Falleció Beatriz Salomón, luego de permanecer internada 10 días

Beatriz Salomón falleció pasadas las 18.20 de este sábado en el Hospital Fernández, de la Ciudad de Buenos Aires. La actriz, de 65 años, se encontraba internada en ese nosocomio desde hace 10 días, tras haber sufrido una recaída durante el tratamiento que se realizaba por el cáncer de colon que la tenia a mal traer en este último tiempo.

La actriz, de 65 años, falleció acompañada de su ex marido, el médico Alberto Ferriols, sus hijas, Bettina y Noelia, y el resto de su familia. Esta tarde, su amiga, la abogada Ana Rosenfeld en diálogo con Radio Mitre, había hablado sobre el estado de salud de la actriz, contó que había caído en coma y aseguró que lo único que quedaba era "rezar" por la actriz,

"Hoy a la mañana hablé con Noelia -una de las hijas de Salomón- y me dijo que ya entró en coma y que estaba con oxígeno. Pasaron años muy difíciles, muy duros, estuvimos juntas en cada momento. Fue diario el contacto con Beatriz. Estuve con Beatriz antes de ayer. Estas enfermedades son crueles”, remarcó Rosenfeld.

Y en relación a su vínculo con la actriz, señaló: “Tuve la suerte de estar con ella despierta, hablamos de un montón de cosas. Por supuesto que con una enfermedad muy difícil, y que estas horas son realmente determinante. Fue un cura a estar con ella. Toda esta semana fue una semana muy fuerte, y se revirtieron de alguna manera algunas cosas que, por supuesto, hicieron que entrara en coma pero estuvo consciente de todo”.

"Los hermanos de Beatriz nunca dejaron de estar al lado de ella. Obviamente, tampoco sus hijas ni su amiga Adriana Chaumont ni su peluquero, Emiliano. Me contaron Noelia y Adriana que fue un cura a estar con ellas. Toda esta semana fue muy fuerte y se revirtieron algunas cosas que hicieron que entrara en coma, pero estuvo consciente de todo. Hasta hace dos días grabábamos videos, charlábamos...", había contado la abogada.

Y sentenció: "Las últimas veces que estuve con Beatriz vi cambios en su físico, pero su cabeza funcionaba perfectamente. Hace cuatro días hablé con el oncólogo y le pedí por favor que me diera algún tipo de información y le pedí que no sufra. El médico fue muy prudente, como tenés que serlo siempre en estas circunstancias. Me dijo que dolor no sentía, porque estaba bien medicada y le administraron morfina como paliativo".

La actriz había sido internada el pasado 4 de junio por un fuerte dolor abdominal. Ese día, según trascendió, Salomón tenía previsto realizarse un análisis de sangre. Lamentablemente, no cuerpo dijo basta y falleció este sábado.