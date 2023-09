Felipe Pettinato pidió "paredón" para los menores que delinquen y lo liquidaron en las redes

El perfil disruptivo e impulsivo de Felipe Pettinato otra vez volvió a jugarle una mala pasada. El hijo del ex saxofonista de Sumo, Roberto Pettinato, utilizó sus redes sociales para dejar expresiones de odio, en el marco de una campaña electoral cargada de consignas derechistas y postulaciones intolerantes contra los menores de edad que delinquen y hasta pidió la pena de muerte para ellos.

"¿Menores de edad criminales? ¡Adentro! Paredón", escribió el joven en un tuit que minutos después, tras haberse arrepentido, borró. Aunque no fue lo único que declaró al respecto, ya que minutos antes evocó al padre de su padre, quien fue director nacional de Institutos Penales en el primer gobierno de Juan Domingo Perón, y también puso en pie la Escuela Penitenciaria de la Nación.

"Mi abuelo estaría orgulloso de que empiecen a limpiar las cárceles, con pena de muerte. No da para más...", escribió sobre el hombre también llamado Roberto, quien logró llegar a inspector general del Servicio Penitenciario Federal, además de director nacional de la Penitenciaría. Las respuestas en su contra que recibió por la publicación fueron muy duras y críticas contra él, aunque lejos de atacarlo por su expresión política, se centraron en las causas judiciales que lo tienen como testigo y procesado, respectivamente.

La conflictiva aparición de Felipe se da tras más de un año y medio sin actividad en su cuenta de Twitter, la cual abandonó algunos meses antes del incendio en su departamento en el cual falleció el neurólogo Melchor Rodrigo de 44 años. Por el caso no tiene ninguna imputación vigente, aunque el informe toxicológico del Cuerpo Médico Forense que se le realizó a la víctima determinó que su cuerpo contaba con "metilfenidato, clomipramina y zolpidem" al momento de su fallecimiento.

Los tres medicamentos afectan el sistema nervioso central, según el informe que firmó la perito Flavia Vidal. “Tanto en el metilfenidato como la clomipramina presentan efectos cardiotóxicos, incluso a concentraciones terapéuticas, pudiéndose sumar los efectos cardiotóxicos", explicó la profesional en aquel entonces.

"Con la sinergia y potenciación de los psicofármacos, sumados a la hipoxia tanto ambiental como la ocurrida por la inhalación de monóxido, más la inhalación de humo con diferentes sustancias las cuales forman parte del mismo, podría haberse dado una sumatoria de efectos que podrían causar la depresión respiratoria, toxicidad cardíaca y muerte súbita", detalló Vidal en el informe.

Por otro lado, sí hay una causa que amenaza con privar de la libertad al hijo del conductor es en la que está procesado por un presunto abuso carnal a una menor de edad. El hecho ocurrió en marzo de 2018, cuando, según la acusación, acosó a la hermana menor de 15 años de Sofía Colasante, quien fuera su pareja en aquel entonces.

"Me río para no llorar... por las víctimas que sufren eso realmente. No tengo nada para decir. Lo que haya para decir lo dirá mi abogado", declaró Felipe cuando se hizo público su procesamiento. "No me acuerdo mucho, y lo que me acuerde, si me lo preguntan en un juicio, que no va a existir, lo único que les puedo garantizar y jurar por que se muera mi hija Juana Michela, que yo de todo esto soy inocente", remarcó.