Fabián Mazzei habló sobre el accidente por el que terminó en silla de ruedas: “Agradecido de estar vivo”

El miércoles 18 era una jornada especial en Argentina. En todo el territorio nacional se realizaba el censo. Ese día, como la mayoría, Fabián Mazzei y Araceli González se quedaron en su casa, ubicada en un country al norte del Conurbano Bonaerense. No imaginaban que un accidente cambiaría su día.

Hasta el viernes 20, todo se mantuvo en secreto. Hasta que Mazzei decidió contar en su cuenta de Instagram que había sufrido un grave accidente. Aunque no dio demasiados detalles y generó mayor confusión. El actor fotografió su pierna con una bota ortopédica y solo escribió: “¡Mi gran postal de hoy! ¡¡¡Comunicar que estoy vivo gracias a la mano de Dios!!! ¡Jajajaj! O la mano de mi mamá. ¡Ya les contaré! ¡Hoy solo celebro vida que no es poco!”.

En tanto, entre las decenas y decenas de comentarios, Araceli puso aún más misterio a lo que le había ocurrido con otra frase extraña. “Y cuando crees que el día viene para seguir peleándola con las cosas simples te dan una trompada para agradecer que estás vivo y lo valioso que es. ¡Te amo!”, escribió en el posteo de su esposo.

Por supuesto, los seguidores de la pareja de actores se preguntaban qué era lo que había ocurrido. Durante dos días, el silencio fue total. Hasta que Mazzei decidió blanquear a través de un video que había sufrido una caída que terminó con un grave fractura en el pie.

“Antes que nada, primero agradecer por todos los mensajes. Lo que pasó es lo siguiente: me caí. Fui a rescatar a mi gata al techo que tiene tres metros. Vi que estaba lleno de hojas y dije ‘no, hay que sacarlas’. Cosa que no hay que hacer”, comenzó el relato de Fabián en el video.



Y continuó: “Cuando estoy bajando las dos bolsas, se trabó una y me caí de tres metros de altura. Tuve la suerte de caer parado y darme vuelta en el aire porque si no caía de espaldas. Me fracturé el hueso calcáneo. Milagro es que no me golpeé la columna ni la cabeza ni perdí el conocimiento”.



“Hubo información que la verdad es que no me dejaba tranquilo y estuve haciéndome muchos estudios pero está todo bien. Golpes y fractura”, contó Mazzei. Y agregó que entre el lunes y el martes terminará la filmación de una película que había empezado a rodar en Italia y que después se someterá a la cirugía.

Al video, Fabián le agregó el siguiente texto: “Parece de película no? Pero nada más cierto! Agradecido por todo, por estar vivo y poder contarla. Muchas veces este tipo de accidentes puede provocar cosas que no imaginamos! Gracias a mis amigos! Gracias a vos compañera , no tengo aire! Jajajajajaj. Se imaginan?”.

Y finalizó: “Gracias a @juanpablocestaro director de la película que junto a la producción y mi representante @agenciavannelli hacen que sea menos duro todo. Apoyándome y terminando la película esta semana que entra. Se viene una recuperación larga y me opero después de filmar. Solo puedo decir graciassssssssssss”.



En otro video, Araceli había dicho en una historia de su cuenta de Instagram, a la que “Pero estamos vivos” : "Necesitábamos bajar un poco y ya el miércoles o jueves a Fabi lo van a estar operando y es larga la recuperación".