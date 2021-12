Famosos, falsos árabes y la feroz pelea de L-Gante: el circo que protagonizaron Yao Cabrera y el Chino Maidana

Si creíamos que el evento que realizó Wanda Nara brilló por la cantidad de casos insólitos que se fueron sucediendo durante la velada, la presentación de la pelea que protagonizarán Marcos René "El Chino" Maidana y el polémico youtuber uruguayo Marcos Cabrera Rodríguez, mejor conocido como Yao Cabrera, estuvo a otro nivel. Hablando en todo sentido: custodios de baja estatura, un imitador de Michael Jackson y falsos árabes le dieron forma a la noche en el Hilton Buenos Aires, ubicado en Puerto Madero, lugar elegido por el histórico boxeador y el influencer para llevar a cabo la conferencia de prensa que también tuvo de todo: chicanas para Wanda Nara y el picante cruce entre L-Gante y el representante de Yao.

Lo mejor para estos casos es comenzar por el principio. En junio de este año e inspirado en la pelea de exhibición que habían protagonizado Floyd Mayweather y Logan Paul, el youtuber uruguayo radicado en nuestro país le propuso al "Chino Maidana" -que lleva una inactividad de siete largos años- a través de las redes sociales un enfrentamiento. El mismo será el 5 de marzo en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

Para oficializar la pelea de exhibición, ambos optaron por llevar adelante una conferencia de prensa donde además de medios deportivos, asistieron más de 500 influencers, miembros de la farándula argentina y todo tipo de llamativos personajes. Por ejemplo, entre los invitados estuvieron los hermanos Caniggia, Alex y Charlotte, Jorge Rodrigo "La Hiena" Barrios, Daniel La Tota Santillán, Fernando Burlando, el Mago sin dientes, L-Gante y Wanda Nara.

También estuvieron presentes algunos influencers como Jessica Maciel, Pato Viral y María “La Chabona” Palacios, como también personas contratadas para, de alguna manera, "adornar" la velada. Por ejemplo, personas de talla baja que oficiaron como los custodios de Yao, hombres disfrazados de árabes en alusión a que la pelea se desarrollará en Dubai y hasta Leo Blanco en su rol de Michael Jackson que, apenas arribó al lugar, se robó todas las miradas.

La organización del evento brilló por su ausencia. "Andá llamando a Christian (Manzanelli, organizador del evento) porque va a haber problemas. Hay muchos invitados de parte de Yao Cabrera", dijo uno de los chicos a cargo de la organización en la puerta. ¡Y no era para menos! El reloj ya marcaba las 19 horas, no dejaban entrar a los medios y la fila para ingresar era de más de una cuadra.

Una vez dentro del hotel, los primeros en llegar fueron los hermanos Caniggia junto a Cabrera. "Me re meto en el boxeo. ¡Los hago pij..! ¿Si me veo boxeando con Yao o el Chino Maidana? Sí, pero por ahora no. Ahora le estamos haciendo el aguante a mi amigo Yao, que lo va a noquear al Chino Maidana. ¡Lo va a noquear!", dijo sin pudor el hijo de Claudio Paul Caniggia ente los medios presentes.

Luego tomó la posta Yao, quien afirmó que ya tiene organizada una pelea entre Alex y el streaming argentino Martín Pérez Disalvo, mejor conocido como Coscu. "La movida es así. Ya tenemos todo arreglado con Alex. Va a noquear a Coscu", dijo el uruguayo y rápidamente ambos comenzaron a insultar al famoso youtuber con frases tales como "quién te conoce Coscu", "te la vamos a dar" y la frase que inmortalizó Diego Armando Maradona: "La tenés adentro, Coscu".

Finalmente, Alex sentenció: "Dale, p.... Un mano a mano Coscu". En ese momento, Yao dialogó unos segundos con BigBang y reveló cómo se prepara para el enfrentamiento. "Bro, muy bien. Hago cuatro horas de entrenamiento por día, muy motivado para este 5 de marzo que se viene con todo. Estoy un poco asustado porque entrar ahí, con El Chino Maidana....pero estar ahí y entrar en ese lugar, estoy seguro que lo voy a noquear", se aventuró a pronosticar.

Además, le aclaró a este sitio que la pelea será en serio y que buscará por todos los medios ganar por knockout. "Nada de exhibición, el que sale del ring saldrá parado. El otro saldrá noqueado. La promesa sigue en pie, si pierdo me voy de Argentina", destacó. Los invitados y los medios en general fueron llevados a una sala ubicada en el segundo piso del hotel, a espaldas del anfiteatro donde se llevó a cabo la conferencia.

Allí se ubicaron las más de 500 personas invitadas, las cuales en ningún momento respetaron las medias sanitarias a pesar de que los caso de COVID-19 en el país comenzaron a multiplicarse en los últimos días. Por otra parte, muchos de los presentes comenzaron a criticar, sin piedad, el catering que ofrecieron a los presentes. Con manteles de tela elegantes, copas y frutas, los organizadores colocaron tres mesas rectangulares con un mantel de color blanco, copas de vidrio, jugo de naranja y platos de plástico con frutas (manzanas, peras y bananas) y alfajorcitos de maicena. Claro está, insuficiente para la gran cantidad de invitados al evento.

A un costado también pusieron un stand de pintura y maquillaje, y una pochoclera. Al estilo, cumpleañitos infantil. Poco antes de la conferencia de prensa, entró la hinchada de Boca para seguir dándole "color" a la jornada con bombos y platillos. A su vez, varios colegas youtubers de Yao cantaron sobre el escenario hasta que finalmente las dos figuras ingresaron al salón a los empujones, aplausos, silbidos y cánticos.

El primero en aparecer en escena fue el Chino Maidana, quien se llevó todas las ovaciones del público presente. Al rato, luego de aproximadamente 15 minutos, hizo lo propio el uruguayo de 24 años recibiendo insultos, chicanas y silbidos de parte de la audiencia convocada por el ex boxeador. "´Caverga´, ¿qué obra social tenés?", fue una de las frases que lanzó uno de los seguidores de Maidana.

Lo cierto es que además de los protagonistas de la pelea que se desarrollará en el exterior, en la mesa también estuvieron presentes los hermanos Caniggia, Fernando Burlando, L-Gante -que llegó demorado- y Wanda Nara, quien también recibió la ovación del público y algunas chicanas relacionadas al escándalo que protagonizó con Mauro Icardi y Eugenia La China Suárez: "La próxima pelea que sea entre La China y Wanda", lanzaron frente a la risa cómplice de Maidana.

La conferencia arrancó tranquila. “Primero que nada, gracias por venir. A la gente que apoya y a la que no, decirles que esto es un show muy interesante. Que no solo potencia el deporte y el boxeo... porque si vamos a la realidad, hoy la gente no está mirando mucho boxeo, está como muy abandonado y solo con el público más grande”, comenzó Yao Cabrera, afirmando que él viene a "revivir" este deporte.

De hecho, sostuvo que busca con esto llegar "a los adolescentes y jóvenes, la gente que está en las redes sociales". "Así que esto no es solamente hacer una pelea y un show, sino llevar el boxeo al siguiente nivel”, prometió. “La verdad es que me siento un poco raro porque hace seis años que dejé de boxear y hace siete años que no vivo algo así. La última pelea que hice fue contra Floyd Mayweather y me pasó algo parecido", reflexionó el Chino.

Christian Manzanelli, organizador del evento y patrocinador del combate, le pidió unas palabras a Wanda Nara, quien en completo desconocimiento del tema sumó: “No puedo creer la convocatoria. Nunca vi en persona una pelea, me encantaría ir a Dubai. Si es posible ver esta pelea porque creo que va a ser increíble, como lo es esta convocatoria. Me encanta el deporte y me encanta el boxeo, que lo veo por la tele y nunca lo presencié. Todos estos días todo el mundo preguntando, me pasó con un montón de influencer con los que me encontré. Esa es mi parte del evento donde trato de ayudarlos a promocionar, pero con dos personalidades así no necesitan tanta promoción”.

En ese momento, Yao aprovechó las palabras de la empresaria para anunciar el lanzamiento de Yao Promotions, una organizadora de eventos para las peleas de los famosos en todo el país, y le lanzó una piante chicana a la modelo. “Por ejemplo, Wanda si tenés un problema con alguien le podemos armar la pelea de boxeo y que se pudra todo jeje. Queremos llevar esto al siguiente nivel con un espectáculo entre influencers”, ante la mirada de disgusto de Wanda.

Fue Pileta Maidana, primo del Chino, quien luego de ser ovacionado dio comienzo a un clima mucho más álgido. "La pelea va a ser una pelea de boxeo. Y si Yao pasa el primer round, yo me vuelvo en camello desde Dubai”, disparó, despertando las carcajadas y los aplausos del sector del Chino Maidana. Molesto, Cabrera contraatacó: “Para los chistosos de ahí adelante, no creo que ningún boxeador traiga la gente que hoy yo traje acá".

Y continuó: "Entonces en vez de hacerse los chistosos, que sepan que estamos reviviendo el boxeo. Antes de criticar lo que hago, que se fijen lo que estamos promoviendo. Ni aunque nazca 10 veces le voy a poder ganar al Chino Maidana. Eso me han dicho a mí, pero en realidad yo sí creo en los deseos y en los sueños. Y yo soy una persona que se dedica a hacer show y el boxeo se puede aprender, pero creo que esta persona que está acá (por Maidana), sabe boxear pero le falta show. Yo le voy a enseñar y tras siete años inactivo, lo voy a llevar al siguiente nivel. Que boxees o no me boxees te voy a enseñar que con los influencers o youtubers no se jode hermano”.

Muy tranquilo y por momentos incómodo por el circo que se estaba desarrollando, El Chino le dio pie a Rafael Liendo, su entrenador venezolano, quien le dio un regalo al youtuber. “Yo entrené al Chino, un verdadero hombre en el ring, y este chico es un niño por eso le voy a hacer este obsequio”, dijo y le entregó un biberón gigante junto con un pañal. "La pelea con Yao es una pelea que la voy a hacer de verdad, yo voy a subir al ring y la voy a encarar como si fuera una pelea de título .Vamos a armar algo muy lindo y el día que subamos al ring, ahí me toca a mí. Primero me dedico a terminar con estos influencers que no son un buen ejemplo para la juventud”, anticipó Maidana.

En ese momento, apareció en escena Elian Ángel Valenzuela, alias L-Gante. “Esto es una locura. Hay que tener los cojones ehh (y lo mira al influencer). Vamos a ver qué onda. Yo la verdad no estaba ni enterado cómo era la ‘vainilla’ acá, me dijeron que venga por acá al costado, pero no sabía que estaban. Pero sí me enteré de la peleita y le deseo lo mejor al turro este que es alto loquito”, expresó y se batió a un duelo musical con el amigo gaucho del Chino, Osvaldo De La cruz.

Ese momento fue aprovechado por Manzanelli para hacerle un inusual pedido al artista. “Aprovecho que está L-Gante para decirle que con ‘La Chabona’ hace un año estamos intentando poder comunicarnos con ustedes para grabar una canción o algo con ella. Creo que si hablamos de humildad y respeto, vos que sos de barrio debes darle una oportunidad también, porque es una mujer y se lo merece", le pido públicamente.

Esto derivó en un clima tenso que terminó con una inesperada pelea tras la conferencia. “Soy de barrio dijiste... y por eso si querés pegar amistad no se le hace una tiradera así... Como soy de barrio la oportunidad sí, quizás se lo doy igual porque soy piola”, contestó L-Gante y el organizador retrucó: “Vengo intentando hablar de esto con el representante desde hace un año y cuando no estaba pegando tan fuerte nosotros venimos apoyando la música de L-Gante. Eso es humildad".

La velada terminó con una pelea entre Manzanelli y L-Gante cuando finalizó al conferencia de prensa. “Tenés miedo, pu... ¿Tenés miedo de que te rompa la boca?”, le pregunta el cantante, visiblemente molesto, a Manzanelli mientras lo amenaza con una copa rota. Segundos después, algunos de sus allegados logra contenerlo. La jornada a esa altura ya había quedado desvirtuada por algunas preguntas del público que nada tenían que ver con el periodismo o el evento en general. Por ejemplo, una joven cuya identidad se negó a revelar dijo escondida entre la multitud y con el micrófono en sus manos que se ofrecía como "premio" para el ganador de la pelea.