudarlo. “Sé que es difícil de creer, pero nunca pensé que este posteo tomara tanta dimensión y que generara tanto dolor en mis hijos particularmente. Me arrepiento y pido disculpas por eso. También tendré que aprender que muchas veces lo que uno lee como enfático del otro lado se recibe como maltrato o humillación", dijo.

En ese sentido, Piñón sostuvo que la situación es "mucho más grave” porque hay seres amados a los que lastimó. "Corren tiempos nuevos en la sociedad, los que celebro. Por eso, la misma capacidad que reconozco para aprender sobre cosas que me apasionan como el nuevo arte y las nuevas tecnologías, también la pondré al servicio de las nuevas formas evolucionadas de relacionarlos entre los seres humanos", explicó.

Y continuó: "Está bueno hacerlo de la mano de los jóvenes, en mi caso, mis hijos. Les quiero pedir disculpas por haber ocupado tanto espacio en estos días, y me avergüenzo. A los que nos abrazaron soñando en que recuperemos la armonía y la calma, les decimos que no fue en vano, los escuchamos y atendimos, y aquí estamos tratando de seguir sus valiosas directivas”.

Al final le agradeció a su público por el apoyo, a todos aquellos que no lo juzgaron y a sus dos hijos, Sol y Jeremías: "A los municipios que creyeron en mí inicialmente y que por esta situación levantaron mis shows, decirles que los entiendo, que voy a devolver hasta el último centavo del cachet abonado hasta la fecha. Y por sobre todas las cosas a mis hijos, que sé por lo que pasaron estos días y por lo que están pasando todavía, mi compromiso de colaborar para que recuperen su tranquilidad, y sigan ese camino que vienen forjando con dignidad y respeto y de la manera que lo vienen haciendo que me enorgullece”.

De manera casi particular, en Socios del espectáculo habían dado a conocer que el conflicto familiar tenía un trasfondo mucho más oscuro relacionado a la plata del artista, una eventual herencias y el traspaso del legado artístico. "Fernanda tiene una relación que en un momento prosperó con los hijos de Piñón. Es una relación desde hace un tiempo largo con esta señora", aclararon.

Además, destacaron: "El conserva tanto su vida privada que nunca se supo que estaba separado y que tenía una nueva pareja. Pero la punta del iceberg acá es el tema del dinero porque él tiene un montón de sociedades y empresas a su nombre. Piñón en un momento estuvo muy enfermo, al borde de la muerte, hace más de un año en medio de la pandemia y mucha gente a su alrededor pensaba que no se iba a recuperar".

De hecho, Karina Iavícoli destacó: "Hablé con toda la gente del canal que lo conoce y no encontré ni una sola persona que me hablara mal de Piñón Fijo. Me hicieron hincapié en la nueva relación de Piñón con Fernanda, que es de largo tiempo, y por el otro el tema del dinero. Si hay tanto dinero en juego, si tanta gente cercana pensaba que él ya no iba a poder resistir y por suerte de a poco va saliendo de esa enfermedad (cáncer) que no hay que temerle".

Recordemos que Piñón apoyó desde un principio la carrera artística de sus hijos, Jeremías y Sol, quienes a pesar de no poseer el carisma de su padre tienen su propio programa, un canal de juegos en Youtube y hacen sus propios shows. "Nosotros seguimos trabajando si papá no puede trabajar", habría sido la frase que los herederos lanzaron al enterarse de la delicada situación de salud del payaso.