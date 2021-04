Falleció por coronavirus el productor y representante de fútbol Daniel Comba

A causa del coronavirus, este viernes falleció el empresario Daniel Comba, conocido por sus fuertes lazos tanto con el mundo del espectáculo como con el del fútbol.

Productor de obras teatrales como Brujas, Panam y circo, La Noche de las pistolas frías, El Astros está de fiesta y Carnaval de estrellas, entró al mundo del fútbol de la mano de su amor por Vélez Sársfield.

Así, se convirtió en íntimo amigo y representante de Carlos Bianchi, fue el mentor del poderoso representante de jugadores Cristian Bragarnik y se conviritió en socio comercial de Jorge Guinzburg, otro célebre hincha del club de Liniers.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Juntos produjeron shows teatrales, especialmente en la temporada veraniega de Villa Carlos Paz. Juntos también produjeron shows musicales como el festival Cosquín Siempre Rock, el cual fue escenario del regreso de Andrés Calamaro a los escenarios luego de más de cinco años sin tocar en vivo.

Comba, además, inauguró dos salas teatrales en Entre Ríos en el 2012, y era el director artístico de los teatros Candilejas 1 y 2 en Villa Carlos Paz (a los que también remodeló) y del legendario Teatro Astros de la avenida Corrientes porteña.

"Virus de mierda. Murió Daniel Comba. Amigo ( hermano) de mi viejo. Un gran tipo. No puedo más de la tristeza", escribió justamente en Twitter la comediante Malena Guinzburg, hija de Jorge. En tanto, Luciana Salazar escribió: "No lo puedo creer, se murió Daniel Comba. No salgo de mi asombro y tristeza. QEPD querido Dani, te recordaré siempre".

"Fue siempre una persona muy generosa, honesta. Un productor con todas las letras pero más allá de esto, una persona solidaria que siempre estaba ayudando", expresó por su parte Panam en diálogo con Intrusos.

"No lo puedo creer, se murió Daniel Comba, no salgo de mi asombro y tristeza. QEPD querido Dani te recordare siempre", tuiteó por su parte Luciana Salazar, mientras que Carmen Barbieri también sumó su mensaje de condolencias. "Lamento tanto tu partida, querido Daniel Comba", expresó.