Fede Bal habló de su terrible accidente en Brasil: "La saqué barata, me podría haber muerto"

Federico Bal fue protagonista el viernes pasado de un trágico accidente en Brasil, en la isla de Paraty, cuando realizaba imágenes para el programa que conduce por El Trece, Resto del Mundo. Bal tuvo la mala suerte de que el motor de un parapente se desprendió, lo que derivó en una caída que le ocasionó una fractura expuesta en su brazo, la cual lo obligó rápidamente a ser asistido y derivado a un centro sanitario cercano al lugar.

"Se puede decir que la saque barata, me podría haber muerto", aseguró.

"Estoy haciendo el programa de mis sueños, fuimos a Paraty a realizar una excursión y paso lo peor", así comenzó el relato en Argenzuela, programa de Radio 10 conducido por Jorge Rial. Y siguió: "En la primera salida ya no me gusto lo que estaba pasando con el parapente. Estábamos en la tierra y volcamos directamente, el motor de la hélice de avión me podría haber matado".

"Había sangre en todos lados, tengo fractura expuesta, me veo el brazo afuera, no lo podía creer, me agarré el brazo y pedí directamente que me lleven al hospital", afirmó el conductor y exclamó: "Se puede decir que la saque barata, me podría haber muerto".

A su vez en su programa radial Gente como vos, contó: “Nos levantó un viento cruzado, un pozo de aire de la nada y empiezo a rodar, volcar y volcar... ocho metros rodé y no sabía dónde estaba parado".

Luego el hijo de Santiago Bal y Carmen Barbieri contó a Radio 10 cómo fue que llegó al nosocomio para ser atendido, tras el accidente: "Llegamos a la clínica de guardia donde me atendieron genial pero no tenían nada, era un lugar muy precario, bien de isla. Estuve 15 horas tirado en un costado en la clínica, me cosieron y me enyesaron". Después Fede recalcó la rapidez con la que arribó su mamá a Brasil: "Mi mamá llegó antes que yo a la clínica, cuando llegue ya le estaba dando ordenes a los médicos".

"Mi equipo de trabajo, mi novia y mi mamá consiguieron junto a Daniel Scioli que me trasladaran directamente a Rio de Janeiro para que me pudieran operar", aseguró Bal y agradeció al embajador de nuestro país en Brasil, porque primero estuvo tirado entre 10 y 12 horas en un pasillo de un hospital.

Gracias a la gestión de Daniel Scioli, que es el embajador argentino en Brasil, se empezó a generar lo que es fue el traslado. "Me mandó una ambulancia desde Río de Janeiro para buscarme en Paraty, me llevaron ahí y tenía toda la cara rota, la nariz y el pómulo explotados”, señaló.