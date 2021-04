Falta de camas en la Ciudad: el dramático relato del periodista deportivo Hernán Castillo

La segunda ola de coronavirus azota a Argentina. En especial al Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que intergran la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Algunos indicadores dejaron en claro que la ocupación de camas está en su máximo nivel desde el inicio de la pandemia.

En ese contexto, el periodista deportivo y director de la señal TNT Sports, Hernán Castillo, contó la estremecedora historia que vive con su padre. Desde su cuenta de Twitter, relató: "Mi papá tiene Covid y hoy su estado se volvió gravísimo. No hay cama para internarlo, conseguí un tubo de oxígeno particular y lo mantenemos con eso con el monitoreo de médica amiga en casa. PAMI no da abasto, pero las prepagas tampoco. No me lo contó nadie. Le pasa a mi papá".



Además, Castillo continuó su hilo en la red social sobre lo que le dijo el doctor de PAMI que lo atendió: "Mi mamá también tiene pero está casi normal y lo cuida. Uno de los doctores de PAMI que vino en la ambulancia me dijo 'conseguí oxigeno y dejalo acá si me lo llevo se me muere acá adentro pq no me dejan meterlo en ningún lado' me lo decía con la voz entrecortada, cuídense".

Además, Castillo explicó que sus padres respetaron los protocolos y se mantuvieron todo el tiempo en su casa: "Se contagiaron pese a que no salen a ningún lado y usan barbijo y escafandra cada vez que van a los médicos. No alcanzan las medidas de precaución porque este virus es tremendo. Y les juro q ya no hay más camas".

Después de una noche muy complicada para la familia Castillo, el padre de Castillo fue trasladado a un sanatorio en la provincia de Buenos Aires. Un poco más tranquilo, el periodista volvió a su cuenta de Twitter para dar a conocer una gran noticia para su papá: "Bueno, mi viejo consiguió cama. Está internado en el policlinico Lomas al que lo derivó PAMI. Fue después de muchas horas y cada historia que me contaron en los hospitales a los q fuimos a buscar lugar es tremenda. Ahora está atendido y depende de este virus. Gracias a todos".

De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud nacional, son 4.105 los internados en unidades de terapia intensiva de todo el país, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 64,7% en el país y del 74,2% en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El sistema de salud porteño, especialmente al sector privado, sufre la peor carga de la tensión. Según datos difundidos por Télam, tiene una ocupación del 95% en terapia intensiva, mientras que en los hospitales públicos subió hasta al 61,1%.

Este último número representa una suba del 12% ya que el lunes los registros indicaban un nivel de 49,5%, el martes un 50,4%, el miércoles un 53,5% y el jueves un 56,6%.