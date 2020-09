Fastidio y una fuerte alergia: ¿Esmeralda Mitre no llega al 1° de octubre en el Cantando?

Esmeralda Mitre sumó un nuevo escándalo anoche al dejar plantado a su soñador, Nell Valenti, y ausentarse en el Cantando por un sueño. Para aquellos que siguen de cerca el certamen de canal Trece, la hija de Bartolomé Mitre viene coleccionando polémicas que van desde el "falso positivo de coronavirus" a las reiteradas violaciones del protocolo de salud en medio de la pandemia de coronavirus.

De hecho, la actriz se mostró en varias oportunidades ensayando de manera presencial en su casa, cuando los protocolos del programa, aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación, señalan estrictamente que los participantes deben ensayar cada uno desde su hogar a través de la plataforma Zoom y que solo podrán hacerlo de manera presencial solamente una vez, el mismo día en que deben presentarse en vivo y no antes.

Al mismo tiempo, Esmeralda tampoco respeta el distanciamiento obligatorio durante los encuentros con su equipo de trabajo y se muestra sin barbijo. El jueves por la noche, la actriz se descompuso luego de realizar los ensayos y aprobar la escenografía.

"Esmeralda es muy alérgica, la padece, y estamos en épocas de mucha alergia como lo es la primavera. Le empezó a faltar el aire, perdió mucho liquido, mucosa, por la nariz", contaron en Intrusos.

Si bien la mediática se automedicó y tomó "corticoides" para combatir la alergia, la producción de LaFlia optó por enviarla a su casa a descansar y pasar su presentación para este mismo lunes.

"Si no estuvieran tan hinchados las pelotas como están, hoy Esmeralda Mitre, siendo viernes, hubiera cantado. Esa es la realidad. En otras circunstancias, hoy era número puesto para cantar seguro", sostuvo Adrián Pallares.

Y agregó: "Su compañero dice ´tal vez cantamos el lunes´. No tienen asegurado que canten el lunes. Ella ayer se fue por pedido de la producción, pensando que volvían mañana. Pero la producción le avisó que el fin de semana le iban a dar a conocer cuándo iba a cantar. Me dicen que en otro momento Esmeralda cantaba cualquier día, pero ahora que vaya, se reponga y que vuelva el lunes o el martes".

Anoche, Valenti utilizó su cuenta de Twitter para avisar que finalmente tanto él como Esmeralda no iban a aparecer sobre la pista: "Gente querida, no cantamos hoy al final. ¡Esme se descompuso y no se sentía bien! Estuvimos todo el tiempo ahí en el canal, viendo si recuperaba un poco las fuerzas para cantar, pero no se pudo. ¡Seguramente cantemos el lunes!", escribió el cantante, decepcionado por la situación.

Pero si bien todos los caminos apuntan a que Esmeralda sufrió un ataque de alergia severa, durante el ciclo de América TV dieron a conocer otra versión sobre el supuesto malestar de la actriz. "Hace la prueba de piso, pidió una pastilla porque se comenzó a sentir mal y e quedó en su camarín. Estaba muy descompuesta de la pansa, con un malestar estomacal. Desde la producción le dijeron que no iba a cantar hoy porque hay una rutina preestablecida".

Cabe destacar que el programa nunca estuvo regido por una rutina y siempre salió al aire la pareja que, lógicamente, más rating le puede generar a dar al ciclo ese día. Fuentes cercanas a la producción señalan que desde el primer día, Esmeralda actúo distinto al resto de los participantes.

Según denuncias los colegas de la propia Esmeralda, nunca ensayó a través de Zoom: los hizo ir a su compañero a su casa a practicar. "Esmeralda es como un torbellino difícil de parar. Cuando sale al aire empieza a hablar, cantar, bailar y se acerca a todos. No le importa el distanciamiento", señalan.

Al final, Pallares se animó a contar que -según sus fuentes- la heredera de los Mitre tendría los días contados en el ciclo producido por Marcelo Tinelli: "No pasa del 1ero de octubre", sentenció.