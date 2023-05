Fede Bal habló del escándalo del "lavarropas" y contó que usa una app de citas: "No me sale ser novio"

Fue la gran separación del verano simplemente por la forma en la que se dio. Sofía Aldrey se enteró que Fede Bal le era infiel a través de los mensajes que le llegaban del lavarropas inteligente a su teléfono a altas horas de la madrugada. Sin ir más lejos, ella se enteraba que él lavaba las sábanas a las 3 AM, justo después de que sus amantes se iban de su domicilio en Carlos Paz, donde formaba parte del elenco de la obra Kinky Boots.

A partir de ahí, la nieta del empresario Florencio Aldrey inició un ardua investigación, descubrió los mensajes que el actor intercambiaba con otras mujeres famosas y hasta las confesiones de querer tatuarse sus nombres en el pene. Con las pruebas en la mano, lo encaró, le mencionó los nombres de las personas con las que había estado y él, en vez de negar sus pecados, los confirmó y le aseguró: "Lo llevo en la sangre".

El tiempo pasó y sentado en el programa que Fernando Dente conduce por la pantalla de América, el hijo de Carmen Barbieri confesó: "No sé ser novio, no me sale". Todo comenzó cuando el conductor de Noche al Dente le preguntó al mediático . cómo había sido su temporada de verano. “Me separé, hice una temporada hermosa, hice una obra que hacía de Lola, con un gran elenco, en Carlos Paz, ganamos todos los premios que había y más", respondió Fede, entre risas.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y siguió: "Me mudé a una casa divina”. Minutos después, el actor confesó que a partir del escándalo con Aldrey, un grupo de marcas de electrodomésticos lo convocó para hacer una publicidad de, claro está, ¡lavarropas! “Obviamente dije que no con la poca dignidad que me quedaba”, admitió y agregó: "A mí me pasa algo que yo me sé tomar las cosas con un poco de humor, porque el humor ha salvado a mi familia, más aya del dolor que uno tiene con la separación".

Con un tono un poco más serio, Fede aclaró que él no fue el encargado de hacer público el rompimiento con Aldrey y señaló que, tristemente, ya está acostumbrado a estos episodios: "Quiero decir que yo no me ocupé de hacerlo público, no está bueno verlo en la tele pero tristemente estoy acostumbrado. Agradezco mucho a la gente, yo viví desde muy chico en este medio y también lo viví con mis padres, con las cosas lindas y con las cosas feas. La tele es como mi lugar de amor”.

Durante su descargo, el hijo de Carmen hizo una suerte de mea culpa y aseguró que en ocasiones suele abrir de más su vida privada. “A veces me muestro demasiado como soy, si algo tengo que trabajar en terapia sería guardarme un poco. Soy así, como mi vieja: me levanto del móvil y me voy. Yo heredé cosas buenas y malas de ambos, eso me pasa ahora en mi vida, no me quedo donde no quiero estar y soy muy sincero. Salvo en el amor que me cuesta mucho”, aclaró.

Luego de confesar que hay famosos que lo tienen bloqueado y que a él también le han sido infiel, Fede reveló que tiene instaladas aplicaciones de citas. "Estoy usando aplicaciones de citas, aunque todavía no me vi con nadie porque no me animo, pero si llego al bar en el primer encuentro con alguien creo que mi primera frase va a ser esa. Tengo muchos matches y nadie me cree que soy yo. Yo sé que mi fuerte no es la facha, mido 1,64, soy un gordito con tatuajes. No es esa mi principal arma de seducción. Yo estoy loco, estoy roto, amigo, intento hacer sentir bien a la gente”, dijo, mientras le mostraba su perfil "ganador" a Fer Dente.

Al final, el actor destacó que actualmente se encuentra "saliendo mucho", al que no lo enorgullece debido a que gasta "mucha plata". “Si me tuviera que describir diría que creo que soy un buen amigo, un muy mal novio, un buen laburante, intento ser el mejor en lo que hago, ser mi mejor versión. Soy un gran anfitrión, soy un gran asador, me encanta poner la casa para recibir gente. Creo que soy un buen hijo, aunque debería estar más presente pero viajo mucho por trabajo. Mi mamá es lo más grande que hay, es la mejor mamá que me pudo tocar en la historia. Me emociono al hablar de ella. Es la mejor mujer del mundo y si alguien dice que tengo un complejo de Edipo, que lo diga. Ojalá alguna vez me encuentre con una mujer parecida a ella. Es una artista de la ostia, es una compañera increíble, es extrema en cuanto a los cuidados. Me cuida como si tuviera 8 años y tengo 33. Yo le digo que me deje pelear mis propias batallas”, sentenció.