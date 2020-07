Federico Salles y Cande Molfese no convencieron en el Cantando: que dijo el actos tras las críticas

El ex actor de ATAV Federico Salles y Cande Molfese se presentaron por primera vez en la pista del Cantando 2020, y a pesar de que para muchos tuvieron una buena performance, al jurado no le convenció el espectáculo y fueron bastante críticos con la pareja.

Federico Salle y Candelaria Molfese debutaron en el Cantando.

"Estoy nerviosa, contenta y agradecida. A mí me encanta cantar y tengo un compañero espectacular", dijo luego de ingresar Molfese, quien participó hace varios años en el programa infantil Violetta.

"Estoy feliz de estar acá con Cande, estamos muy felices de estar en esta aventura"; agregó por su parte Salles.

Sin demasiada previa, la pareja decidió directamente ponerse a cantar, y vestidos de gala, interpretaron el conocido tema de Rosana, Si tu no estás aquí. Sin embargo, a pesar de que obtuvieron un buen puntaje, las devoluciones no fueron las esperadas.

La primera en hablar fue Nacha Guevara, quien decidió ponerle a la pareja un 7, luego de decir que al show le faltó corazón. "Fede canta muy bien y se llevan muy bien, pero estuvieron muy pendientes de las notas y los arreglos. Correcto siempre es el punto de partida, no de llegada. Hoy estuvo muy correcto y ustedes pueden hacerlo mucho mejor, con más corazón. Siendo actores están entrenados para eso", expresó.

Por su parte, Karina "La Princesita" comentó que coincidía con el pensamiento de Nacha, y que esperaba emocionarse mucho más por lo que dice la letra del tema. "Estoy contenta de que el público pueda conocer a los verdaderos talentos. A Cande ya la conocen muchos por Violetta, pero que Fede esté acá es genial, porque esta es una gran plataforma. Sentí que Cande tuvo algún problema de tensión en el cuello.Debería trabajar más el vibrato y que no queden caladas las notas al final de las frases", sumó y puso como puntaje un 8.

"A Fede lo conozco desde que era un niño. Yo soy un hombre de teatro, por eso no puedo entender cómo no interpretan. No sentí matices, no sentí un diálogo de amor, le faltó ternura. Bajen, menos es más. Los dos son muy talentosos. Tendrían que matizar para que cuando venga el agudo fuerte, no vengamos de mil aguditos, y que nos sorprenda", agregó a su vez Pepito Cibrián, quien puntuó a la pareja con un 8.

Hacia el final, luego de quejarse porque siempre tiene poco tiempo para hablar, Moria Casán felicitó a los artistas por su look, aunque les aclaró que no la conmovieron para nada.

"Me parece que hay un prejuicio en la comedia musical que es la falta de expresividad. Les falta corazón a casi todos. La gente que hace comedia musical también es prejuiciosa con los cantantes, porque se creen más formados. Yo los escuché y no me pasó nada. Me distrajeron los bailarines de atrás que casi se caen dos veces", aseguró.

Luego de las fuertes devoluciones, Salles utilizó su Twitter para agradecerle a todos por el apoyo y por los hermosos mensajes. "Anoche debutamos con Cande Molfese en el cantando 2020 y fue un bautismo cargado de emociones! Espero que lo hayan disfrutado y que nos sigan acompañando", escribió.

Lo cierto es que muchos fanáticos de la pareja se mostraron disconformes con la nota que obtuvieron los artistas, y hasta el nombre del ex actor de ATAV se volvió tendencia por los comentarios en contra de las críticas que recibieron en las devoluciones.

"El jurado no valora a Fede Salles y ni Cande Molfese. El programa no los merece. Nacha que les pone un 7 cuando a Lola Latorre le puso un 8. Deberían tener el puntaje mas alto", escribió una seguidora, y otra agregó: "A Lola le pusieron un alto puntaje y súper desafinó y anoche Fede Salles y su compañera se cantaron todo y le pidieron actuación".