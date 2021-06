Fede Bal le pegó a Alex Caniggia por su renuncia a Masterchef Celebrity: “No tiene cultura del trabajo”

La salida Alex Caniggia de Masterchef Celebrity 2 generó un sinfín de rumores, críticas y especulaciones. Si bien la producción de Telefe mantiene casi en secreto todo lo que sucede en sus programas grabados con casi dos semanas de anticipación, antes de que se viera la descalificación del hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, se supo parte de lo que había pasado.

Como había firmado un contrato, Alexander Dimitri no podía contar la verdad en ningún lado. Aunque él aseguró en una Twitch que había renunciado, la realidad es que eligió no presentarse en la gala de eliminación porque sentía que tenía todos los números para irse.

Desde hacía semanas, el jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui lo tenía a maltraer con cada crítica de sus platos. Encima, fiel a su estilo, el hermano de Charlotte Caniggia se dedicaba a incumplir todas las reglas y requisitos del reality. Su final estaba sentenciado.

Pero, dueño de un ego más grande que el estudio donde se graba MasterChef, Alex prefirió ganarles de mano e irse por las suyas. Igualmente, el jurado lo eliminó en la última emisión que salió al aire el domingo. “Alex no se presentó y no hay ninguna causa que justifique como en otros casos que él no esté acá con nosotros. Nos parece que como jurados teníamos que tomar una decisión y lo más lógico que sea quien no se presenta sin causa tiene que abandonar el certamen. Más aún en estas instancias donde hay que poner todo, donde estamos eligiendo alguien que va a tener un trofeo y que no es sólo cocinar bien, sino es responsabilidad y muchísimas otras cosas. Por todas estas razones, lo que decidimos es que Alex Caniggia es el eliminado de esta noche”, dijo Martitegui.

Mientras le llovieron críticas de propios extraños, ahora se sumó Fede Bal para darle duro a Alexander. En su rol de presentador digital del reality de cocina, Bal aseguró: “No le importa nada a Alex. Igual me parece un pibe adorable, tenemos un vínculo divertido, tenemos buena onda, pero no tiene la cultura de tener un laburo, de cuidar un trabajo y respetar un contrato”.

Y completó en una entrevista en Por si las moscas: “Siempre se mostró como un pibe rebelde, que no le importa lo que piensen de él. Y creo que el formato lo abrazó tanto que la gente se encariñó con su personaje del ‘emperador’, con un ego tan grande que en un punto ya es gracioso, pero un personaje que era difícil de sostener ante la posibilidad de caer. No se bancó la caída porque quedan jugadores que estaban cocinando mucho mejor que él”.



Por otra lado, Fede dijo sobre la eliminación de Caniggia: “Así se habló muchísimo más de él que si se hubiera ido de una forma normal. Creo que hizo algo más grande de lo que hubiese sido si solamente lo sacaban como una gala más. Él reaccionó al programa en su cuenta de Twitch y me parece que ahí supo capitalizarlo como él sabe, pero a la larga eso no está bueno, dejar un programa. Habla un poco de su falta de compromiso”.

En esa transmisión, Alex había dicho que había renunciado y nadie lo había podido eliminar: “La cocina, ya no va. No va más la cocina. Bien por el culo (SIC) la cocina. Renuncié. Dije: ‘¡A la mierda la cocina!’”. Además, apuntó a sus ex compañeros: “Tendrían que haber eliminado a un ‘barat’. Yo ya renuncié, estoy en mi casa viéndolo tranquilo por YouTube”. Y finalizó: “A uno de estos tendrían que haber eliminado. ¡Mirá si me van a eliminar a mí! El jurado es un cagón”.