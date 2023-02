Fede Bal, sexo oral y el cruce entre su ex y Estefanía Berardi en vivo por los cuernos

Sigue la polémica por la separación de Fede Bal. Después de que se hicieran públicos los chats que la propia Estefanía Berardi negó en vivo en el piso de LAM, Sofía Aldrey se la volvió a picar a la angelita a través de su "vocera mediática" Yanina Latorre. El tenso momento que se vivió en el programa de Ángel De Brito y la cantada de truco que le mandó la ahora ex de Bal a la panelista.

Todo se dio después de que Berardi insistiera en negar su encuentro sexual con Bal, pese a que la propia Aldrey se encargó de difundir las captuas de Instagram que confirman el affaire.

“Me senté en la computadora de casa para mandar un mail. Me encontré con el Instagram abierto (de Federico Bal), no hackee nada. Lo vi, lo leí y es todo verdad. Que Estefi deje de mentir. Está todo grabado, no es un copy paste. ¿Por qué sigue negándolo? ¿Qué tiene que ocultar?”, escribió por chat a Latorre.

Las capturas difundidas por la ex de Bal no dejan lugar a dudas. "Tu cara de placer me la quiero tatuar en el pecho", le espetó el hijo de Barbieri, después de concretar el encuentro sexual con la panelista. "Ja, ja, viste", fue la respuesta que recibió de parte de Berardi, que cerró el mensaje con un emoji enamorado.

La constante negación de la panelista no hizo más que enfurecer a Aldrey, quien seguía el programa desde su casa y no tardó en escribirle a su vocera. Yanina le envió los mensajes al conductor y este dijo: “Está muy enojada (Aldrey). Me dice ‘estoy muy triste’. Y hace referencia un poco a lo que puso en sus historias de Instagram hace un rato. ‘Es un manipulador que da vuelta todo, como lo hizo con Sol (Báez) durante cuatro años. ¿Yo por qué voy a mentir? ¿Qué gano con esto? Odio estar expuesta de esta manera y en esta situación. No quiero fama, no quiero tele. No tengo nada que ver”.

Y continuó: “Yo no tengo nada contra Estefi. Son tantas que es una más del montón, pero es la más reciente y me indigna que siga mintiendo. Sólo quiero que se sepa la verdad de cómo él manipula y lastima. Acá terminó para mí. Ya está todo dicho. Esto no es un simple chusmerío de cuernos. Es un tipo patológico que usa a la gente y lastima”.

Pero no todo fueron cruces y escándalos. Durante el programa de LAM, también revelaron cuál es la técnica sexual de Bal, revelada por una de sus ex parejas, con la que levanta el actor.

“Acá una ex nos dijo su secreto, tiene una técnica muy buena para cierta cosa en la intimidad, lo contó Flor Marcasoli”, dijo Ángel de Brito y Yanina Latorre agregó: “Es verdad, hay un secreto tremendo”. Marcela Feudale, presente en el ciclo, consultó: “¿Sexo tántrico?”. Pero Latorre no se aguantó: “No, oral”. ‘’Bueno, no lo queríamos decir, pero a Yanina ya se le escapó”, cerró el conductor.

Berardi fingió demencia y dice que sólo es amiga de Fede Bal

Este escándalo comenzó el martes con Yanina Latorre en LAM, quien arrancó por ventilar los accionares sin escrúpulos del hijo de Barbieri. “Si querés te cuento tu viernes, tu sábado y tu domingo, relatado por vos y por Federico. Hermoso”, le dijo al día siguiente a Estefi Berardi durante un tenso cruce que protagonizaron en vivo en LAM, el programa en que comparten panel. Entre los mensajes a los que tuvo acceso, Latorre sostuvo que la conversación fue del último fin de semana, cuando ellos se vieron en Córdoba para cumplir con un compromiso laboral para el que habían sido contratados.

Berardi sostuvo que todo era fake. “Si tiene algo, los chats no son míos. No me voy a hacer cargo de algo que no me corresponde. Si fuera cierto diría la verdad, me llevo bien, todo bien, pero no”, fue contundente y contó que se instruyó con sus abogados para seguir el asunto por la vía legal llegado al caso de que aparezcan “supuestos mensajes”.

El jueves por la mañana, en medio de una conversación con saña y picardía, en Mañanísima, Carmen Barbieri ironizó con una pregunta: “¿Cómo es Fede desnudo? Porque no lo veo desde que es bebé”. Todos se rieron, Estefi respondió: Y, ¿qué sé yo? El dice que engordó un poco ahora, ¿viste? Le pasaron muchas cosas”. Pampito quiso insistir: “Yanina ayer hablaban como que los chats eran pornos, ¿qué hablaste con Fede que pudo haber llevado a la confusión?”. La mamá de Fede, copada con la situación de que se hable de su hijo, miró a su panelista y le dijo “¡Ah, si!”, esperando una respuesta sobre si estuvo o no con su hijo. No porque le importara la infidelidad, sino más por curiosa como cualquier madre. “No hay nada. Si tienen algo esos chats, no son míos”, dijo Estefi. Carmen preguntó cruzada de brazos: “¿Por qué ponés abogados?”. “Por que yo no me voy a hacer cargo de un chat que yo no soy. Que yo no hice”, declaró la panelista. Carmen la miró de reojo: Querés tapar la boca a las personas. Decís que no es cierto. ¿Vos estás negando totalmente esto?”

Ella quiso soltar el tema: “Fede es mi amigo hace un montón. No es la primera vez que me involucran”. En tanto, evitó responder cuando su compañero Pampito le preguntó si le parecía lindo el hijo de Carmen. “Sí, es lindo, pero no es mi tipo porque nunca me gustaron los hombres de la televisión, mediáticos. Prefiero alguien de bajo perfil”. Además, aclaró que no está en sus planes renunciar a LAM luego de la pelea de anoche, pese a que a partir de ahora puede haber “un clima turbio” con su compañera. “Yo hago mi laburo, punto. Tampoco es para tanto. Este tema es una pavada”, consideró.

Por otro lado, Carmen Barbieri contó que se comunicó con Fede Bal en medio de este escándalo y que le pidió que no se involucrara ni hablara al respecto. “Yo me la banco solo, y paso estas situaciones solo. No te metas, mamá”, le dijo el actor a su madre, quien además contó que ella fue quien le regaló el lavarropas con wifi mediante el cual Sofía Aldrey descubrió algunas de las infidelidades ya que él lavaba las sábanas a las tres de la mañana cuando las mujeres se iban de su casa.