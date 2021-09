Fabiana Cantilo la rompió: del affaire con Calamaro al "cómo rompen las pel... con Patricia Bullrich"

Hay que decirlo: la descosió. Fabiana Cantilo visitó el ciclo de Jey Mammon en América y, fiel a su estilo, dejó más de un titular de impacto, en especial para el universo del rock. Descontracturada y divertida, la cantante no esquivó ninguna de las incisivas preguntas del conductor y terminó revelando que mantuvo un affaire nada más y nada menos que con Andrés Calamaro.

Además del show musical con el que cerraron el programa, uno de los momentos más divertidos de la noche fue cuando la ex Los Twist se animó al desafío del ping pong denominado "Las 21 (preguntas) a las 21". Y, como era de esperarse, la primera tuvo como protagonista a Patricia Bullrich quien, además de ser la titular del PRO, es prima de Cantilo.

"¿Canta bien Patricia Bullrich?", indagó con ironía Mammon. "Y dale con Patricia. ¡Cómo rompen las pel... con Patricia! No canta bien. Tengo un montón de primos, ¿por qué no me preguntan por los demás? Me rompe las bolas porque lo usan para política", resistió con visible molestia Cantilo.

A lo largo del mano a mano, la cantante fue quien puso sobre la mesa su vida amorosa y reconoció con humor: "Yo salía con todos músicos de rock, ¿con quién no salí?". Luego, cuando Mammon le preguntó si le saldría de garante al mayor de los Calamaro, Cantilo reveló uno de los secretos mejores guardados del rock.

"¡Qué pregunta rata y me gustó! Ni en pedo, primero. Hace años que no me llama. ¡Llamá, Andrés!", le reclaró en vivo, al tiempo que confesó: "Yo fui novia, fui amante de Andrés. Éramos muy chiquitos y yo gustaba de él. Él mucho de mi, no... ¡El pelotudo! Yo era más gordita y tenía el pelo cortadito como vos".

La relación tuvo lugar cuando el músico todavía vivía con su familia. "Me acuerdo que lo pisábamos a su hermano Javier cuando salíamos a la noche, porque Andrés me sacaba; no me dejaba quedarme a dormir", reveló.