Fede Bal y su prontuario de calcadas y escandalosas separaciones: "¿Todas estamos locas?"

Lo tildan de infiel, de celoso y hasta tuvo denuncias por violencias de género. El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal, pasó por todas en sus 33 años. Tras su batalla contra el cáncer de colon, muchos pensaron que la relación con su amiga de la infancia, Sofía Aldrey, finalmente le daría un poco de estabilidad emocional.

Su reciente separación, enmarcada en el escándalo de los chats que prueban sus infidelidades y hábitos en lo que al uso de lavarropas respecta, significó un déjà vu para muchos y es por eso que en BigBang nos tomamos el trabajo de recopilar cómo fue cada una de sus siempre mediáticas separaciones.

Tamara Gala

Tuvieron un breve romance en el verano de 2012 y se terminó cuando él fue participante de Bailando por un Sueño, con un escándalo por un supuesto embarazo perdido. En su momento, ella contó que “cuando cursaba el primer mes de embarazo”, Barbieri “le habría dado pastillas" que la hicieron "sufrir un aborto”. Cuando le preguntaron por la personalidad del actor, dijo según difundió Vía País: "Yo no sé por qué, pero no puede ser que todas estemos locas".

Stefy Xipolitakis

Cuando compartía la revista "Brillantísima" en Mar del Plata con su hermana, Stefy tuvo un breve noviazjo con Fede en el verano de 2013 que no terminó nada bien. La griega reconoció que la pasó muy mal, sumó que tuvo ataques de pánico y que tomó pastillas para dormir. "Yo tuve conflictos con él. Te psicopateaba mentalmente. Tuvimos una relación muy corta con Federico. (Él y Carmen) son personas que mienten, te quieren hacer quedar a vos como loco. Jamás en la vida lo conté", contó en el programa Incorrectas.

Barbie Vélez

El romance de Fede Bal y Barbie Vélez también comenzó en verano. Era febrero de 2015 cuando el actor publicó una foto de la hija de Nazarena Vélez con su gorra en la pileta de la casa que alquilaba en Mar del Plata. La historia no duró mucho más de un año, pero tuvo todos los condimentos: intensidad, pasión, toxicidad, denuncias cruzadas por golpes, hurtos, infidelidad y hasta calumnias e injurias.

La causa por violencia de género que le inició ella llegó a la Justicia, pero dos años después lo dejaron libre de cargo y culpa a Fede Bal. Él también la denunció a ella pero por daños y robo (la actriz habría dañado su departamento, robado su pasaporte, su celular y las llaves de su camioneta, y hasta intentó prenderle fuego su barba). La Justicia también absolvió a Vélez de las acusaciones del actor. Sin embargo y a pesar de esto, la guerra entre la familia Vélez y Fede Bal volvió a instalarse en los medios debido a que Nazarena Vélez, mamá de Barbie, lo llamó “asesino”. Entonces, Bal decidió aprovechar y la llevó a juicio oral a declarar por calumnias e injurias.

Nazarena Vélez se manifestó sobre el vínculo de su hija con el actor: “Tenían una relación toxica, de celos, se revisaban los celulares entre los dos y se puteaban. Bárbara no me dijo que la golpeó durante todo el noviazgo, sino durante el último tiempo que empezó a sospechar de la relación con Laura (Fernández)”.

Ahora bien, respecto a las infidelidades, a fines de 2016, Fede Bal se mostró a los besos en un boliche con la bailarina de Showmatch Daia Arlettaz, pero ellos lo negaron diciendo que era por “un falso compromiso”. Hizo lo mismo con Ailén Bechara con la que creó “una falsa boda”. No obstante, después, en la temporada de verano de 2017, Fede Bal tuvo un romance con Flor Marcasoli que se extendió hasta marzo de ese año. En su momento, Marcasoli comentó: "Federico se maneja mal y todos me matan a mí. Él es quien superpone las relaciones. Es mentiroso". Según la bailarina de Showmatch, el actor estuvo con ella hasta el 2 de marzo de 2017, ya que una semana después, Bal blanqueó su relación con Laurita.

Laurita Fernández

El romance entre Bal y Laurita Fernández comenzó también en la pista del Bailando y se confirmó en marzo de 2017. En ese momento, el actor tenía un affaire con Marcasoli y la bailarina con Fede Hoppe. Ante los crecientes rumores de romance entre ellos, el productor de Showmatch habría contratado un detective privado y los descubrió. Hoppe esperó a Bal en la salida del departamento de Laurita para comprobar con sus propios ojos la infidelidad. La relación de estos dos duró hasta junio de 2018 y, si bien hubieron muchos idas y vueltas en el medio, y después de su separación, él mencionó cuando finalmente terminó: “Me acusa de algo que no hice, pero la tengo que ligar y la ligaré”.

Durante esta relación también se habló de un affaire con Sol Pérez por lo que él había dicho sobre ella: “Vine con la más linda, a ver al mas grande (en referencia a River)”. Cabe recordar que también en ese momento, cuando estaba en pareja con Laurita, se habló de la relación de Denisse Romano, quien había sido pareja de Federico Bal pero cuando él estaba con Barbie. Ella fue detallista: “No sé cómo tiene el ganso”.

Sin embargo, se conoció que Laurita le había mandado un mensaje a Romano amenazándola: “Me parece que no entendiste la parte de 'deja de hablarle y hacerte la linda con mi novio'. Espero que ahora lo entiendas”. Luego, circuló que le había sido infiel también con Becky Vázquez, otra bailarina, pero del show "Magnífica" y durante el verano.

Bianca Iovenitti

Entre 2018 y 2019, Fede Bal se convirtió en trending al revelar un inesperado gusto a la hora de tener relaciones. Dijo en una entrevista que le gustaba tener sexo al aire libre: "No es una fantasía. Eso es algo muy lindo y alguna vez lo habré hecho. (...) Y cuánto más ventoso, es mejor porque como que sentís una libertad. Sentís que el cuerpo está liberado. Es como Adán y Eva. Claro que estamos hablando en una época de primavera o verano… en otoño, te la debo. Sino adentro y con estufita". Por ese entonces, jugueteó con el vinculó con Bianca Iovenitti tras invitarla a participar en un móvil junto a él: "Mi amor, vení acá".

Sofía Aldrey

La reciente separación entre Federico Bal y Sofia Aldrey se convirtió en el escándalo del verano. Tanto la forma en cómo ella se enteró, como los mensajes que le encontró con otras mujeres famosas y hasta las confesiones de querer tatuarse sus nombres en el pene, fueron algunos de los ingredientes de esta pelea cargada de erotismo y traición. Estuvieron juntos desde 2019 y en este verano se ventiló todo a través de la existencia de supuestos chats donde se involucran varias mujeres con las que Bal se relacionó: una fue Estefanía Berardi, integrante de LAM, aunque ella lo negó y acusó furiosa: "La difusión de supuestas e inexistentes charlas que se me adjudican por correo privado y chats privado resultan ilegales".

Así mismo, Yanina Latorre dio detalles de otro engaño que ocurrió en reiteradas ocasiones: la mujer en cuestión sería Claudia Albertario. "Yo tengo pruebas: lugares, fechas, fotos, chats. Todo. Hay mucha foto hot. Ella vio todo y por eso lo dejó. El tema es la humillación, la nombra mucho. Le miente a las minas, les dijo que había cortado y no. Siempre la hacía quedar mal. A algunas le decía 'te amo, me voy a tatuar tu nombre en mi pito'", dijo Latorre. En enero, Bal se habría vuelto de Carlos Paz para ver a Albertario y entre mensajes salieron a la luz algunos muy picantes: "Él le pide una foto (a Claudia) y ella le manda una de sus nalgas. Él le dice '¿Dónde estás?', 'En el auto, en un parking (estacionamiento) me van a violar' y le manda otra foto más (de su cola). 'Te lo voy a morder', le dice él y ella le responde: 'Necesito'".