Fede Bal, la noche que hizo función aguardando el diagnóstico y cómo habló con sus compañeros

Después de una semana de mucha especulación -se llegó a decir que padecía Coronavirus-, Federico Bal decidió confirmar desde su cuenta de Instagram que padece cáncer de intestino. Lo hizo desde Mar del Plata, ciudad en la que desde diciembre participaba de la obra Mentiras inteligentes, que fue suspendida tras la confirmación de la biopsia. La noche en la que hizo función a la espera del diagnóstico y cómo se lo comunicó a sus compañeros de elenco.

"Hace pocos días me hice una colonoscopía y una endoscopía que salieron mal. Me encontraron diez pólipos y los extrajeron. Encontraron un tumor en el intestino. Se hizo una biopsia. Hablé con mi médico clínico, me hicieron un montón de estudios más y dieron bien. Pero el jueves tuve que faltar al teatro para poder viajar a Buenos Aires a hacerla y el resultado estuvo el sábado por la mañana y dio que es maligno. Tengo cáncer en el intestino. Es una palabra fuerte", precisó el actor de 30 años en el video que compartió desde sus redes sociales.

En efecto, Bal se ausentó de la función del jueves -motivo por el cual tuvo que ser suspendida-, pero regresó el viernes a Mar del Plata para cumplir con sus obligaciones profesionales. Le acababan de realizar la biopsia y los resultados llegarían recién al día siguiente. Sin embargo, ese día se subió al escenario e hizo función.

"El viernes fue la última función y por supuesto lo vimos muy caído, sin embargo arriba del escenario fue increíble, demostró lo excelente profesional que es, más allá de su salud. Hizo su función como todas las noches, nada diferente", precisó en diálogo con el portal Teleshow Arnaldo André, compañero de elenco y quien interpreta en la ficción al padre de Federico.

Sin embargo, el resto del elenco ya sabía que el joven de 30 años aguardaba los resultados de la biopsia. "Primero nos enteramos por el productor. Después vino él. Habló y nos dijo que tenía cáncer. ¿Cómo me lo voy a tomar? Imagínense la situación. Estamos todos bastante anonadados Fue muy de golpe. Fue horrible", reconoció Nora Cárpena, también miembro del elenco.

En efecto, la obra se suspendió de inmediato, así como también la gira que estaba prevista que comenzara en mayo. "Paramos al temporada, como es lógico, porque el chico tiene que hacer un tratamiento. La gira está detenida hasta ver qué ocurre con él", sumó la actriz.

Fede comenzará en los próximos días un tratamiento de quimioterapia en el Instituto Fleming. "Voy a comenzar con un proceso de quimioterapia. Son también palabras con las que me tengo que amigar: quimioterapia de rayos y de pastillas durante unas seis semanas. Voy a tener fe y hay grandes posibilidades de que el tumor se vaya. Si no se va, voy a tener que someterme a una operación. Así que va a ser un año de resguardo y de desaparecer de las redes sociales; la tele y el teatro".

Esperanzado, el actor confirmó que espera poder reprogramar la gira "para más adelante". "Mis compañeros y mi productor me esperan, pero lo que me importa más que nada es que lo comunico porque no para de sonar el teléfono y no quería que especularan con otra cosa. Esto es lo que tengo: es cáncer. Se puede tratar. Tengo un equipo de doctores que son los mejores".