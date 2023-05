Feinmann habló por primera vez de su hija Esmeralda: “Me cargan con que va a ser zurdita y charutera”

La vida de Eduardo Feinmann cambió para siempre el 2 de octubre de 2021. Ese día, Lucía Auat, su pareja, dio a luz a Esmeralda, su primera hija, y así conocieron a un amor inquebrantable. El conductor de LN+ y la abogada mantuvieron su romance en secreto durante muchos años (ya que había comenzado en 2017) y lo mismo hicieron con el embarazo y la llegada de su beba. ¿Cómo se conoció la noticia de la paternidad de Feinammn? Por Mauricio Macri.

Durante una entrevista, el ex presidente y líder de Juntos por el Cambio le mandó saludos al conductor. Y ahí se supo que había sido padre. De ahí en adelante, Eduardo volvió a hablar sobre el tema. También contó que su mujer era oriunda de Santiago del Estero y se habían conocido por miembros de Cambiemos, que en el momento de la presentación aún estaban en el poder.

En las últimas horas, Feinmann visitó el programa de streming Doble Mérito y rompió con un pacto que se había hecho así mismo hace mucho tiempo: habló de su vida privada. En ese contexto, habló sobre la rutina familiar desde el nacimiento de Esmeralda. “La llegada de mi hija no cambió nuestros horarios. La casa se adaptó un poco a mí, también. Pero lo que pasa es que es una disciplina: levantarse a las 4 de la madrugada es una disciplina, como hacer un deporte. Me acuesto a determinada hora”, afirmó en la nota.

Y continuó sobre su rutina: “Nunca me duermo después de las 11 de la noche, trato de hacerlo antes... Pasa que termino en la tele 8 y media, hasta que llego a casa, como algo... Y dormir no es apoyar la cabeza y te dormís, es imposible. En cuanto a mi hija, está durmiendo bien. Se duerme a las 9 de la noche y se levanta a las 7 y media, es un relojito”.

De inmediato le preguntaron cómo se prepara como padre frente a las rebeldías que suelen tener los niños y adolescentes. Fue ahí que confesó: “Me pasaba cuando yo era chico con mis padres. Yo era complicado. Muy complicado. Era complicado. De chico y en la adolescencia también. Era un chico bravo, pero no de pelearme... Siempre los hijos tratan de pelear con los padres”.

En ese contexto, relató lo que su padre decía sobre su trabajo: “A mi papá no le gustaba nada que yo haya querido ser periodista. Fue un acto de rebeldía seguir lo que él no quería. Él me decía que no es trabajo hablar en una radio, en un canal de televisión. Que eso era ‘de vago’. Después, con el tiempo, me pedía por favor que no trabaje tanto”.

Y ahí sorprendió con las primeras actitudes en el jardín de infantes, ya que va a sala maternal y entre risas dijo: “Ya llegó la primera comunicación del colegio. Parece que la niña tiene alguna cosa particular: le roba las galletitas a sus compañeros”. Y completó: “Es muy chiquita, tiene un año y medio, ni sabe lo que es quedarse con lo de los demás, no tiene ni idea”.

Por otro lado, le dijeron que haría si un día lo llaman y le dicen que su pequeña “tomó” el jardín. Entonces, sonriendo, Eduardo lanzó jocoso: “Y, voy a tener que mandar un móvil y hablar con ella como presidente del centro de estudiantes… Bueno, (Jorge) Lanata dice que me va a pasar eso. Me carga con que Esmeralda va a ser zurdita y charutera. Y bueno, todo puede ser”.