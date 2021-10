Fernán Mirás internado en terapia intensiva: sufrió un aneurisma y le colocaron un stent

El ámbito del teatro y la televisión está preocupado. Anoche se supo que Fernán Mirás tuvo una aneurisma cerebral y debió ser internado de urgencia en el Sanatorio Los Arcos, ubicado en el barrio porteño de Palermo, en donde le colocaron un stent y se encuentra internado en de terapia intensiva.

El jueves al mediodía, el actor de 52 años comenzó a sentirse mal. Una ambulancia acudió a su hogar y, por presentar diversos síntomas, lo trasladaron de urgencia a la clínica. Durante todo el día, le realizaron diversos estudios hasta que los médicos confirmaron que había sufrido un aneurisma.

En horas de la noche, el grupo de doctores que atendió a Mirás decidió colocarle un stent y mantenerlo en terapia intensiva para seguir su evolución minuto a minuto. Por el momento, no emitieron ningún comunicado sobre su estado de salud. Aunque Pablo Echarri, quien fue a verlo a la clínica, dijo: "Tuvo un dolor muy fuerte de cabeza a la mañana. Con su pareja accionaro rápido y sirvió. Está en terapia pero de buen humor. Tendrá que quedarse internado por más de 20 días".

La noticia trascendió después de que la cuenta oficial de Twitter del Teatro Multiteatro, donde Mirás protagonizaba ART, junto a Mike Amigorena y Echarri, con dirección de Germán Palacios y Ricardo Darín, publicara: “ART suspende su función de esta noche. Ante un sorpresivo cuadro que afecta la salud del actor Fernán Mirás lamentamos suspender la función de hoy. Las entradas se canjean o devuelven por los mismos canales por donde fueron adquiridas”.

La obra estaba a punto de despedirse por unas semanas el domingo 17 octubre, para retomar las funciones a partir del 12 de enero, aprovechando la temporada de verano 2022 de la noche de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, es no sucederá. La producción suspendió la temporada de ART.

“Ante el cuadro de salud que atraviesa el actor Fernán Mirás, informamos que la actual temporada de ART queda suspendida. Todas las entradas vendidas hasta el domingo 17 -ya en poder del público- deben ser devueltas por los mismos canales por donde fueron adquiridas”, detallaron desde la cuenta del Multitabaris.

En noviembre, Fernán iba a continuar con una gran pasión la dirección de cine. De hecho, se preparaba para dirigir su segunda película: By pass, casi muerta, protagonizada por Natalia Oreiro y Juan Minujín. La adaptación del largometraje vasco que lleva el mismo nombre y que en 2013 tuvo 15 nominaciones a los premios Goya. En 2017, Mirás había dirigido El peso de la ley, que él mismo escribió con Roberto Gispert.

Además, Fernán estaba listo para retomar su último gran papel en televisión: Samuel Trauman, el malo de Argentina, Tierra de amor y venganza. Desde PolKa había confirmado que comenzarían las grabaciones de la segunda temporada y Mirás era una fija para la tira de época que fue protagonizada por Gonzalo Heredia, Eugenia Suárez y Delfina Chaves.

“Podría decir me llegó el rumor y en un momento teníamos dos bombines. Porque hizo falta en un momento. Y los dos están guardados. Uno está en Polka y otro lo tengo yo acá. O sea que, o se hace en Polka o yo salgo de gira contando chistes de fiolo... La verdad es que me gustaría. Varias veces casi ocurre. Es algo donde hay ganas de que ocurra. Nunca lo supe como algo confirmado. Cada tanto me llega el rumor”, había dicho sobre la vuelta de ATAV.

En cuanto a ART, el querido Mirás había dicho: “Cuando era más chico me ponía nervioso con las notas, como si tuviera que hacer no sé qué cosa y hoy digo: pero es más complicado ensayar una obra que hacer las notas, entonces me lo tomo más liviano. Pero sí, fue raro todo el proceso que vivimos hasta llegar al estreno. Hace un año y medio que empezamos a ensayar e hicimos las lecturas por zoom. Ya sabemos que desde el 5 vamos a hacer la obra en serio ¡basta de zoom!”.

Y finalizó: “Tengo claro que cuando le digo a alguien que voy a hacer Art y me pregunta con quien y digo: con Amigorena y Echarri, y dirigen Darín y Palacios, como me dijo un amigo: ‘¡Se te cayeron algunos nombres!´ Sí, ¡es un buen equipo! Lo que más me gusta es que Ricardo y Germán son muy interesantes como directores, es muy curioso laburar con directores que conocen tanto la obra, en todas sus variantes. Y además de trabajar con ellos, hay algo que nos pasó en estos días al incorporar las luces, la música... y es ese momento cuando te agarrás de las manos con tus compañeros y decís: ‘Nosotros estamos conectados y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, lo demás que se venga el mundo abajo´. Me da mucho placer, recién haciendo las fotos, me dije: ¡Qué lindo grupete! Estoy con estos dos pelotudos (risas)”.