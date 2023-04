Murió Calabrese, el reconocido chef de Cocineros Argentinos: "Estamos muy golpeados"

El chef Guillermo Calabrese falleció durante la madrugada de este viernes después de sufrir un paro cardíaco en su casa. El conductor de Qué Mañana! y ex líder de Cocineros Argentinos se encontraba en la casa de su hija cuando se descompensó. Rápidamente, personal del SAME llegó al lugar, pero no pudieron reanimarlo y fue trasladado al Hospital Fernández, donde fue declarado muerto.

Calabrese, quien había renunciado al famoso ciclo de Cocineros Argentinos en 2020, estuvo cerca de un año fuera de la televisión, hasta que en 2021 se incorporó a la grilla de Canal 9 con un programa propio, Qué mañana con Cala. Luego de conocerse la noticia, sus allegados informaron que como Calabrese vivía en Pilar y hoy muy temprano debía realizar una grabación en el canal, prefirió pasar la noche en la casa de su hija, en Palermo. Fue allí donde falleció.

Según fuentes de la Policía de la Ciudad, cerca de las 3.15 de este viernes, la hija llamó al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) para que asistiera a su padre porque se encontraba descompensado. Al llegar, los médicos constataron que había sufrido un paro cardiorrespiratorio no traumático y tras realizar las maniobras del caso, no lograron reanimarlo.

A causa del gran dolor por la perdida física de Calabrese, Desde Qué mañana Cala informó que no saldrá al aire. “El equipo y sus compañeros están muy golpeados por la noticia”, indicaron desde El Nueve en un breve comunicado. Es por eso que desde la dirección de la señal decidieron que el programa que le precede, Telenueve al amanecer, se extienda hasta las 12.

De la Facultad de Medicina a la cocina

Calabrese se había formado con Carlos "Gato" Dumas, a quien consideraba su "maestro". Ambas se conocieron tiempo después de que "Cala", como lo apodaban, dejara la carrera de Medicina. Cursaba el quinto año cuando se dio cuenta que no era lo que quería hacer de su vida. Le gustaba la cocina, un ámbito que el era familiar. "La gastronomía siempre estuvo presente y latente", contaba. Y recordaba que cuando era chico "en vez de mirar la pelota de futbol miraba cocinar".

Cuando tomó la decisión de dejar Medicina, Calabrese se jugó por su sueño y le escribió a Dumas para pedirle trabajo. "Yo era cliente frecuente de su restaurante de Recoleta. En ese tiempo tenías una gastronomía muy gris, muy estándar/hotelera, muy uniforme, sin divertimento ni alegría, y el Gato le ponía alegría, cambiaba los platos, los colores, los manteles. Cuando descarté la medicina, me dije: “¿Por qué no ser como ese tipo: creativo, inspirador?”. Ahí me animé a mandarle una carta, que recuerdo perfectamente; le llamó la atención que le dijera que quería ser su discípulo", contó en una entrevista con El Planeta Urbano.

Trabajó con Dumas durante años, fue su "discípulo" y creció de su mano, en la cocina y en los medios. "(Gato) Me llevó a la televisión y gracias a él recorrí todo el mundo. Fue el primer restaurateur que se animó a salir en la tele y a desmitificar un montón de cosas", relató. Y recordó que cuando Dumas murió "fui al velorio vestido enteramente de blanco, con la chaqueta de cocina: fue mi uniforme de gala y la manera de mostrarle respeto, porque era mi maestro.”