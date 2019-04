Fede Bal criticó a Macri y contó que no se puede ir de vacaciones

La crisis afecta a todos por igual, pero en los últimos días algunas figuras del espectáculo salieron a describir algunos de los recortes que tuvieron que hacer en su vida cotidiana como consecuencia de los problemas económicos del país.

Fede Bal fue el último de ellos. En una entrevista que le brindó a Teleshow, el hijo de Santiago Bal y Carmen Barbieri relató que uno de los ajustes que tuvo que hacer es no irse de vacaciones. “Estoy pagando un auto que compré hace dos años, me cuesta. Y agradezco haber cerrado el plan cuando el dólar estaba a menos porque me fijaron la tasa. Tengo problemas reales. Llamó al administrador cuando digo: "¿Ocho lucas de expensas? No sé qué, el gas, para… ¡¿qué?!". No se puede creer. No entiendo. Hago las cuentas y no me puedo dar un lujo. No me voy de vacaciones”, dijo,

Bal además agregó que lo sorprende la cantidad de personas que ve durmiendo en la calle en comparación con años anteriores. “En la puerta de mi casa tengo durmiendo a un tipo que me parte el alma, ahora viene el frío y no sé cómo ayudarlo, realmente, porque me gustaría bajarle algo pero que duerma en un lugar que tenga cuatro paredes, no en la calle. Ese barrio hace cinco años no era así”, afirmó.