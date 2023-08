Fátima Flórez habló de su intimidad con Javier Milei: “Tomo muy buenas clases de sexo tántrico”

El romance entre el candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, y Fátima Flórez sorprendió a todos. Había sido Alejandro Veroutis, que acompaña a Fátima como jefe de prensa, quien dio los primeros detalles de la relación, cuando el político y la humorista aún se escondían. Él mismo dijo que “hace 45 días” estarían saliendo oficialmente. Además, Veroutis es testigo del noviazgo porque fue él quien invitó al candidato de ultraderecha a uno de los shows de la imitadora de Cristina Fernández de Kirchner y allí les nació este amor. Intercambiaron números de teléfono, más tarde algunos mensajes y, luego, algunos fogosos encuentros que consolidaron el vínculo.

Hoy ninguno de los dos se esconde y ya hablan abiertamente de este romance que impactó en el mundo del espectáculo y la política por igual. Hasta el momento, ambos habían demostrado abiertamente su amor, pero solamente a través de comentarios en las redes sociales, pero la actriz decidió romper el silencio y dio más detalles sobre la relación que mantiene con "Peluca". “Lo que puedo decir es que estamos bien. Y cuando uno está bien, eso se refleja en la cara. Uno no puede evitar contar que está bien y feliz, y está bueno decirlo”, confesó Fátima en diálogo con Mariana Fabbiani en El Diario de Mariana.

Además, reveló que tienen con Milei un código sobre no hablar de trabajo cuando están juntos. “Nosotros puertas adentro no hablamos de trabajo. No tengo por qué meterme a opinar de su trabajo, para eso hay otra gente”, sostuvo. Y agregó: “Somos muy felices, no tengo mucho más para decir”. Sobre las chances de que Javier Milei gane las elecciones presidenciales, Fátima reveló que no pensó en la posibilidad de convertirse en primera dama. “Obviamente que sé que viene muy bien él, que está muy bien posicionado, pero no. No se me ocurrió”, remarcó y aseguró que le desagrada el puesto de primera dama. “No se me ocurre a mí pensar en eso de primeras damas", afirmó.

Incluso, la humorista fue por más y advirtió que el rol que ocupa la "compañera" del presidente le parece "un poco una tilinguería". Durante la charla, también mencionó la primera vez que vio a Milei en el programa de Mirtha Legrand y aseguró que en ese momento no pensó que terminarían juntos. “No nos dimos cuenta que nos pasó algo. Hoy, hablándolo con el diario del lunes, nos cayó la ficha que algo pasó”, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, la humorista fue consultada por el "sexo tántrico" que mantiene el dirigente libertario e, incómoda, explicó: “Lo que pasa es que como es tan largo, todavía tengo mucho más para conocer. Entonces no te puedo contar...Mirá... yo no doy clases sobre el tema, pero tomo muy buenas”. Y luego, con picardía, le hizo un gesto de aprobación a la conductora: “Me hizo pulgar para arriba”, cerró Fabbiani.

Al final de la entrevista, la imitadora fue consultada por su trabajo y si cambiaría ahora que está en pareja con uno de los candidatos a presidente. “Soy una actriz y una comediante que hace años que hago personajes, ¿por qué tendría que dejar de hacerlo ahora o estar condicionada? Viva la libertad, carajo”. También habló sobre la posibilidad de tener una mala respuesta por parte del público y aseguró que no era un problema. “A lo largo de mi carrera nunca tomé partido. Hablé como Fátima artista, como ciudadana, pero nunca me embanderé. No es lo que corresponde. Y en este caso estoy muy bien con una persona, enamorada”, sentenció Fátima.