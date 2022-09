Feinmann se burló en vivo de un nene con autismo: sus otros repudiables comentarios

Eduardo Feinmann lo hizo de nuevo. Si bien toda su audiencia ya está acostumbrada a la cantidad de fake news que comparte a diario en sus redes sociales, el periodista de América TV dio un paso más allá y demostró que también carece de completa sensibilidad al tratar de ser "gracioso" frente a un chico con autismo, luego de que éste le contara que debido a su condición se toma las cosas de manera literal.

Todo ocurrió anoche en el programa que el periodista conduce por la pantalla de LN+: "El Noticiero de LN+". Allí estuvo como invitado el pequeño Ian Galo Lescano, un pequeño de tan solo 9 años que se hizo popularmente conocido gracias a sus perfiles en las redes sociales. En esas plataformas, el nene relata su vida cotidiana y cuenta cómo es vivir con trastorno del espectro autista. Además, busca concientizar sobre la "neurodiversidad".

Acompañado por su madre, Ian mantuvo una distendida entrevista con Feinmann donde trataron todos estos temas y más. Y durante aquella conversación, explicó en más de una ocasión que "las personas autistas a veces somos muy literales, por ejemplo, no entendemos los chistes". El conductor de LN+ tomó nota de esta frase y al finalizar la entrevista, decidió ponerlo a prueba: le hizo un polémico chiste a Ian.

Feinmann miró fijamente al nene que estaba al lado de su mamá y le dijo en tono sarcástico: “Me van a matar, me van a echar del canal. Vas a lograr que me echen del canal. Mirá, Ian, hay un señor ahí que dice que me van a cortar la cabeza”. No conforme con esto, el conductor le hizo la seña de corte en su cuello en alusión a que se habían excedido en los tiempos de la entrevista y del programa.

La reacción de Ian no se hizo esperar y, en medio de un estado de pánico, comenzó a pedir a los gritos que “por favor" no lo hagan nada al periodista. Ante los crecientes nervios del niño, que se puso de pie y comenzó a gritar, su madre lo contuvo con un abrazo y le dijo que se trataba de un chiste. “¡Ay, es que soy muy literal! ¡Perdón!”, insistió el niño, ya sonriente.

La secuencia generó todo tipo de críticas hacia Feinmann. De hecho, muchos se mostraron sorprendidos que un hombre de 63 intentara que un nene de tan solo 9 pase por un mal momento. Si bien intentó ser un chiste, para la gran mayoría de los internautas fue totalmente desacertado y fuera de lugar. Esto obligó al propio conductor a salir a responder a las críticas y compartió un audio que Ian le envió para demostrar que todo había quedado "bien" entre ellos.

Incluso, Feinmann le contestó a un seguidor que lo tildó de "facho" y lo había cuestionado por su chiste, y aclaró: "No lo sintió así Ian”. "Hola Feinmann, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos, la verdad te quiero mucho. Muchas gracias por hablar de autismo, te mando besos y te quiero”, le dijo el niño de 9 años, quien incluyó hasta el ruido de un beso en el mensaje, durante el un audio de 16 segundos que el propio niño le mandó después de la insólita situación.

Feinmann ya nos tiene acostumbrados a ser el rey de la polémica, ya que en los últimos años ha protagonizado una infinidad de escándalos por los que se ganó el repudio de muchos y que lo obligaron a salir a disculparse con el tiempo. Por ejemplo, en octubre del 2020 realizó un desafortunado comentario sobre los muertos por coronavirus. En detalle, el periodista comparó a los fallecidos por COVID-19 con los desaparecidos de la última dictadura militar.

Primero fue en su cuenta de Twitter: "Ahora sí son 30 mil". El repudio ante un aparente intento de cuestionar la veracidad de los datos de la dictadura fue inmediato. Pero parece que poco le importó. Es que después publicar ese mensaje con la cifra de muertos que alcanzó el país en esa época, el conductor redobló la apuesta: "Llegamos a los 30.071. Llegamos a los 30 mil, esta vez sí 30 mil", lanzó en su programa.

Ante tanto repudio, el presentador aclaró en otro tuit: "En Argentina no hay nada que festejar. 30 mil son un drama, en la genocida dictadura o ahora en democracia, con la nefasta política sanitaria en la pandemia, del gobierno de Alberto y Cristina". En mayo del 2021 volvió a protagonizar un nuevo escándalo por el que tuvo que pedirle perdón al presidente Alberto Fernández. ¿Qué hizo Edu? Se hizo eco de una "fake news" y difundió información incorrecta.

En la foto a la que se refería Feinmann y por la que tuvo que disculparse aparecía el presidente Alberto Fernández junto a la tripulación de un avión de Aerolíneas Argentinas. El periodista se mostró indignado por esta foto ya que ninguno tenía barbijo y se encontraban en la cabina del avión sin distancia. "Por eso hay que cerrar los colegios y a partir de las 20.00hs, todos en casa. No hay que juntarse y además hay que usar barbijo, el distanciamiento, lavarse las manos y ventilar, ¿Palabra de quién? Del presidente de la República. Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago", había despotricado el periodista en su programa sin darse cuenta que estaba reaccionando a una foto del año 2019.

Y agregó: "Es indignante porque gobiernan con el ejemplo". Su editorial tuvo que ser desmentida en sus redes y Feinmann estuvo obligado a pedirle disculpas al jefe de Estado. "Ayer mostré esta foto. Era del 2019. No era del actual viaje presidencial. Pido mil disculpas a los pilotos de Aerolíneas Argentinas y al Presidente @alferdez", fue el tuit que publicó más tarde. Pero si de fake news hablamos, Verónica Llinás estalló contra el conductor de LN+ en abril de este 2022 por un mensaje que el periodista le adjudicó. "Después de 4 años de hambruna neoliberal, al fin podemos volver a un cine clasista, combativo, anti fachos y contra cultural", reza el mensaje que le fue atribuido, erróneamente, a la actriz.

De acuerdo con la errónea información de Edu, aquel mensaje había sido escrito tras la asunción de Alberto como presidente. Molesta por lo ocurrido, Llinás acudió a sus redes sociales y decidió, amablemente, pedirle al conductor que chequeé la información y le pida disculpas por el error. "El tweet en cuestión es un fake. No expresa mi pensamiento ni corresponde (en su tono desaforado, en su poco rigor gramático y ortográfico) a la manera en que elijo expresarme habitualmente. Contrariamente a lo que allí se sugiere, nunca he demostrado militancia partidaria. Ni kirchnerista ni de ningún otro partido", explicó.

Como el periodista decidió hacer caso omiso e ignoró por completo su pedido, horas más tarde la propia actriz redobló la apuesta, dejó a un costado su lado más cortés y cargó con furia contra los conductores de LN+: "No pidieron disculpas ni @JonatanViale ni @edufeiok por burlarse de mí con un tweet falso. Y eso que los traté con todo el respeto que no se merecen. Tal vez si los hubiera llamado Eduardo Fakeman y Gordito Llorón habría tenido mas visibilidad. Pero no, me parecería mas a ellos".Finalmente, sostuvo que "un país sin cultura es un país embrutecido y básico" y cerró: "Es un rebaño fácilmente manejable a fuerza de operaciones y fake news"