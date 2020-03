Fede Bal confirmó la peor noticia: "Tengo cáncer en el intestino”

Federico Bal tuvo que viajar de urgencia a Buenos Aires –se encontraba en Mar del Plata encabezando la obra Mentiras inteligentes- para someterse a varios estudios tras la aparición de algunos pólipos.

"Ustedes lo saben, se fue a hacer unos análisis, no le dieron bien, hay mucha preocupación en Fede, en Carmen, en nosotros", había contado esta tarde Jorge Rial, en el regreso a la conducción de Intrusos.

Finalmente, el propio actor utilizó sus redes sociales para dar la noticia que preocupa a su entorno y, sobre todo a él: " Me encontraron un tumor maligno. Hace unos días me hice una colonoscopía y una endoscopía que salió mal, el resultado fue negativo. Me encontraron diez pólipos, los cuales me extrajeron. Y me encontraron un tumor en mi intestino”.

El ex Bailando resumió en un video se seis minutos que publicó en su cuenta de Instagram que esta muestra que le extrajeron se llevó a analizar, se le hizo una biopsia y otros estudios complementarios que dieron como resultado que el hijo de Carmen Barbieri padece de un tumor maligno en sus intestinos.

“Es una palabra fuerte”, remarcó.

Y sumo, conmovido y con la voz quebrada: “Después me hicieron otros estudios que dieron bien, pero el resultado de la biopsia dio que es maligno. Tengo cáncer en el intestino. Es una palabra fuerte, son palabras que me estoy haciendo amigo en estos últimos días. Soy joven pero cada vez hay más casos en gente joven. Tengo 30 años. Me contó el doctor que suelen haber cada vez más casos".

Leer también: La salud de Fede Bal: suspendió la función de su obra en Mar del Plata y será operado

Con la lluvia de fondo, Fede explicó además que había decidido alejarse de las redes sociales debido a que se encuentra pasando un periodo de extrema sensibilidad tras la muerte de su papá, Santiago Bal: “Hoy los haters o la gente que se dedica a hacer mal hoy me va a doler mucho más que antes. Estoy viviendo un momento que necesito rodearme de gente que me quiera”.

Al final, reveló que ya le avisó de su delicado estado de salud a todos sus afectos, entre los cuales se encuentran sus familiares y amigos. “Voy a comenzar un proceso de quimioterapia, de rayos y pastillas durante unas seis semanas. Voy a tener fe y hay grandes posibilidades de que el tumor se vaya. Y sino, voy a temer que someterme a una operación”, cerró.