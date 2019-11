Feinmann desbocado: trató a Víctor Hugo Morales de "mal nacido" e "hijo de p..." en su editorial

Es fácil darse cuenta que Eduardo Feinmann y Víctor Hugo Morales están ubicados en veredas opuestas, tanto en cuestiones políticas como en la vida misma. En un término claro y popular, ambos periodistas están separados por la tan famosa grieta. Pero esto quedó más que claro cuando el conductor de A24 hizo una dura editorial sobre Mario Vitette Sellanes, en la que terminó insultando al periodista afín al kirchnerismo.

Todo ocurrió cuando Feinmann decidió hacer una editorial del libro que está por sacar el ladrón uruguayo que fue parte del Robo del Siglo, que además está por llegar a la pantalla grande en breve con el film que tiene como protagonista a Guillermo Francella. En ese momento, el periodista de América hizo una dura crítica para con Vitette y su libro.

"Este delincuente, terrible hijo de su madre, escribe un libro en primera persona contando sus orígenes y como choreaba, Ahora trabaja en su ciudad natal como joyero disfrutando de los miles millones dólares que le robó a los ahorristas y gente trabajadora", afirmó.

Pero minutos después, Feinmann se detuvo en el prólogo libro, el cual fue escrito por Víctor Hugo Morales, y no tuvo reparos en ir contra el ex periodista de C5N: “Una cosa es él y otra quién escribe el prólogo: Víctor Hugo Morales, quien fuera un gran relator de futbol y que en la época del kirchnerismo se convirtió en un relator del relato".

Y siguió: "Lo que hace en el prólogo es ensalzar la figura de este delincuente. Dice que 'cuando roba a los ricos, alguien puede pensar que al fin de cuentas es un pequeño impuesto que paga aquel que se sirve de un sistema que estafa a millones'. ¿Esto puede salir de la cabeza de un bien nacido? No, es de un mal nacido ".

@edufeiok hace mil editoriales más y decime "hijo de su madre" que ya dije NO TE DOY MAS ENTREVISTAS avísale a tus productores para que no insistan y no me llamen @A24COM Ah, ya que estamos entre vos y yo DALE EL CREDITO AL PERIODISTA @nievaleo de la nota en tu editorial MARACA