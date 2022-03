Felipe Fort usó la cuenta de Twitter de Ricardo para anunciar el gran cambio que hará en la empresa de chocolates

Tras la muerte de Ricardo Fort, su cuenta de Twitter se convirtió en un espacio virtual revisitado por miles de usuarios. En ese lugar, el mediático chocolatero dejó plasmadas para la eternidad diversas frases que, todos los días y ante cualquier situación, son retuiteadas por sus seguidores.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Los tuits más famosos de Fort van desde el “Bueno me voy fuera del Twitter porque parece que se conectaron todos los pelotudos juntos. Hablen entre ustedes a ver si llegan a un acuerdo”; “Yo no puedo creer lo que ve”; “Me está agarrando otra úlcera. No puedo verlo más…”; hasta “Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida… La La La La!!!!”, “ganó quien tenía que ganar” y el simple “feliz navidad para todos”.

Esas frases se convirtieron en memes y causan mucha gracia en la comunidad virtual. Por eso, desde hace un tiempo, Felipe comenzó a reutilizar la cuenta de su papá, que tiene más de 500 mil seguidores, para homenajearlo. Pero ahora fue un paso más allá y con los 18 años recién cumplidos, se sumó a Fel-Fort y presentó una de las modificaciones que le hará a uno de los productos más populares.

Instalado en una de las torres más caras de Miami, adonde compró un piso entero, Felipe publicó un tuit en la cuenta de su padre y le adjuntó una foto. Los seguidores quedaron encantados con la nueva noticia que ya era un secreto a voces en la compañía.

“…ASI QUE QUERÍAN EL MARROC MÁS GRANDE…??? BUEH… JAJAJAJAAJ… 300.000 LIKES A ESTE TWITT.. Y EMPEZAMOS… #MARROCXL . DALE RT A ESTE TWEET NO SEAS PEDORRO.. JAJAJAJ.. ESTAMOS TRABAJANDO PARA UD”, reza el tuit, en el que Felipe copió el estilo de Ricardo al escribir con letras en mayúsculas y muchos JAJAJA. También le sumó una foto de Fort en donde se lo ve sirviendo un café en un bar.

Las ideas de Felipe para modernizar los chocolates

Hace un tiempo, Felipe ya había contado los proyectos que quería desarrollar en la empresa. Lo había contado a través de una entrevista en YouTube: "En unos meses, el Marroc va a ser cuatro veces más grande y cuatro veces más rico; pero más caro, es lo que hay". Y también había dicho que pensaba cambiar las frases del Dos Corazones por expresiones conocidas de su padre como “Maiameee”, “Cortaste toda la loooz”, “¡Sacá la mano de ahí, carajo!”, “Te vas a quedar electrificada, loca”, “Yo no manejo el rating, yo manejo un Rolls Royce”, o “Basta, chicos”.

Pero eso no es todo. El heredero también confirmó que cuenta con el apoyo de su familia para lanzar una nueva golosina creada por él mismo: "Es un secreto de la empresa que ya va a salir, pero por ahora puedo decir que tiene que ver con el dulce de leche y con los chocolates".

La entrevista se realizó en septiembre del año pasado, cuando el adolescente todavía vivía en la Argentina junto a su hermana Martita y su tutor, Gustavo Martínez, quien se suicidó en febrero al arrojarse del piso 21 del departamento que compartían.

Durante la grabación, Felipe respondió las preguntas de los seguidores del canal de YouTube:

-¿Saldrías con una seguidora?

-Sí, ¿por qué no? Nunca se me dio

-¿Cuál es el recuerdo más loco o divertido que tenés con tu papá?

-El recuerdo más loco que tengo con mi papá fue acá. Estábamos en casa, yo estaba durmiendo y me dijo: 'Muchacho, tenemos que irnos de viaje'. En dos segundos organizó un viaje sólo de chicos. Nos fuimos a Miami con él, Gustavo, los de seguridad, todos. Fuimos a Disney y la pasé de diez.

-¿A qué edad te diste cuenta de lo que generó tu papá?

-Hace un año, porque me lo empezó a decir la gente. Y lo aprecio.

-¿Seguís teniendo los tapados de tu papá?

-Sí, los tengo todos en bolsas de tapados. Están guardados y no los uso. ¡No usen tapados de piel, está mal!

-¿Cuál es tu chocolate favorito?

-El Feeling. Cuando me voy a dormir tengo un agua y una cajita de Feeling en la mesita de luz.

-¿Podés comer chocolate cuando vas a la fábrica?

-Sí, cada vez que voy doy una vuelta por la fábrica entera. Están como en las cintas. Obviamente me tengo que poner guantes y gorro.

-¿Si pudieras elegir entre vivir sin que nadie te reconozca o expuesto como tu papá?

-Elegiría la de vivir sin que nadie me reconociera, ni a mí, ni a él. Preferiría una vida más tranquila, sin lugar a dudas.

Felipe también reconoció que manejó sólo una vez el emblemático Rolls Royce de su padre: "No me gusta el auto, por lo grande que es. Es muy difícil de manejar, por eso lo saqué sólo una vez".