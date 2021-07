Fantino reunió a los "Intratables" en su oficina por las internas y blanqueó la bronca al aire

"¿Es el fin de Intratables?". Esa fue la pregunta que se hizo más de uno de los históricos panelistas del programa ante el brusco desembarco de Alejandro Fantino como conductor y la serie de modificaciones que introdujo al formato de debate político plural, un sello del ciclo de las noches de América. El malestar y la incertidumbre que generó el cambio trascendió los pasillos del canal de Palermo y el conductor decidió tomar el toro por las astas: los convocó a todos a su oficina para "aplacar las aguas" y luego hizo un descargo en vivo en el que aclaró: "No vamos a dinamitar el programa".

Si bien aseguró que todos los cambios del ciclo fueron llevados adelante por él y por la producción (además anticipó que seguirá en pie el segmento A la carta con Fantino), el conductor reconoció que debió reunir al equipo en la tarde del lunes para aplacar un poco las aguas. "Quería tomarme dos minutos, tampoco es tan largo; porque es maravilloso lo que pasa con este programa. Es tan poderoso y tan fuerte Intratables, que podríamos hacer un reality y podría proponer el primer contenido. Hoy a la tarde nos juntamos todos a charlas, a conversar, a rosquear en una oficina que tengo en Palermo".

"Llegó primero Branca. Yo me había hecho un pollito. Estábamos citados a las dos y este llegó menos cuarto. Pensé que era Leo, uno de mis hermanos. Abro y le digo: 'Diego, ¿querés comer?'. 'Bueno', me dijo. Partí el pollo, me comió el pollo, me comió parte mi ensalada. Morfó. Me quedé con un hambre que no podía más, es un crack", sumó para descomprimir. Y es que, en efecto, aunque fue uno de los pocos que ni siquiera quiso sumarse a la polémica en off, muchos de sus compañeros lo señalaron a Brancatelli como uno de los más preocupados por el rumbo del ciclo.

Un dato no menor: sólo habló Fantino. Algunos panelistas mantuvieron sus caras largas. Otros sonrieron con cierta incomodidad. Pero lo cierto es que no hubo debate, en el ciclo de debates por excelencia de la televisón. Sólo habló él, el conductor: Alejandro Fantino.

No hay mejor mesa política que la de ellos. Por supuesto que puede haber algún cambio. Mañana me puedo ir yo también"

"Nosotros en América funcionamos medio como clan. Es un clan este canal. Él (por Paulo Vilouta) trabaja en Radio La Red, en A24; nos cruzamos acá. Trabajamos un día en un programa, otro día en otro. Es como que vamos rotando permanentemente. Yo he pasado por un montón de horarios y la mayoría de ellos también. A mí me encanta estar acá. Me encantó cuando se me propuso ir a Intratables. Intratables es un tanque por sí mismo, es un Fórmula Uno. Entonces se armó un gran revuelo cuando intentamos con la producción simplemente enriquecer, porque es nuestra idea y vamos a seguir haciéndolo; enriquecer -enfatizó- con un formatito de poder cenar con gente que habitualmente es muy difícil que se pliegue a una discusión política. Era ese el intento".

Luego respondió también a las críticas por los nuevos segmentos y se excusó: "Hoy lo leía a Guido Kaczka en Clarín. Dijo: 'En la tele hay que cambiar porque sino te llevan puesto'. Porque la tele cambia permanentemente. Susana Giménez tenía el juego del millón. Tinelli era Showmatch, empezó con Bailando por un sueño. Intrusos, un programa de años, con un pequeño formatito, que son los escandalones, le va increíble. No es que vamos a dinamitar Intratables".

Por último, habló del equipo de trabajo y, aunque no descartó posibles cambios, sostuvo: "Y una cosa más: me llevo muy bien con todos ellos y se van a quedar trabajando conmigo. Amo trabajar con ellos. No hay mejor mesa política que la de ellos. Por supuesto que puede haber algún cambio. Mañana me puedo ir yo también. Mañana se levantan de arriba y dicen: 'Que se vaya Fantino'; y me tengo que ir. Pero lo digo por mí. Ojalá se queden ellos. Se los dije hoy a los ojos en la reunión: 'Estoy feliz de estar trabajando con ustedes'. No hay mejores que ustedes, son muy buenos. Simplemente es jamás atentaríamos contra el formato Intratables, porque es un cañón este programa. Estoy orgulloso de poder conducir este programa y si tocamos alguna cosita, es para hacerlo crecer y enriquecer".