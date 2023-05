Fabiana Cantilo aclaró su posición sobre la serie de Fito Páez: “No estoy enojada”

“Seres, no estoy enojada”, expresó Fabiana Cantilo al hablar sobre la serie de Fito Páez. La cantante tuvo que aclarar sus dichos previos, los cuales se basaron en aclarar que ella también tuvo una vida y una carrera paralela además de ser la novia del rosarino. Nuevamente, la actriz hizo el comunicado a través de un video en sus redes sociales.

Gentileza: Matías Arbotto

“Que lindo sol, que lindo día, que lindo todo”, afirmó Cantilo mientras aprovechaba de un día soleado en el patio de su casa. Cabe recordar que en el video anterior la cantante dijo que estaba contenta de aparecer tanto en la serie de Fito, pero que además de haber sido su novia, también tuvo una vida propia.

“Yo, además de hacerle los coros a Fito y a Luis, tenía una vida y una carrera. Entre todo ese quilombo, yo componía, ensayaba, tenía bandas y grababa discos. Yo tenía talento, obviamente. Ya que estoy tan presente, les digo que yo tenía una vida también”, expresó en su primera aparición.

Debido a la viralización que tuvieron sus declaraciones, la cantante manifestó: “A veces mi tono es medio raro, pero estoy muy feliz con todo, chicos. Con mi vida, con estar limpia desde hace diez años y cinco meses, con Fito, con la serie de Fito. En fin, así es la vida. Hay que tener cuidado con lo que se dice”, expresó.

Antes de finalizar, y tirando un beso a la cámara, Cantilo sentenció: “Amor y paz viejo”. No obstante a esto, en su primera opinión la artista también explicó que en la serie "mezclaron todos los tiempos y hay un montón de cosas que no son, pero no voy a dar mis declaraciones porque es muy fuerte todo".

Por otro lado, en su anterior posteo Fabiana mencionó como está actualmente respecto a lo musical y reveló que sigue componiendo, en este momento de su vida prefiere hacerlo de manera individual y no mediante una discográfica. “Me gusta hacer lo que quiero y que no me digan lo que tengo que hacer", contó.

Por último, desarrolló: “Yo sigo sacando discos, pero soy independiente y nadie se entera. Si les interesa ver cómo siguió mi obra a lo largo del tiempo, pueden escuchar el último disco o pueden escuchar también un montón de discos que tengo, que son divinos, pero que no tienen publicidad porque no tengo compañía discográfica”.