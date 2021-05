Falleció el papá de Ángela Leiva de coronavirus: contrajo la enfermedad al día siguiente de superar un cáncer

Luego de su gran paso por el Cantando por un sueño, el cual le permitió afianzarse en su carrera y demostrarse al país entero sus magníficos dotes musicales, Ángela Leiva está pasando por uno de los momentos más dolorosos de su vida: el martes por la tarde, falleció su papá, Eduardo, luego de que su cuadro de coronavirus se agravara hasta el punto que los médicos habían decidido intubarlo e inducirlo al coma farmacológico.

Murió el padre de Ángela Leiva por coronavirus.

La triste noticia llega a casi un mes de que la propia cantante anunciara con bombos platillos en su cuenta de Instagram que su papá había superado el cáncer lo que tuvo a mal traer durante el último año. “¡Les presento al ganador de la batalla más grande de su vida!. Este hombre es mi papá y venció al cáncer. Te amo, pa. Valiente, héroe, nuestro orgullo", escribió aquel 8 de abril, acompañando su mensaje con una postal de Eduardo.

Y agregó: "Gracias, papito, por esta alegría. Gracias por elegir la vida”. La propia cantante de cumbia había revelado días atrás que a su papá, una vez que le dieron la buena noticia de que había superado su enfermedad, lo diagnosticaron con COVID-19. "Ahora también la está peleando. Yo esto no lo conté. Mi papá cuando le dan la noticia de que venció el cáncer, le diagnostican covid", había dicho en una entrevista.

Eduardo Mario Leiva estaba internado en un hospital de Tandil, ciudad en la que residía junto a Ani, su actual esposa, quien mantenía al tanto a la cantante y le enviaba cada parte médico. “Acompaño desde la distancia y con amor. Ahora me está por llegar el parte de hoy. Me quise quedar con esa noticia. No soy una influencer. No cuento todo lo que hago. Conté eso porque es un ejemplo de vida. No es fácil luchar contra el cáncer”, había sumado Ángela.

La muerte de su papá se suma a la de su mánager, Carlos Varela, quien falleció el 29 de abril a causa del coronavirus. “Y con tus años muy bien puestos tuviste que acostumbrarte a trabajar con una pendeja de mierda como yo, que con su despiste uno de esos primeros días que empezamos a trabajar te dijo: ‘¿Carlos, te puedo decir Viejo? Porque se me hace mucho más fácil que decir tu nombre!’ Jaja qué atrevida, qué mal educada”, lo recordó la artista en las redes.

Y continuó: “Pero vos sabías que era un apodo con amor. No te gustó un carajo (como buen calentón que eras) pero después te acostumbraste y todo el mundo te llamo de la misma manera. Tres años pasaron de ese día que nos conocimos. No fue amor a primera vista, pero sí fuiste el preferido desde ese día. No me hizo falta conocerte mucho más, porque tus ojos ya me buchoneaban la maravillosa persona que eras".

Visiblemente conmovida, recordó que Varela había llegado en el momento "más caótico" de su vida, cuando estaba "llena de miedos, de desconfianza y de dolor": "Me agarraste de la mano y me llevaste por el camino correcto, haciendo de mis dolores también los tuyos, poniendo tu cuerpo y tu sabiduría me enseñaste qué era realmente lo correcto, que sí se podía ser honesto y apasionado, que sí se podía ser un amigo y un manager, que esa combinación también podía ser real”.

El mánager de Ángela también murió por COVID.

Y entre lágrimas, sentenció: “Pero no son esas mismas lágrimas que vos secaste hace unos años, son lágrimas de amor y felicidad. Porque te voy a extrañar tanto, Viejo, porque sos irreemplazable. A todos les deseo que alguna vez tengan un Carlos Varela en sus vidas. Gracias, Viejo, Gracias”. Actualmente, Ángela está grabando su participación en La 1-5/18, la nueva ficción que prepara Pol-ka, y ensayando para competir en la Academia de ShowMatch.