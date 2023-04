"Fabuladora" y "pésima compañera": De Brito atacó a Nancy Pazos y la tildó de "loca"

La guerra entre Ángel de Brito y Nancy Pazos ya viene desde hace tiempo. Si bien ambos supieron mantener una relación cordial mientras convivían bajo la misma señal y el mismo programa, todo eso cambió en noviembre del 2017, cuando el conductor de LAM sorprendía al anunciar que el ciclo -por entonces en El Trece- se sometía a un drástico cambio para el inicio del 2018.

De esta manera, después de dos años como panelista de LAM, Pazos dejaba su lugar al lado del conductor. Y si bien aclararon que no renunció, la periodista no había recibido el visto bueno de parte del conductor (y de sus ex compañeras) para su continuidad. "Te rajé por pésima compañera. No dejaste nada", fueron las lapidarias palabras que le dedicó el periodista a su ex compañera en las últimas horas.

Resulta que Nancy volvió a encender la mecha de la discordia a raíz de un comentario que el propio Ángel le dedicó en sus redes sociales. "Nancy Pazos sobre Canosa y su relación con el Presidente: ´es una despechada se imaginaba de Primera Dama´", escribió el conductor junto a un video donde la panelista se refería a la los dichos de Viviana Canosa y Laura Di Marco sobre el físico y a los problemas de salud que tendría Florencia Kirchner.

"No puedo poner en el mismo lugar a Laura que a Viviana Canosa. Básicamente porque reconozco en Laura una colega que seguramente se equivocó y que hoy está dolida, y Canosa es una mujer que hizo del show televisivo un don", opinaba Nancy en el clip que compartió De Brito.

Además, la panelista afirmó que las críticas de la conductora de LN+ hacia el actual gobierno provienen del "despecho" y remató: "Creo que ella se imaginaba desde otro lugar viviendo en este momento". Lo cierto es que molesta por la afirmación de su ex compañero en las redes sociales, Pazos no lo dudó y contraatacó: "No entrecomilles algo que yo no dije Angelito, si es que te quedó alguna pizca de periodismo en tu ser. Y un día de estos fíjate si podés soltar. Porque desde que dejé de trabajar con vos me nombras casi a diario. ¿Tanto me extrañas o te doy rating?". Esta frase no hizo más que enfurecer a De Brito, quien rápidamente le respondió: "No das rating, deja de fabular, loca".

Y continuó: "Me dio gracia que hables de despecho por no ser ´Primera Dama´. Y que Canosa haga programa político y vos seas una panelista de GH. Además, te raje por pésima compañera. No dejaste nada". Cabe destacar que Nancy pázos atraviesa un presente de profunda inestabilidad laboral, luego de que se diera a conocer la interna que protagonizó con Robertito Funes Ugarte.

De acuerdo con Intrusos, la ex conductora de Rock and Pop comentó que el cronista de Telefe le habría jugado una mala pasada. “Recomendé a Robertito Funes para una radio y terminó ocupando el horario que me habían ofrecido a mí. Hoy, lo detesto. Pero seguro que se me va a pasar. Quiso hacer las paces la noche de la final de ‘Gran Hermano’, pero no pude caretear”, fueron las palabras de Nancy en una entrevista.

Luego, en el ciclo que conduce Flor de la V mostraron una nota con Robertito Funes Ugarte donde aseguró que “está todo bien” con la panelista de “A la Barbarossa”. En medio de este contexto y al no haber llegado a un acuerdo con Nancy Pazos, la 990 AM, una de las emisoras de Alpha Media, se inclinó por Roberto Funes para ocupar el segmento del mediodía. Y finalmente el cronista se quedó con el lugar de la panelista.

El encargado de confirmar esta noticia fue el periodista Pablo Montagna,quien sentenció: “Funes, que también es conductor diario de Telefe, de 12 a 14, lleva adelante ‘Co te va’, un ‘tipo almuerzo con amigos’, donde se abordan temas de actualidad de manera más distendida para ese horario del día. Está acompañado por Lucas Mella, en información general; Celeste Doublier, en locución, y Florencia Lauga, en cultura y espectáculos”.