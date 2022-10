¡Feliz cumple, Lali! Seis motivos por los cuales esta piba es todo lo que está bien

Lali Espósito festeja hoy sus 31 años y, como era de esperarse, sus millones de fanáticos se volcaron a las redes sociales para desearle un feliz cumpleaños. Además de los saludos de los famosos, la cantante, productora y actriz sumó cientos de miles de dedicatorias que llegaron de todas partes del mundo. Y es por eso que en BigBang decidimos enumerar al menos cinco motivos por los cuales consideramos que Lali es todo lo que está bien.

Abandonó el "aparato de la industria" y se lanzó ella sola como solista

Después de abandonar con éxito la banda Teen Angels (que surgió como un satélite de la exitosa tira Casi Ángeles), Lali apostó no sólo a su carrera como actriz, sino que en 2013 tomó la decisión de lanzarse como solista.

Si bien recibió muchas ofertas por parte de los principales sellos discográficos de la región, Lali lo hizo todo sola y a pulmón para evitar que la "enfrascaran" y convirtieran en un "producto" condicionado por el marketing.

El tiempo le dio la razón: sus cinco discos la rompieron, rompió fronteras y la rompe no sólo en la región, sino que además desembarcó en el mercado hispano de Estados Unidos y en Europa. ¡Grosa!

Apoya todas las causas que buscan seguir ampliando derechos

"No puedo dejar de ser yo, ni de decir lo que pienso; por más que tomar posiciones públicas en este tipo de debates no es precisamente lo que te recomiendan los representantes", reconoció tiempo atrás, cuando le preguntaron si había sufrido alguna "consecuencia laboral" por su expreso apoyo a la legalización del aborto en la Argentina y en el mundo.

"Me parece que cuando hay un marco legal, que es lo que se esta discutiendo, es pensar en esas mujeres, porque nadie puede saber mejor que esas mujeres qué es lo que viven. Hay que hacerse cargo de que esto que pasa en la sociedad, pasa desde el año cero, está en el marco legal en otros países desde hace 30 años. Hay que hacerse cargo, no hay que hacerse el ciego, en este país pasa esto. Hay que darle un marco legal, ponerle un poco de luz, no estar más en las sombras. Banco a todas esas mujeres que están poniendo su cara y su tiempo en ir al Congreso y luchar por esto, debería ser mucho mas fácil. Es mi humilde opinión", aportó, mientras aún se debatía el proyecto en el Congreso.

Abanderada indiscutida de la libertad del goce y la diversidad sexual

Semanas atrás, durante una entrevista en el programa Nadie dice nada, de Luzu TV, la jurado de La Voz contó que, en el último tiempo, se dio cuenta que es bisexual y relató cómo fue el largo camino que debió sortear para aceptarse a sí misma antes de hacerlo público.

Al ser consultada sobre su relación con las mujeres, Lali dijo: "Fui, de manera inconsciente, compartiendo a través de mi música y con la gente, mi propio descubrimiento sexoafectivo, mi manera de sentir mi sexo, y de sentir amor en el formato que sea".

Y sumó sobre las relaciones que tuvo con diferentes chicas durante su estadía en España: "Mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías, conmigo misma, no para el afuera, me mentía un montón”. Y completó: “No aceptaba un montón de cosas que me gustaban, que quería... por ejemplo, que me gustaban las minas, o que tenía como una dualidad".

En ese sentido, habló de los noviazgos que tuvo con hombres y que nunca se atrevía a dar ese paso con mujeres. "Como que siempre separaba que me gustaba una chica, pero me ponía de novia con chabones”, explicó. Y sumó: “De manera inconsciente también, es que yo era la construcción de la chica de la tele, que era políticamente correcta... En los últimos años me di cuenta que en mi música yo necesitaba ser más franca".

La lucha contra el acoso sexual y el hostigamiento

Además de su defensa a toda ampliación de derechos, en los últimos días Lali fue noticia en España al interpelar con crudeza a un televidente que le escribió para que lo ayudara a conquistar a una chica a la que, en realidad, estaba acosando.

De un tiempo a esta parte, se sumó como una especie de colaboradora del programa El Hormiguero, que conduce Pablo Motos. "Atención a ésta. No he puesto ninguna censura porque tiene que ser lo que venga". Y comenzó a leer: "Estoy enamorado de mi vecina Blanca. ¿Qué me recomiendas que haga para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio. Por eso no sé qué hacer”.

Y la carta siguió: “Por favor, ayúdame. Sólo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda. Raúl". Fue entonces que los muñecos que forman parte del programa intentaron hacer humor haciendo un juego de palabras con Blanca, la mujer que sufría el acoso: "Pero Raúl es negro". Entonces el conductor dijo: "¡Eres tonto! Guarda silencio un momento".

Entonces, Lali tomó la posta y dijo: "Está buenísimo Raúl que hayas mandado este mensaje porque regalas a todos en el programa más visto de la televisión lo que es un acosador. Él mismo cuenta que el tipo invita a salir a su vecina, ella le dice que no, su vecina llega al punto de denunciarlo. Es decir, esto llega a la justicia”.

Y explicó: “Él se jacta de haberlo ganado, no me sorprende nada que la justicia no apoye a las mujeres en esto, y, de pronto el tipo le insiste de nuevo para salir. Buena onda pone al final... Así que, la verdad que para mí esto es un claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Está buenísimo que las niñas que están al otro lado vean esto y entiendan que un ramo de flores no justifica la violencia, que es el gesto de insistirle a nadie. Entonces, querido Raúl, no es no, es lo que tengo para decirte a ti. ¡No es no!".

Nunca se olvidó del barrio, ni se creyó una diva

"Nací con brillo, pero sin dinero", canta Lali en una de las canciones que integran su cuarto disco. ¿El videoclip? Lo grabó en su Parque Patricios natal. "La sociedad es muy dura con los chicos con talento que no tienen las herramientas que se supone que son las que te llevan rápido a un cierto lugar o a ese objetivo que tenés. Yo hice oídos sordos a eso y soy re consciente de que lo hice, pero fue porque adentro de mí no había un impedimento. Sabía que de alguna u otra manera, iba a ser eso. Después, te la cambio: empecé de tan chica, que esta cosa del oficio, de la cultura del trabajo, se me tatuó enseguida. Entonces, en mi adolescencia/ adultez, cuando empecé a trabajar muy fuerte, siempre tuve una visión muy de laburo, de darle, de buscar, de hacer. Y desde un lugar muy consciente de que estoy trabajando. Eso no es que me despegó de ningún sueño sino que me dio el entendimiento de que yo trabajo para lograrlo", aseguró.

"Creo que debe haber algo innato en no necesitar ninguna locura. De verdad, no tengo la necesidad. Y cuando veo gente que está en esa, me choca tanto que mi cuerpo y mi mente no van para ahí ni aunque me pongas el éxito más grande adelante. No me hallo, no me gusta esa manera. No sé lo que debe ser ser Messi, andá a preguntarle a él qué es ese nivel de estrella...", sumó.

Lucha contra la discriminación y contra el bullying

La ex Casi Ángeles se muestra cercana a sus raíces, totalmente empática con sus seguidores y se tomó este año unos minutos de su agobiante agenda para dedicarle un emocionante mensaje a Agustina, una nena de apenas seis años cuya historia la conmovió.

La tía de la pequeña compartió en las redes sociales un video donde se la puede ver a la nena rompiendo en llanto por el bullying que recibe en una escuela en Mendoza "​Dios mío qué está pasando!!! No lo quería hacer público! Pero basta!!! Ella es mi sobrina y recibe bullying todos los días en la escuela!!! Tan sólo tienen 6 añitos!!! Basta de Bullying!!!", manifestó Mariela Paz, la tía de la menor, junto a las imágenes.

La publicación fue hecha en Facebook y no tardó en generar polémica, despertando bronca y enojo de parte de los internautas contra aquellos que hacen sufrir a Agustina. Pero Lali fue un paso más allá, consiguió contactarse con la familia de la nena y le armó un video con un mensaje que seguramente emocionó a más de uno. “Agustina, yo soy Lali, no sé si me conoces, pero yo sí a vos. Me encantaría ser tu amiga. Quiero decirte que sos muy especial, sos una reina total”, expresó.

Con el deseo de levantar el animo a la pequeña Agus, la artista agregó: "Quería decirte que sos muy especial, sos una reina total. Y no hay que llorar, hay que estar contentos porque uno siempre tiene que amarse. Y uno tiene mucha gente que lo quiere, mirá la mamá que tenes y la gente que tenés alrededor. Yo me estuve enterando de todo, Agus. Mandarte mucho amor, me enteré que sos hermosa, que te gusta bailar, pintar, y hacer de todo".