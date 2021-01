Fede Bal, Cinthia Fernández y la fiesta clandestina que terminó en renuncia

Una más y van. Fede Bal sumó una nueva polémica los primeros días del año cuando sus compañeros de electo “Mentiras Inteligentes” lo obligaron a hisoparse después de que fue a una fiesta clandestina el 31 de diciembre.

Quien lo reveló fue una de las protagonistas (hasta la mañana del martes): Cinthia Fernández contó en Los ángeles de la mañana que el elenco y la producción de la obra estaban enojados con Fede por haber asistido a una fiesta de Fin de Año la madrugada del 1 de enero. La panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito aseguró que mantiene cuidados extremos por la pandemia del coronavirus, ya que una de sus tres hijas es de riesgo porque tiene problemas respiratorios y manifestó su furia por la actitud de su compañero.

La bailarina también deslizó la posibilidad de que el actor fuera desvinculado de la obra e incluso agregó que estaban buscando un reemplazo -hasta se habló de Agustín Cachete Sierra-. Sin embargo, tanto Fede como Arnaldo André y Marta González aclararon a que no hay tal escándalo y que el espectáculo sigue en pie con el elenco original, pero este martes por la tarde se conoció la noticia de que Fernández renunció a la obra.

“No tengo nada que aclarar, porque nada de la información que circuló esta mañana es cierta. Sigo en mi obra y está todo bien”, aseguró el actor, que días atrás celebró la llegada del 2021 en la casa de su novia, Sofía Aldrey, en Mar del Plata. Hecho por el cual ambos debieron realizarse un hisopado para llevar tranquilidad a su entorno, que dio resultado negativo.

Al igual que dos de sus tres compañeros, Marta González también aseguró que la relación con Fede está bien y que si hubo algún malentendido lograron recomponerlo cuando pudieron hablar y aclarar la situación. “La idea no es reemplazarlo”, dijo.

En la tarde del martes, el hijo de Carmen Barbieri contó más detalles sobre esta polémica en Intrusos. “No me bajaron de ninguna obra, yo tengo constante diálogo con Alberto -el productor- , la verdad es que elijo creer que fue una desconexión o una mala información, no creo que sean tan mala leche de decir cosas que no son para generar un escandalete de verano”. Y añadió: “El elenco no está enojado conmigo, me llamaron hace 20 minutos, hablé con todos y está todo bien, incluso Cinthia me llamó y está todo bien”.