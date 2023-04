Fede Bal habló del "lavarropas" y le dejó un contundente mensaje a su ex: "Se dijeron muchas mentiras"

La separación entre Federico Bal y Sofía Aldrey fue el gran escándalo del verano: la forma en cómo ella se enteró que el actor le era infiel, los mensajes que le encontró con otras mujeres famosas y hasta las confesiones de querer tatuarse sus nombres en el pene, fueron algunos de los ingredientes de esta pelea cargada de erotismo y traición. Según había trascendido, Aldrey, con quien Bal se reencontró en 2019 tras haber sido amigos durante la infancia, y comenzó una pareja que duró más de tres años, lo encaró con pruebas y nombres de las personas con las que había estado y él, en vez de negar sus pecados, los confirmó y le aseguró: "Lo llevo en la sangre".

Lo cierto es que días atrás, la joven reapareció tras varios meses de silencio y confirmó que su historia con Fede Bal ya es "un tema cerrado". "Estoy soltera. Estoy muy bien, con mi familia, con mis amigos. Estoy reencontrándome conmigo, con mi trabajo. Estoy muy bien. Tranquila. Estoy bien. Fue un año difícil. Estoy soltera, trabajando y divirtiéndome", le explicó Aldrey a Santiago Riva Roy para Socios del Espectáculo.

Y atento al regreso de su ex, Fede Bal no quiso ser menor y luego de afirmar que es muy "enamoradizo", señaló: "Tal vez no me ponga en pareja, pero yo me enamoro mucho, soy muy enamoradizo. Y me encanta serlo, me hago cargo. Estoy bien soltero y me parece que quiero estarlo mucho tiempo. O, por lo menos, hasta que encuentre a una persona con la que yo pueda tener una tranquilidad emocional y un nuevo vínculo desde otro lugar".

De acuerdo con el actor, sus últimos noviazgos, por la forma en que los llevaba, "no terminaron muy bien". "Hay muchas cosas que yo estoy trabajando en mí con psicólogo y amigos. Es una necesidad de estar bien yo para después poder estar con alguien”, dijo y aseguró que dejó de hablar con Aldrey desde que estalló el escándalo. “No nos hablamos. Tal vez, en algún momento de la vida, no tengo idea...Pero no es el momento".

Y siguió: "Me parece que se dijeron muchas cosas, muchísimas mentiras. Lo que hicimos fue hablarnos cuando nos separamos y yo pensé que todo iba a quedar ahí. Pero después pasó todo lo de la tele, lo que se expuso y lo que ella quiso contar. Y me parece que cada uno vive esto como puede. Me hubiese gustado que no lo haga. No es algo que me guste ni de lo que me sienta orgulloso esto de que se digan tantas cosas".

Fede sostuvo ante las cámaras del Trece que intentó cerrar todo puertas adentro, algo que no ocurrió. "De algunas me hago cargo porque son por las que me separé y de otras lejos de hacerme cargo. Pero ella y yo tuvimos una charla en la que esas cosas las aclaré. Y la vida hizo muy bien en que estemos los dos solteros, cada uno sanando”, aseguró Fede.

Finalmente, Bal sentenció: “Comprá el lavarropas que quieras y dejá el Instagram abierto o cerrado, pero intentemos no hacerle daño a nadie. Me parece que hay que ser sincero y real. Y si el amor o las relaciones se terminan, hay que hacerlo a tiempo. Yo tengo mucho que aprender, claramente. Y las relaciones pueden tener otro tipo de responsabilidad afectiva o de fidelidad, porque a mí no me está saliendo”.

La manera que tuvo la nieta del empresario Florencio Aldrey de enterarse de las aventuras de su ex parece salido de una película de ciencia ficción. Es que, a través de los mensajes que le llegaban del lavarropas inteligente, ella se enteraba que él lavaba las sábanas a las 3 AM, justo después de que sus amantes se iban de su domicilio en Carlos Paz, donde era parte de la obra Kinky Boots.

"Ella creyó este año que estaba todo bien entre ellos después de que habían cortado a principios del 2021. Pero ella lo descubrió porque tiene una aplicación en el celular desde el que puede manejar el lavarropas de su casa. Es uno de esos lavarropas modernos. Y entonces vio cómo Fede, cuando se iban las minas de la fiesta, a las 3 de la mañana, prendía el lavarropas y lavaba las sábanas", había precisado en su momento Yanina Latorre en LAM.

"¿Quién se pasa lavando sábanas a las 3 de la mañana? Solamente un tipo que acaba de darle a la matraca y antes de que venga la novia, tiene que estar la sábana limpia y secada", continuó la pareja de Diego Latorre. Ante el planteo de ella, Bal quedó totalmente sorprendido por la precisión de los nombres que tenía su pareja de mujeres con las que había intimado. Sin embargo, él le explicó que ellas no significaban nada y que la amaba a ella.

"Él quiso hacer buena letra, le prometió amor eterno, que es la mujer de su vida. Que para él esos polvos no son importantes, pero para ella sí. Para él esas mujeres no significan nada, que es solo sexo, le dijo. Él, ante la prueba, admitió las infidelidades. Ella le tiró nombres y quedó blanco, blanco. Se le fueron las pecas", relató Latorre. Según detalló la periodista de chimentos, Aldrey le pegó a Bal en donde más le duele: su colección de bloques de Lego. "No quedó ninguno", aseguró.

Más esclarecedor que las sospechas que pueda despertar el uso de lavarropas a las tres de la madrugada, son la lista de nombres que Sofía expuso en la cara de quien fuera su pareja y los chats donde les decía cosas muy subidas de tono a ellas. Una de ellas era Anahí, una influencer brasileña conocida como "abeejit" que Fede conoció cuando se fracturó un brazo en el vecino país.

El nivel de la relación entre ambos, la cual se gestó con su pareja ahí cuidándolo, demuestra que tenían intimidad y que la pasaban muy bien juntos. Esto se desprende de la lectura que hizo Latorre de sus conversaciones. "Jajaja, te amo tanto a vos. Un poquito me querés soltero y yo te digo que también. Me pongo soltero y lo primero que hago es un tattoo en el pito que diga ‘Anahí forever’", le escribió el hijo de Carmen Barbieri a la influencer.

Luego también leyó otro que le mandaba él a la brasileña: "Necesito estar con vos, comiendote la ..., te vas a levantar toda empapada", le prometió el actor y conductor. La insólita confesión de Bal respecto al lugar donde se tatuaría, sumado a lo cerca que veía su propia separación, es una demostración de lo desbocado que estaba Federico durante los últimos días previos a que se termine su amorío con Sofía.