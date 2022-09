¿Fantino le declaró la guerra a Closs, a Vignolo o a ESPN? La interna entre los conductores y el canal

Alejandro Fantino se cansó de los medios tradicionales y salió a navegar por nuevos horizontes. De hecho, arrancó con un nuevo canal audiovisual llamado Neura Media y sin previo aviso, reavivó una fuerte interna que mantiene desde hace un par de años con Mariano Closs y Sebastián "El Pollo" Vignolo durante su inestable etapa por la pantalla de ESPN. “Vamos a hacer todo lo contrario a lo que hace el Pollo Vignolo", comenzó afirmando.

Fantino explicó que "el antagonismo de base de Neura Media es el Pollo Vignolo". "Uno debe construirse con su contrario. El Pollo Vignolo como síntoma del periodismo deportivo y estamos alejados de lo que representa Sebastián Vignolo. Quiero dejarlo aclarado antes de que salgan con los titulares ‘Fantino destrozó a Vignolo en la primera transmisión de Neura’. No, estoy hablando de la comunicación de Vignolo", dijo.

Y a modo de ejemplo, sostuvo: "Hacer un chiste de que él no sabía la letra de Aurora y cantar ‘Azulala’ y tomarlo como una broma a mí no me parece que sea gracioso, Esperé para decirlo desde mi barco, no desde el barco de otros porque ahora estaría siendo llamado a ‘dirección’. Es mi barco papá. Chiquito, 20 cañones de un lado y 20 del otro. Mariano Closs en una noche de discusión futbolera me dijo, ‘esto es fulbo’, y no voy a soportar que venga un colega y me lo diga”.

Y es que al parecer, no los puede ni ver. O al menos, así lo aseguró al ser consultado sobre la posibilidad de viajar a Qatar para cubrir el Mundial junto a los nombrados periodistas deportivos.“Lo escupo en la cara al que me lo produce y al que me lo propone. Y no sé si terminamos a las piñas. ¿Sabés por qué le escupo la cara? en el sentido del odio que me provocaría. Le escupo a la cara la verdad y lo que siento”, lanzó.

Estas afirmaciones fueron hechas por el conductor en su programa Multiverso Fantino en Neura Radio (FM 89.7), cuya transmisión también se pudo seguir por streaming en Twitch. "¿Vos no me conocés? Sos un irrespetuoso. Me querés hacer ir con ‘Azulala’ Vignolo y con ‘esto es fulbo’ de Closs al Mundial. No papá, estás equivocado. Me estás faltando al respeto. Te estás metiendo conmigo, con la memoria de mi padre que siempre me dijo ‘siempre de pie, nunca de rodillas’", agregó.

Recordemos que a pesar de que ahora se niega a trabajar con sus colegas, Fantino supo hacerlo con ambos hasta no hace poco. Por ejemplo, en abril del año pasado había sido el encargado de contar que ESPN FC, el ciclo que compartía junto con Closs, Diego Latorre, Oscar Ruggeri y Miguel Simón, iba a dejar de emitirse a pesar de tener un buen funcionamiento con respecto al rating. "Hoy es el último programa”, avisaba el lunes 26 de abril del 2021.

Sorprendido, siguió: “El FC se discontinúa. Les cuento por qué: es muy raro, por lo menos en televisión, discontinuar un programa que mide muy bien. Es utilitario, como hablábamos del Cholo Simeone la semana pasada. La lógica es que mide y gusta. Tiene los dos condimentos. La gente se enganchó con las discusiones y conversaciones, nos siguen también en las redes. Le va bien a la señal y la gente se enganchó”.

Según explicó, la señal decidió levantar la programación por razones estrictamente sanitarias. “Pero el concepto de burbuja es brillante cómo lo aplica esta señal. No lo había pensado. La señal considera una cosa, que debemos trabajar en burbujas, y está buenísimo. Ruggeri trabaja a la tarde con Sebastián (Vignolo) y un montón de compañeros, Mariano tiene su propio envío. Miguel lo mismo, relata permanentemente", detalló.

Fue la decisión de levantar su programa y dejar en funcionamiento los ciclos de Vignolo y Closs lo que terminó de dinamitar la relación entre los periodistas. "Se sintió ignorado, sobre todo desplazado", resaltan desde su entorno. Pero aquel vínculo había comenzado a romperse en el 2020, cuando un comentario de Fantino sobre el cruce entre Boca y el Inter de Brasil por Copa Libertadores molestó al relator de ESPN y provocó una discusión sobre análisis de fútbol.

Closs terminaba de relatar el Boca-Inter de la vuelta de octavos de final de la Libertadores, participó de un dúplex con el programa de Fantino y se dio un llamativo ida y vuelta entre ambos:

Fantino: Perdón, dejame esto porque está bueno que analicemos futbolísticamente porque aparte ustedes relataron y comentaron el partido, pero como estuvieron ahí, y necesito que entremos los primeros minutos...

Perdón, dejame esto porque está bueno que analicemos futbolísticamente porque aparte ustedes relataron y comentaron el partido, pero como estuvieron ahí, y necesito que entremos los primeros minutos... Closs: Vos querés sensaciones.

Vos querés sensaciones. Fantino: Claro, Marian.

Claro, Marian. Closs: A vos te gustan las sensaciones.

A vos te gustan las sensaciones. Fantino: Exactamente, Mariano. Pará, vamos a ir para lo futbolístico...

Exactamente, Mariano. Pará, vamos a ir para lo futbolístico... Closs: Pero acá no hay gente para las sensaciones.

Pero acá no hay gente para las sensaciones. Fantino: No, sí, pero hay gente del otro lado, hay millones, 22 puntos de rating el partido de pico, la gente sufriendo...

No, sí, pero hay gente del otro lado, hay millones, 22 puntos de rating el partido de pico, la gente sufriendo... Closs: No, bueno, pero no hay sensaciones acá.

No, bueno, pero no hay sensaciones acá. Fantino: Perdoname, Mariano, perdóname, pero vos tenés la capacidad de captar las sensaciones anímicas de un equipo que estuvo a punto de quedar afuera de la Copa en su cancha, el 9 del 12, un día mítico para los hinchas de River.

Perdoname, Mariano, perdóname, pero vos tenés la capacidad de captar las sensaciones anímicas de un equipo que estuvo a punto de quedar afuera de la Copa en su cancha, el 9 del 12, un día mítico para los hinchas de River. Closs: ¿Pero qué tiene que ver la fecha?

¿Pero qué tiene que ver la fecha? Fantino: Tiene que ver con algo inconsciente, Mariano. Tiene que ver con algo inconsciente que no está alojado en el yo, en el aquí, en el consciente. Está alojado en algo que tenes ahí que te subyace básicamente en llegar tarde a una pelota, en saltar un poquitito menos, en calcular diferente, de la misma manera que te podría pegar de otra manera diferente en el día a día, no sé...

Tiene que ver con algo inconsciente, Mariano. Tiene que ver con algo inconsciente que no está alojado en el yo, en el aquí, en el consciente. Está alojado en algo que tenes ahí que te subyace básicamente en llegar tarde a una pelota, en saltar un poquitito menos, en calcular diferente, de la misma manera que te podría pegar de otra manera diferente en el día a día, no sé... Closs: O sea, Fabra se hizo el gol en contra porque pensó que era 9 del 12. Andrada sacó mal y tapó mal porque…

O sea, Fabra se hizo el gol en contra porque pensó que era 9 del 12. Andrada sacó mal y tapó mal porque… Fantino: No, esa es una exageración, una chicana tuya que no te voy a contestar. Ni un extremo ni el otro. Ni se hizo un gol en contra porque era el 9 del 12. ni que no influye.

No, esa es una exageración, una chicana tuya que no te voy a contestar. Ni un extremo ni el otro. Ni se hizo un gol en contra porque era el 9 del 12. ni que no influye. Closs: Yo no estoy haciendo extremos, yo analizo fútbol, el de hoy.

Yo no estoy haciendo extremos, yo analizo fútbol, el de hoy. Fantino: Lo acepto, es una derrota porque plantarse ante ustedes que son los mejores, realmente, y lo digo sintiéndolo, ustedes son los mejores en el mundo del periodismos de hoy, son cracks realmente, plantarme y tratar de discutírselos desde lo anímico, estoy en desventaja, neta desventaja.

Tras estos recordados cruces y luego de ser relegado en la pantalla de ESPN, Fantino sostiene que ahora no quiere que nadie en el periodismo deportivo clásico le diga "como Mariano Closs en una discusión, una noche futbolera". "Nunca más voy a soportar que venga un colega y me diga 'esto es fútbol'. Me hizo acordar a Leónidas cuando le dijo al persa 'esto es Esparta' le pateó el pecho y lo tiró a un aljibe. A mí no me patea el pecho nadie, ¿Esto es fútbol? Esto también es fútbol, yo no soy un mercenario de Jerjes. Tengo los huevos grandes como un Fiat 600 y tengo 432 espadas en la espalda. Me decís esto es fútbol, y yo también te digo, Neura también es fútbol", sentenció.

Fantino llegó a ESPN a la par de Closs y Vignolo de la mano de Juan Cruz Ávila, quien había dejado de manejar los contenidos periodísticos de la señal de noticias del Grupo América, A24, para volver a sus raíces: el deporte. "Estoy muy contento con ESPN y el grupo de periodistas que se armó. El mundo del deporte es mi pasión, por eso acepté esta oferta", había contado en noviembre del 2020.

Hoy en día, Ávila mantiene el 40 % de Jotax, la productora de la que él es CEO y que desarrolla y produce integralmente formatos como, por ejemplo, Animales sueltos, conducido por el propio Fantino a pesar de que -según comentan por los pasillos de América- sus horas estarían contadas. Esto se debe a la profunda amistad que Juan Cruz mantiene con el conductor. Incluso, de vez en cuando Fantino mencionaba al aire a “mi amigo Juan Cruz Ávila”.

Sin embargo, son varias las voces que aseguran que Fantino se siente molesto e, incluso, decepcionado por haber perdido peso dentro de la pantalla de ESPN. "Hace tiempo que no se siente bien tratado, hace tiempo que en América y en ESPN no hay un buen trato para con él. Fantino eso lo siente profundamente y ESPN, que era su gran apuesta, no está funcionando", le aclararon a este sitio. Ahora, el conductor se dio cuenta que el futuro está más cerca de las plataformas por streaming y que se va alejando de los medios tradicionales como la televisión, por esta razón decidió salir a pisar fuerte en el terreno de los influencers y, para ello, le declaró la guerra a los compañeros que lo desplazaron en la pantalla chica.